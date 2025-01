Apple điêu đứng vì AI tự tung “tin giả”

Sóng gió nổi lên khi tính năng tóm tắt thông báo bằng AI của Apple bất ngờ "tạo dựng" những câu chuyện hoàn toàn sai lệch, khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng. Cụ thể, theo nguồn tin từ BBC, AI của Apple đã đưa ra những thông báo "đi trước thời đại", khẳng định một vận động viên phi tiêu đã giành chiến thắng trong một giải đấu... trước cả khi nó diễn ra. Chưa dừng lại ở đó, một thông báo khác còn gây chấn động hơn khi "khẳng định" cựu danh thủ quần vợt Rafael Nadal công khai giới tính thật của mình.

Những thông tin sai lệch, thậm chí có phần "vô duyên" này, đã nhanh chóng lan truyền và gây ra làn sóng tranh cãi mạnh mẽ. BBC News không giấu được sự lo ngại và đã chính thức lên tiếng, yêu cầu Apple có biện pháp xử lý triệt để. Sự việc này không chỉ gây hoang mang cho người dùng mà còn làm suy giảm lòng tin vào các tổ chức tin tức chính thống.

Tính năng tóm tắt thông báo của Apple đưa sai thông tin. Ảnh: MacRumors

Được biết, tính năng tóm tắt thông báo bằng Apple Intelligence, có mặt trên các thiết bị tương thích chạy iOS 18.1 trở lên, được thiết kế để nhóm các thông báo từ cùng một ứng dụng và đưa ra một bản tóm tắt ngắn gọn. Mục đích ban đầu là giúp người dùng tiết kiệm thời gian và nắm bắt thông tin nhanh chóng. Tuy nhiên, khi AI "vô tình" lấy nhầm thông tin hoặc diễn giải sai lệch, hậu quả có thể khôn lường.

Đây không phải là lần đầu tiên Apple Intelligence mắc lỗi. Trước đó, công nghệ này từng gây xôn xao khi đưa tin một quan chức bị bắt giữ, dựa trên một bài báo của tờ The New York Times nhưng lại hiểu sai nội dung. Thậm chí, tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) cũng đã lên tiếng kêu gọi Apple tạm ngừng tính năng này sau khi có nhiều thông báo gây hiểu lầm được gửi đến người dùng. RSF nhấn mạnh rằng các dịch vụ AI tạo sinh vẫn còn quá non trẻ để cung cấp thông tin đáng tin cậy cho công chúng.

Một thông báo khác khiến người dùng hiểu sai thông tin. Ảnh: BBC

Trước những phản ứng gay gắt từ giới truyền thông và người dùng, Apple đã lên tiếng thừa nhận vấn đề. Trong một tuyên bố gửi tới BBC News, Apple cho biết họ đang nỗ lực khắc phục sự cố và sẽ sớm tung ra bản cập nhật phần mềm để làm rõ hơn về việc khi nào văn bản hiển thị là bản tóm tắt do Apple Intelligence cung cấp. Apple cũng khuyến khích người dùng báo cáo nếu phát hiện bất kỳ thông báo tóm tắt nào không chính xác.

Điều đáng chú ý là tính năng tóm tắt thông báo của Apple Intelligence là tùy chọn và người dùng có thể tắt nó đi nếu cảm thấy không an tâm. Tuy nhiên, sự cố này vẫn là một bài học đắt giá cho thấy rằng, dù công nghệ AI có tiên tiến đến đâu, vẫn cần có sự giám sát chặt chẽ và kiểm soát chất lượng để tránh những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.