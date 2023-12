Apple đang có một “lỗ hổng” 500 USD trong dải sản phẩm của mình và các hãng Android đang thi nhau lấp đầy chỗ trống

Khi Apple ngừng sản xuất iPhone 13 Mini trong năm nay, công ty đã để lại một khoảng trống lớn trong dòng sản phẩm của mình. Năm thứ hai liên tiếp, Apple không còn cung cấp iPhone giá 499 USD nữa, trong khi các công ty Android đang tích cực cạnh tranh trong tầm giá đó.

Lần cuối cùng Apple cung cấp mẫu 499 USD là iPhone 11 vào năm 2021, nhưng đây là một chiếc iPhone được giảm giá so với mức 699 USD ban đầu năm 2019. Model này là chiếc iPhone không hỗ trợ 5G cuối cùng trong dòng sản phẩm của Apple, nhưng cho đến tận ngày nay, nó vẫn nhận được các tính năng mới từ iOS 17 của Apple đồng thời cung cấp màn hình 6.1 inch với cảm biến Face ID. Tuy nhiên, iPhone 11 đã bị ngừng sản xuất vào năm ngoái, sau sự ra mắt của iPhone 14.

Thay vào đó, dòng sản phẩm của Apple hiện chỉ còn từ iPhone SE giá 429 USD nhảy thẳng lên iPhone 13 giá 599 USD, và ở giữa tầm giá này không có gì ngoài những phiên bản dung lượng lưu trữ cao hơn của SE.

SE là mẫu iPhone cuối cùng có nút Home. Bên trong, nó có các tính năng khá hiện đại của iPhone như chip A15 Bionic, 5G, xếp hạng IP67 về khả năng kháng nước và bụi, đồng thời chạy hệ điều hành iOS 17. Về mặt kỹ thuật, SE 2022 có sức mạnh tương đương iPhone 13, giá cao hơn 179 USD, nhưng sức mạnh này lại được đặt trong một thân máy cũ kỹ được tái sử dụng từ iPhone 8.

Chiếc iPhone 13 trị giá 599 USD đi kèm bộ nhớ trong 128GB và vẫn là một chiếc điện thoại tốt mặc dù đã bước sang năm thứ ba có mặt trên thị trường. iPhone SE, có bộ nhớ trong bắt đầu từ 64GB và có thể nâng cấp lên 128GB với giá 50 USD, nâng mức giá lên 479 USD.

Thật kỳ lạ khi không có lựa chọn mẫu iPhone nào khác trong khoảng giá giữa iPhone SE và iPhone 13. Chúng ta đã biết thay vì tạo ra một chiếc iPhone rẻ hơn với bộ xử lý chậm hơn, giá thành rẻ hơn và có nhiều camera hơn, ngay cả khi chúng không tốt, Apple ưu tiên hiệu suất, tuổi thọ, hiệu suất camera và quyền truy cập vào các dịch vụ của Apple. Tuy nhiên tầm giá 499 USD cũng không thể xem là giá rẻ và hoàn toàn phù hợp để Apple sản xuất một chiếc smartphone tốt.

Khoảng cách giá 179 USD giữa iPhone SE và 13 càng trở nên rõ ràng hơn khi bạn so sánh dòng sản phẩm của Apple với các đối thủ Android như Samsung, Motorola và Google. Các nhà sản xuất điện thoại này cung cấp các tùy chọn cạnh tranh ở nhiều mức giá khác nhau, dưới 429 USD, sau đó có các thiết bị với mức giá tăng khoảng 50 USD đến 100 USD với các tính năng được cải tiến để phù hợp với mức giá mà khách hàng sẽ trả.

Apple không chính thức công bố số liệu chi tiết về số lượng điện thoại bán ra theo model, nhưng dựa trên ước tính của các nhà phân tích, một số điện thoại Android giá thấp hơn này có thể bán chạy hơn iPhone SE của Apple.

Điện thoại Android giá rẻ bán chạy

Trong khi iPhone SE 2022 bán chạy vừa đủ để lọt vào bảng xếp hạng doanh số toàn cầu, thì dòng Galaxy A của Samsung với những chiếc điện thoại có giá từ 450 USD trở xuống thường xuyên lọt vào danh sách bán chạy. Galaxy A13 giá 250 USD và Galaxy A03 giá 160 USD là hai điện thoại duy nhất không phải của Apple lọt vào danh sách top 10 toàn cầu về điện thoại bán chạy nhất năm 2022 của Counterpoint Research, cả hai đều có thiết kế toàn màn hình hiện đại hơn với mức giá thấp hơn bất kỳ chiếc iPhone nào mà Apple hiện đang bán.

Danh sách Top 10 điện thoại bán chạy nhất toàn cầu theo thống kê của Counterpoint

Xu hướng đó dường như sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2023, với Galaxy A14 5G giá 200 USD đứng thứ năm trong số các smartphone bán chạy nhất tại Mỹ trong tháng 7, theo Counterpoint.

Theo Counterpoint, khi chuyển sang những chiếc điện thoại có giá gần với giá iPhone SE hơn, Pixel 6A giá 349 USD của Google là điện thoại Android hàng đầu tại Nhật Bản trong quý đầu tiên của năm 2023, cùng với Pixel 7 giá 599 USD và Pixel 7 Pro giá 899 USD.

Motorola cũng có dòng Moto G tầm trung, công ty vào tháng trước đã thông báo rằng dòng sản phẩm này đã bán được 200 triệu thiết bị trong suốt thời gian tồn tại kéo dài hàng thập kỷ. OnePlus cũng cung cấp dòng Nord, hãng đã đưa ra thị trường một số sản phẩm mới với giá từ 300 USD trở xuống kể từ khi dòng này ra đời vào năm 2020.

Không cung cấp tùy chọn 499 USD được làm mới thường xuyên, thay vào đó lấp đầy khoảng giá đó bằng các biến thể bộ nhớ lớn hơn của iPhone SE, Apple đã cho phép các công ty khác tự do theo đuổi những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc điện thoại trong tầm giá này. Nhiều đối thủ Android trong số này thậm chí còn có màn hình độ phân giải 1.080p với tốc độ làm mới cao, nhiều camera, cùng với bộ xử lý mới từ Qualcomm hay Mediatek.

Thay vào đó, iPhone SE của Apple dùng bộ xử lý gần giống với bộ xử lý của iPhone 13 năm 2021 (vẫn rất tốt) nhưng được đưa vào thân máy dựa trên thiết kế 6 năm tuổi. Điện thoại Android giá cả phải chăng duy nhất có bộ xử lý tương tự như những phiên bản flagship của chúng là Pixel 6A và 7A của Google. Và A15 Bionic trong iPhone SE vẫn không hề thua kém điện thoại Android dưới 500 USD được bán hiện nay.

Tính năng rõ ràng nhất mà iPhone SE kém hơn so với các điện thoại Android giá tầm trung là màn hình LCD 4.7 inch. Đó là màn hình đã ra mắt trên iPhone 8 vào năm 2017 và trông có vẻ lỗi thời so với một chiếc điện thoại như Galaxy A54 5G, chỉ đắt hơn 21 USD. Các ứng dụng và dịch vụ điện thoại ngày nay thường được thiết kế dành cho màn hình lớn hơn, khiến việc sử dụng iPhone SE trở nên chật chội hơn khi so sánh.

Bạn có thể tìm thấy một chiếc iPhone giá 499 USD, nhưng không phải từ Apple

Bản thân Apple có thể bỏ qua thị trường 499 USD, nhưng điều đó không có nghĩa là các nhà bán lẻ khác cũng vậy. Một số nhà mạng trả trước như Metro của T-Mobile có cung cấp iPhone 11 – nhưng ở cùng mức giá 500 USD mà Apple đưa ra lần cuối vào năm 2021.

Cửa hàng Certified Refurbished của Apple thỉnh thoảng xuất hiện một chiếc iPhone 12 tân trang được chào bán với giá 449 USD. Khi mua một thiết bị Certified Refurbished từ Apple, công ty thậm chí còn đưa ra chế độ bảo hành một năm.

Một “lỗ hổng” mà Apple đang bỏ qua

Cách tốt nhất Apple có thể thu hút nhiều khách hàng đang tìm kiếm một chiếc điện thoại có giá dưới 500 USD là phát hành iPhone SE mới. Bên cạnh một số tin đồn rằng Apple đang phát triển một chiếc iPhone rẻ hơn dựa theo thiết kế của iPhone 14, mẫu SE hiện tại sẽ bước vào năm thứ ba có mặt trên thị trường vào đầu năm tới mà không giảm giá. Trong khi đó, các mẫu iPhone khác – như iPhone 13 – được giảm giá khoảng 100 USD mỗi năm trước khi ngừng sản xuất sau năm thứ ba có mặt trên thị trường.

Tuy nhiên, sự thành công về doanh số của điện thoại Android rẻ hơn, cùng với thị trường các mẫu iPhone cũ được tân trang lại, cho thấy người dùng rất muốn một mẫu iPhone rẻ hơn có thể theo kịp hầu hết các tiêu chuẩn hiện đại mà không cần chi trả 700 USD trở lên.

Thay vì hướng những khách hàng đó vào thị trường đã qua sử dụng và tân trang, hay đến các sản phẩm Android, Apple thậm chí có thể theo chân Pixel 6A trong việc phát hành một chiếc điện thoại tương tự iPhone XR, với 5G, bộ xử lý mới hơn, hy sinh một chút ở độ phân giải màn hình và chất lượng camera. Mang đến cho người dùng một sản phẩm đủ tiên tiến trong một mức giá phải chăng.