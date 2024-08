Antifan Quế Anh gây phẫn nộ khi trù dập Hoa hậu trong livestream của Chủ tịch Miss Grand International

Sau khi đăng quang cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024, lùm xùm của Hoa hậu Võ Lê Quế Anh đã trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Người đẹp sinh năm 2001 bị cho rằng còn chưa đủ những tố chất để xứng đáng với ngôi vị. Trước những đánh giá này, phía BTC chương trình bày tỏ hy vọng khán giả sẽ cho cô thêm thời gian để rèn luyện, phát triển trong tương lai.

Mới đây, Hoa hậu Quế Anh tiếp tục bị réo gọi trong livestream của ông Nawat - Chủ tịch cuộc thi Miss Grand International. Cụ thể, bên dưới phần bình luận có khá nhiều tài khoản của người Việt Nam nhắc tới Quế Anh với nội dung: "Miss Vietnam Vo Le Que Anh out top. MGI home page of Nawat increase 3 million followers" (Tạm dịch: Để Hoa hậu Võ Lê Quế Anh out top. Page của Nawat sẽ tăng 3 triệu người theo dõi).

Hành động này của một bộ phận cư dân mạng đã nhận về những chỉ trích. Không ý ít kiến cho rằng đây là một việc làm xấu, gây ảnh hưởng tới hình ảnh của đại diện cũng như con người Việt Nam trong mắt Chủ tịch cuộc thi và bạn bè thế giới.

Cư dân mạng liên tục nhắc tới tên Hoa hậu Quế Anh, mong muốn Chủ tịch cuộc thi sẽ cho cô out top trong thời gian tới

Hành động kém văn minh này đã vấp phải những tranh cãi, chỉ trích

Võ Lê Quế Anh sinh năm 2001, là cái tên được xướng lên ở ngôi vị cao nhất trong đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2024 vừa qua. Việc vượt qua nhiều đối thủ mạnh như Ánh Vương, Thu Hiền, Hạnh Nguyên, Bích Tuyền để giành lấy vương miện dù có phần thể hiện chưa trọn vẹn khiến Quế Anh ngay lập tức rơi vào cuộc tranh cãi được xem là lớn nhất từ trước tới nay trong giới Hoa hậu. Làn sóng chỉ trích và phản đối nàng hậu gốc Quảng Nam trở nên ngày càng rầm rộ, chính Quế Anh cũng phải thừa nhận sức nặng của vương miện quá lớn.

Quế Anh tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc (Đại học Huế). Cô từng tham gia giao lưu với Viện Nghiên cứu văn hoá truyền thống Hàn Quốc và TP Huế năm 2023, đạt chứng chỉ tiếng Hàn B2 - CEFR, chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch quốc tế... Ngoài làm việc tại Công ty Du lịch Hàn Quốc, Quế Anh vẫn học tiếng Hàn và theo đuổi con đường âm nhạc, làm người mẫu tự do.

Trước khi trở thành Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Quế Anh từng là Á khôi Đại học Huế 2020, top 40 Hoa hậu Việt Nam 2020 và Á hậu 1 Du lịch Đà Nẵng 2022

Về tin đồn "mua giải nhờ gia đình có điều kiện", Hoa hậu Quế Anh từng lên tiếng phủ nhận. Người đẹp tiết lộ cô sinh ra trong gia đình có bố làm ở Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nam Giang (Quảng Nam), còn mẹ đang công tác tại một trường học. "Tôi thấy gia thế có thế nào cũng không bằng sự dạy dỗ của bố mẹ. Chính cách sống, đối nhân xử thế của bố mẹ mới là điều xây dựng con người ngày hôm nay của tôi", cô cho hay.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 dự kiến diễn ra tại Campuchia vào ngày 25/10. Người đẹp Võ Lê Quế Anh sẽ có khoảng 2 tháng để luyện tập và chuẩn bị cho cuộc thi này.

Quế Anh đại diện Việt Nam thi Miss Grand International 2024 được tổ chức ở Thái Lan và Campuchia vào tháng 10