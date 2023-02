Áo 5 triệu Lộc Hàm bán bị so sánh với áo 200 ngàn, chính chủ liền ''xù lông'' khiến netizen phải tranh cãi

Có một sự thật: không phải item nào do người nổi tiếng bán ra cũng nhận được sự tán thưởng của mọi netizen. Đơn cử như Kim Kardashian với bộ bikini quá mức cho phép, không có tính ứng dụng, hay loạt đồ ngủ có thiết kế bình dân với giá vài triệu của Âu Dương Na Na. Mới đây, câu chuyện này tiếp tục tái diễn, nhân vật chính là Lộc Hàm và mẫu áo khoác thuộc thương hiệu U.G.C do anh điều hành.

Một blogger sau khi mua áo khoác trị giá hơn 5 triệu đồng từ U.G.C đã tức giận đăng tải video lên Weibo vì sản phẩm không như ý. Cụ thể, cô chỉ ra rằng chất lượng vải vốn không tốt, áo có nhiều đoạn chỉ thừa, đường may vụng về, khoá cũng không tốt. Mức giá 5 triệu, theo ý kiến của blogger nọ, không tương xứng với chất lượng, thực tế, nó chỉ đáng giá 200 ngàn. Ngoài ra, cô cũng cho rằng Lộc Hàm kinh doanh không có tâm, bán hàng như vậy chẳng khác nào đang "bào tiền" từ fan.

Sau đó, U.G.C cho biết mẫu thiết kế này được bán từ năm 2021 và vẫn được khách hàng ủng hộ, thậm chí có người đã mặc được 2 năm. Bên cạnh đó, hãng cũng nói thêm bất kỳ ai mua hàng từ các kênh phân phối chính hãng mà thấy không hài lòng về chất lượng sản phẩm đều có thể đổi trả trong vòng 7 ngày. Bộ phận chăm sóc khách hàng luôn sẵn sàng giải quyết các vấn đề theo cách thoả đáng nhất.

Về phía Lộc Hàm, anh lại có phản ứng gay gắt hơn. Khi thấy vụ việc trở nên ồn ào, anh đã đăng tải 2 ảnh lên Instagram với caption: "Anh hùng bàn phím giỏi lắm, thấy ghen tị với mấy bạn ghê" và "Làm anh hùng bàn phím vẫn luôn dễ vậy đó". Chính phản ứng này đã khiến dân tình tranh cãi nhiều hơn. Người cho rằng lời ám chỉ của Lộc Hàm đủ sắc bén, người lại chê trách ngôi sao thiếu tinh tế trong lời nói vì tới giờ, vẫn chưa thể kết luận chắc chắn liệu áo U.G.C có vấn đề hay chỉ đơn giản là cô blogger nọ mua phải hàng nhái.

- Ngay từ đầu fan đã định hướng không mắng chị gái kia và khuyến khích chị gái nếu mua hàng thật thì có thể đổi trả. Còn Lộc Hàm cũng là con người thôi, tự dưng 11h đêm nhảy lên no. 1 hot search lại bị nhiều người chưa rõ thật hư đã lên án thì cũng không khéo nổi.

- Fan cũng đừng bênh là thẳng tính nên mới lên Instgram nói vậy, thế giờ sao nào nói gì không đúng thì đổ hết cho thẳng tính à? Thương hiệu nào chả có trái chiều, việc của chủ là xử lí truyền thông chứ không phải lên mắng cư dân mạng.

- Việc của blogger thời trang là làm review về sản phẩm họ dùng, ý kiến của họ chỉ là dựa vào cá nhân nhưng do họ có kiến thức chuyên môn tạo nên độ uy tín nhất định nên mới có người theo dõi. Trong 1 lô hàng tốt chẳng may có lẫn 1 - 2 sản phẩm lỗi nó cũng là bình thường, người nào không may mua trúng cái lỗi thì chê cũng là điều dễ hiểu. Việc Lộc Hàm lên bài ám chỉ anh hùng bàn phím, dù không nhằm vào blogger mà nhắm vào những người đưa ra ý kiến chê bai khác trong video cũng là quá bốc đồng còn gì? Làm kinh doanh bao nhiêu năm trời rồi, nghe nói Lộc Hàm cũng mở nhiều cửa hàng từ thời trang đến đồ uống vẫn còn bộp chộp đến vậy à?

- Chiếc áo của cô gái chưa rõ hàng thật hay giả, chờ xác minh. Sai thì nhận thôi, còn không thì cũng nên chờ. Cô ấy nói mình là người trong ngành mà không rõ khoá gì, định giá sai thì cũng có thể đặt nghi ngờ. Về phần Lộc Hàm, mình cũng thấy xử lý không khéo, nhưng mình tin Lộc Hàm đang nói những kẻ không mua sản phẩm mà tát nước theo mưa. Tuy nhiên vẫn phải nói lại là xử lý không khéo thật. Mình vẫn hy vọng làm rõ chuyện thật giả.

- Hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty hả.

- Mình cười haha giòn tan luôn.

Nguồn: Weibo, Facebook