Mở nhạc đám ma, mang băng-rôn tới trước nhà đòi tiền

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh hàng chục người dân đã mang băng-rôn treo trước nhà của ông N.V.H. và vợ là bà H.T.L., trú xóm Bình Phụng, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành để đòi tiền nợ.

Người dân căng băng-rôn, mở nhạc đám ma trước nhà bà L. để đòi tiền (Ảnh: Y. Thành)

Theo thông tin ban đầu, gia đình bà L. có tổ chức phường hụi từ nhiều năm nay. Số người tham gia phường của bà L. là khoảng 60 người với số tiền hơn 9,4 tỉ đồng. Từ năm 2022, bà L. mắc bệnh nên có thông báo dừng phường.

Từ đó, người dân đã nhiều lần kéo đến đến nhà bà L. để đòi tiền nhưng không được.

Đỉnh điểm, ngày 13-7, hàng chục người dân đã treo băng-rôn, mở nhạc đám ma tập trung trước nhà vợ chồng bà L. để đòi tiền. Sự việc này được người dân quay lại và đăng tải lên mạng xã hội.

"Chồng bà L. trước đây nguyên là một cán bộ công an , khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã chỉ đạo chính quyền địa phương, công an có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự" - lãnh đạo huyện Yên Thành khẳng định.