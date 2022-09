Apple giữ nguyên giá iPhone 14 chỉ là "cú lừa"?

Apple đã tăng giá iPhone 14 series ở hàng loạt thị trường quan trọng, mặc dù giá bán tại thị trường Mỹ không thay đổi.

Với tình trạng lạm phát tràn lan và nguy cơ về một cuộc suy thoái toàn cầu, mọi con mắt đều đổ dồn về sự kiện của Apple hôm 7/9 để xem hãng sẽ định giá các sản phẩm iPhone mới ra sao.

Một trong những điều bất ngờ lớn nhất là tại Mỹ, Apple giữ nguyên giá của dòng iPhone 14 như cách họ định giá cho iPhone 13. Mẫu iPhone 14 tiêu chuẩn có giá khởi điểm 799 USD trong khi iPhone 14 Pro Max cũng được định giá từ 1.099 USD, bằng với thế hệ cũ.

Tuy nhiên, Apple đã tăng giá iPhone tại một số thị trường lớn trên toàn cầu.

Cụ thể, iPhone 14 đã tăng giá ở mức tương đương 80 USD tại Anh, 33 USD tại Australia, 146 USD tại Nhật Bản và 100 USD tại Đức.

Các nhà phân tích cho rằng một phần lý do khiến iPhone 14 tăng giá là do giá linh kiện tăng và vị thế của đồng dollar đã thay đổi so với các đồng tiền khác ở những thị trường mà Apple tăng giá bán.

"Điều quan trọng nhất là đồng euro và yen đã giảm khá nhiều", Neil Shah – đối tác của Counterpoint Research nói với CNBC.

Tuần trước, bảng Anh đã giảm xuống mức thấp nhất so với đồng dollar kể từ năm 1985. Đồng euro vẫn ở mức tương đồng với dollar và đồng bạc xanh tiếp tục tăng giá so với đồng yen Nhật.

Giá iPhone tại Trung Quốc không đổi

Apple đã giữ nguyên giá iPhone tại Trung Quốc – một trong những thị trường quan trọng nhất của họ. Khu vực Trung Quốc, gồm đại lục, Hong Kong và Đài Loan là khu vực lớn thứ 3 về doanh số bán hàng trong quý II/2022 của Apple.

iPhone 14 có giá từ 5.999 nhân dân tệ (862 USD) trong khi bản Pro Max có giá từ 8.999 nhân dân tệ.

Công ty nghiên cứu thị trường IDC dự kiến thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc sẽ giảm 13% doanh số trong năm nay, xuống mức dưới 300 triệu máy lần đầu tiên kể từ năm 2012. Đó có thể là một lý do khiến Apple không thay đổi giá iPhone tại Trung Quốc.

"Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một phần lý do khiến Apple giữa giá iPhone ổn định là để duy trì nhu cầu trong một thị trường khó khăn như hiện tại", Bryan Ma – nhà phân tích công nghệ tại IDC nói với CNBC.

Apple vẫn đang thành công tại Trung Quốc, đặc biệt là phân khúc di động cao cấp. Hãng chiếm đến 70% thị phần trong phân khúc điện thoại thông minh có giá hơn 600 USD tại Trung Quốc trong quý II, tăng so với mức 58% trong quý I.

Phần lớn điều này có được do sự sụp đổ của Huawei, công ty đã bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của Apple.

"Giữ giá ổn định giúp Apple lấy được niềm tin của người dùng và củng cố vị thế tại Trung Quốc", Ma nói.

Tại Việt Nam, nhiều nhà bán lẻ lớn đã công bố giá bán dự kiến cho iPhone 14 series với mức từ 24-25 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, 34 triệu cho bản iPhone 14 Pro Max. So với thế hệ trước, mức giá dự kiến này không thay đổi. Tuy nhiên, đây chỉ là giá bán dự kiến. Người dùng sẽ phải đợi sang khoảng tháng 10 - thời điểm Apple chính thức mở bán iPhone mới tại Việt Nam - để chính thức chốt giá cho sản phẩm này.