Apple tìm ra “thủ phạm” khiến nhiệt độ iPhone 15 nóng bất thường, Instagram, Uber bất ngờ bị réo tên

Forbes đưa tin, Apple đã xác định được nguyên nhân gây ra sự cố quá nhiệt trên dòng iPhone mới nhất. Các nguyên nhân được chỉ ra bao gồm lỗi phần mềm, sử dụng một số ứng dụng nhất định hoặc do bộ sạc pin.

Cụ thể, Apple khẳng định: “Chúng tôi đã xác định được một số nguyên nhân có thể khiến iPhone nóng hơn bình thường. Nhiệt độ của thiết bị có thể cao hơn trong vài ngày đầu sau khi thiết lập hoặc khôi phục thiết bị do có nhiều tác vụ chạy nền. Ngoài ra, chúng tôi cũng tìm thấy một lỗi trong iOS 17 đang ảnh hưởng đến một số người dùng và nó sẽ được khắc phục trong bản cập nhật phần mềm sắp tới”.

Ngoài ra, Apple cho biết một số ứng dụng bên thứ ba đã làm hệ thống bị quá tải và góp phần gây ra sự cố quá nhiệt. Một số ví dụ có thể kể đến Instagram, Uber hay tựa game Asphalt 9: Legends. Apple cũng đang hợp tác với các nhà phát triển các ứng dụng này để giải quyết vấn đề.

Một “thủ phạm” khác có thể khiến iPhone 15 tăng nhiệt bất thường là các bộ đổi nguồn USB-C trên 20W có thể gây tăng nhiệt độ tạm thời. Nếu người dùng có bộ sạc phù hợp với công suất cao hơn, miễn là bộ sạc đó tuân thủ tiêu chuẩn USB-C PD (cấp nguồn) thì bộ sạc đó vẫn an toàn khi sử dụng vì iPhone sẽ tự động điều chỉnh mức tiêu thụ điện năng.

Ngoài ra, trang web chính thức của hãng này cũng cho biết người dùng có thể cảm nhận điện thoại nóng hơn khi thiết lập các bản sao lưu, khi sạc không dây hay sử dụng các ứng dụng hoặc trò chơi có đồ họa nặng hay phát trực tuyến (livestream) video chất lượng cao... Tuy nhiên việc thiết bị ấm lên khi sử dụng nhiều là điều bình thường và nếu iPhone không hiển thị cảnh báo nhiệt độ thì thiết bị vẫn an toàn khi sử dụng. Apple cũng trấn an rằng không có rủi ro an toàn nào đối với người dùng, cũng như các vấn đề trên sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất lâu dài của máy. iOS có cơ chế ngăn vấn đề quá nhiệt. Khi phát hiện nóng bất thường, hệ điều hành sẽ tự bảo vệ bằng cách điều chỉnh nhiệt độ của chúng.

Dựa vào câu trả lời của Apple, theo Forbes, có thể thấy dòng iPhone 15 bị nóng không phải do khung viền làm bằng titan như nhiều suy đoán của một số chuyên gia. Trên thực tế, Apple khẳng định khung titan mới còn giúp iPhone 15 Pro tản nhiệt tốt hơn các dòng tiền nhiệm sử dụng khung thép không gỉ. Vì vậy, người dùng iPhone 15 series có thể đợi phiên bản iOS sắp tới để khắc phục tình trạng này.

Qua đó, người dùng iPhone 15 có thể yên tâm khi Apple sẽ có những bản cập nhật phần mềm mới để giảm thiểu tình trạng này của thiết bị. Bên cạnh đó, iPhone 15 cũng là mặt hàng đang gây sốt và được bán chạy trên toàn cầu. Tại Việt Nam, iPhone 15 series chính thức được mở bán vào ngày 29/9 vừa qua và rất được săn đón cũng như thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng.

Nguồn: Forbes