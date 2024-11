Ập vào nhà nghỉ An An, công an phát hiện bí mật "đáng sợ" của 2 đôi nam nữ

Mới đây, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Nai) đã kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú An An tại địa chỉ khu phố 8, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa do bà N.Y.V làm chủ.

Tại các phòng số 103, 104 tổ kiểm tra phát hiện có 02 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm với giá từ 300.000 đồng đến 700.000 đồng và 05 nữ đang thuê tại các phòng khác khai nhận thuê phòng để hoạt động bán dâm và nhận khách trên mạng xã hội.

Cơ sở lưu trú An An và Nhã Quỳnh. Ảnh: CA Đồng Nai

Chủ cơ sở mặc dù biết việc các nữ thuê phòng để hoạt động mua, bán dâm nhưng vì lợi nhuận vẫn cho thuê phòng.

Hai đối tượng có hành vi mua, bán dâm tại cơ sở lưu trú An An. Ảnh: CA Đồng Nai

Cùng ngày 24/11/2024, vào lúc 22 giờ 00 phút, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú Nhã Quỳnh tại khu phố 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa do bà P.T.N.A làm chủ.

Tại các phòng số 404, 406 tổ kiểm tra phát hiện 02 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm với giá từ 600.000 đồng đến 700.000 đồng. Qua làm việc, 02 nữ khai nhận thuê phòng tại cơ sở lưu trú và thông qua trang mạng xã hội để hoạt động bán dâm.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã bàn giao vụ việc cùng các đối tượng cho Công an phường Tân Phong và Công an phường Thống Nhất để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.