Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, giật cấp 12 hướng vào nước ta

Mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Đêm qua và sáng nay 15-7, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, có nơi trên 120 mm như: Nậm Hàng (Lai Châu) 145,6 mm, Huổi Lèng (Điện Biên) 197,6 mm, Việt Tiến (Lào Cai) 129,8 mm, An Lạc (Yên Bái) 159,4 mm, Ia Dom (Kon Tum) 148,4 mm, Ia KRai (Gia Lai) 215 mm,…

Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào chiều và tối còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.