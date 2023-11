Áo khoác của Michael Jackson được bán đấu giá hơn 300.000 USD

(Ảnh: YouTube)

Đây là chiếc áo nổi tiếng một thời do Michael Jackson mặc trong một quảng cáo Pepsi vào năm 1984. Cũng trong buổi đấu giá, nhiều vật phẩm khác của "ông hoàng nhạc pop" và những huyền thoại âm nhạc như Amy Winehouse, George Michael, The Beatles, David Bowie và Elvis Presley cũng được bán với giá cao.

Chiếc áo khoác của Michael Jackson từng được dự đoán sẽ bán với giá 488.000 USD. Trong khi đó, một dự đoán khác lại cho rằng chiếc áo này sẽ có giá trên mức 73.000 USD.

(Ảnh: PA Images/Getty Images)

Trước đó, găng tay đính pha lê mà cố nghệ sĩ từng đeo trong chuyến lưu diễn Victory năm 1984 cũng được bán với giá 190.000 USD. Năm 2019, Kim Kardashian cũng chi tới hơn 65.000 USD để mua lại chiếc áo khoác mà "ông hoàng nhạc pop" mặc trong MV Thriller. Đây là món quà của nữ doanh nhân dành tặng cho con gái North của mình.

Trong buổi bán đấu giá này, nhiều vật phẩm khác cũng được bán với giá cao, bao gồm áo denim của George Michael trong MV I Knew You Were Wait (for Me) với Aretha Franklin được bán với giá 115.000 USD. Chiếc cài tóc của Amy Winehouse trong MV You Know I'm No Good cũng được bán với giá gần 23.000 USD.