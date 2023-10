Tại sao Apple sử dụng khung titan thay cho thép không gỉ trên iPhone 15 Pro, nguyên nhân không chỉ có một

Khi các iPhone 15 thế hệ mới được Apple giới thiệu trong sự kiện Wonderlust ra mắt, thay đổi đáng chú ý nhất thuộc về những thiết bị cao cấp, các iPhone Pro. Không chỉ được trang bị chip xử lý thế hệ mới, các iPhone 15 Pro và Pro Max sử dụng một loại vật liệu mới cho bộ khung của mình. Đó là titan hạng 5 để thay thế cho vật liệu thép không gỉ trước đây.

So với thép không gỉ, loại vật liệu titan mới này có gì đặc biệt mà Apple lại dùng nó để trang bị cho các dòng iPhone cao cấp thế hệ mới của mình?

Trước tiên ưu điểm rõ rệt nhất của hợp kim titan nằm ở trọng lượng nhẹ hơn và độ bền cao hơn. Theo Forbes, so với thép không gỉ, titan nhẹ hơn 45% và độ bền gấp đôi nhôm. Ngoài ra chất liệu này còn có khả năng chống chịu rất tốt trước các tác nhân gây ăn mòn và nhiệt độ cao. Nó cũng tương đối trơ trước các chất hóa học. Đó là lý do tại sao titan là vật liệu được ưa chuộng khi ứng dụng trong các hoạt động cường độ cao như hàng không vũ trụ và quốc phòng.

iPhone 15 pro là dòng iPhone đầu tiên trang bị khung titan

Trọng lượng nhẹ là một ưu điểm rõ ràng đối với những người chuyển từ iPhone 14 Pro lên iPhone 15 Pro. Các mẫu iPhone cao cấp hơn đang được trang bị nhiều tính năng hơn, do vậy có thể làm cho trọng lượng thiết bị nặng hơn một chút so với dòng iPhone thường. Bộ khung titan có thể khắc phục được nhược điểm này. Trên thực tế, iPhone 15 Pro và 15 Pro Max nhẹ hơn khoảng 9% so với dòng iPhone 14 Pro và Pro Max.

Hơn thế nữa, tùy thuộc vào các thành phần làm nên hợp kim titan, loại vật liệu này có thể mang đến nhiều đặc điểm thú vị. Nó có thể rất cứng đến mức được sử dụng trong phẫu thuật để cố định các chỗ xương vỡ. Nhưng nó cũng có thể mềm dẻo như nhựa, khi có thể có thể uốn cong, xoắn mà không bị gãy, vì vậy nó còn được sử dụng làm gọng kính.

Bên cạnh đó, titan cũng dễ mạ điện phân bề mặt hơn nhiều so với thép. Trên thực tế, điện phân bề mặt titan là cách phổ biến để tạo màu cho vật liệu kim loại này. Từ đó các nhà sản xuất có thể tạo ra nhiều màu khác nhau cho vật liệu titan, ví dụ như màu đồng, tím, xanh lam, xanh lam nhạt, vàng, hồng, đỏ tươi và nhiều màu khác.

Các màu của dòng iPhone 15 Pro năm nay

Hiện tại dòng iPhone 15 Pro và Pro Max mới chỉ có các màu đen, trắng titan, xanh titan và màu titan tự nhiên. Sử dụng hợp kim titan làm khung vỏ iPhone cho thấy có thể còn nhiều màu khác sẽ xuất hiện trong tương lai như cách Apple thường làm với các thế hệ iPhone trước đây.

Trong khi titan mang đến nhiều ưu điểm so với thép không gỉ trên các phiên bản trước, titan cũng có một số nhược điểm đáng chú ý. Hiệu suất tản nhiệt của nó thấp hơn so với thép và nhôm. Do vậy nhiều người cho rằng, bộ khung titan có thể là nguyên nhân làm cho làm các iPhone 15 Pro nóng lên bất thường khi đang hoạt động.

Bên cạnh đó, titan cũng rất khó chế tác. Đặc biệt khi sản xuất trên quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu đơn hàng cho các dòng iPhone cao cấp của Apple.

Ngoài ra việc sản xuất titan cũng rất đắt đỏ và ô nhiễm môi trường. Đây là một kim loại rất cứng và hầu hết các bộ phận được làm bằng titan đều sử dụng phương pháp cắt gọt, điều này cũng có nghĩa sẽ có rất nhiều chất thải kim loại được phát ra trong quá trình sản xuất. Sự khó khăn trong quá trình sản xuất titan còn nằm ở việc thường sử dụng các hóa chất độc hại.

Tuy vậy, đây cũng không phải lần đầu Apple sử dụng titan cho các sản phẩm của mình. Trên thực tế, chiếc Apple Watch ra mắt vào năm ngoái hay thậm chí thẻ Apple Card cũng đã được làm bằng titan trước đây. Xa hơn nữa, từ những năm 2001 đến 2003, các laptop Powerbook G4 cũng từng được Apple trang bị bộ khung titan. Do vậy, chắc hẳn Apple sẽ biết cách hạn chế các nhược điểm của kim loại này khi làm việc với các đối tác gia công sản xuất cho mình.