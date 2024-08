"Thật và thách" top 5 Miss Grand Vietnam: Quế Anh hé lộ lần khóc gần nhất, dàn Á hậu gây sốt về chuyện quá khứ

Chung kết Miss Grand Vietnam 2024 khép lại với chiến thắng thuộc về Võ Lê Quế Anh, Á hậu 1 Hạnh Nguyên, Á hậu 2 Thu Hiền, Á hậu 3 Bích Tuyền và Á hậu 4 Ánh Vương. Mỗi nàng hậu đều mang đến màu sắc, phong cách khác biệt và gây dấu ấn riêng trong lòng công chúng. Từ những người xa lạ, có xuất phát điểm khác nhau nhưng giờ đây 5 cô gái sẽ có chung một sứ mệnh, trách nhiệm sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2024.



Không phải là những phút giây căng thẳng, áp lực trên sân khấu Chung kết Miss Grand Vietnam, giờ đây các cô gái đều mang tâm thế thoải mái, hạnh phúc khi được bắt đầu một cương vị mới. Trong cuộc giao lưu với chúng tôi, Hoa hậu Quế Anh, Á hậu Thu Hiền "flex" tài năng ca hát "đỉnh chóp" nhưng "cú twist" chính là tiết mục độc đáo của Á hậu Ánh Vương, màn song ca Bích Tuyền - Hạnh Nguyên.

Ở thử thách chọn ra người đứng nhất liên quan đến các câu hỏi như: Ai có mặt mộc xinh nhất?, Ai sở hữu body đẹp nhất? Ai "gia trưởng" nhất?... top 5 đưa ra câu trả lời vô cùng hài hước, đưa công chúng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Đặc biệt, trong phần đặt câu hỏi cho nhau, Á hậu Hạnh Nguyên tiết lộ "sự cố" dở khóc dở cười ngay khoảnh khắc nắm tay Quế Anh chờ công bố Tân Miss Grand Vietnam. Ngoài cảm xúc vui vẻ, hài hước, buổi trò chuyện trở nên lắng đọng khi Hoa hậu và Á hậu 1 Hạnh Nguyên chia sẻ về lần gần nhất khiến họ bật khóc.

Clip: Top 5 Miss Grand Vietnam 2024 thực hiện những thử thách “cực zui”, cực cháy trong buổi giao lưu với chúng tôi

Ngoài những thử thách và trò chơi sinh động, trong buổi giao lưu này, Á hậu 2 Thu Hiền, Á hậu 3 Bích Tuyền và Á hậu 4 Ánh Vương cũng có những trải lòng với khán giả. "Mỗi hoa mỗi cây, mỗi người mỗi cảnh" nhưng các nàng hậu đều có chung mong muốn hoàn thiện bản thân, làm tốt vai trò trong thời gian đương nhiệm. Song song đó, mỗi cô gái đều có những áp lực riêng khi trở thành người của công chúng.

Lần đầu tiên đi thi nhan sắc đã đạt thứ hạng Á hậu 2, cảm xúc hiện tại của Thu Hiền thế nào?

Tôi vẫn còn đọng lại khá nhiều cảm xúc từ đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2024 đến nay, vui có, hạnh phúc có, nhiều thứ lẫn lộn bên trong. Khi đến với cuộc thi, tôi ước mình chỉ cần vào top 5 thôi, bất kỳ một danh hiệu nào, Á hậu 3 hay Á hậu 4 đều tốt. Khi được công bố là Á hậu 2, mọi người sẽ thấy rõ cảm xúc vui sướng và hạnh phúc của tôi, danh hiệu này thật sự rất cao quý. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một cuộc thi sắc đẹp, nhưng tôi nghĩ mình vào top 5 và trở thành Á hậu 2 không hẳn do may mắn mà là bằng sự nỗ lực, cố gắng của bản thân. Tôi biết ơn và trân trọng hành trình vừa qua.

Trước Miss Grand Vietnam 2024 không lâu thì Thu Hiền có tham gia Vietnam Idol, cảm xúc của bạn khi đến với 2 cuộc thi này khác nhau như thế nào?

Tôi đã tham gia nghệ thuật được vài năm rồi nên sẽ có bản lĩnh, sự tự tin nhất định khi đứng trên các sân khấu lớn của cả hai cuộc thi. Điểm khác biệt, Miss Grand Vietnam 2024 là cuộc thi nhan sắc đầu tiên tôi tham gia, tôi đã phải học catwalk, tạo dáng, tập luyện body để hoàn thiện bản thân trong thời gian rất ngắn. Tôi chỉ có tầm 2 tháng để chuẩn bị cho mọi thứ, đúng 6 buổi tập catwalk với giáo viên. Ngoài ra, tôi còn phải tập nhảy, tập hát và chuẩn bị cho các phần thi phụ, như Grand Voice. Miss Grand Vietnam 2024 là lần đầu tiên tôi được đứng trên sàn diễn thời trang, đó là show Vietnam Beauty Fashion Fest. Dù có rất nhiều thứ khiến tôi bỡ ngỡ nhưng song song đó tôi lại cảm thấy rất thăng hoa, tự tin để thể hiện bản thân.

Thu Hiền sinh năm 1997, 27 tuổi - một độ tuổi cũng được coi là "đàn chị" của các bạn thí sinh ở các cuộc thi nhan sắc hiện tại. Bạn có nghĩ mình đã lấn sân hơi muộn không?

Cá nhân tôi nghĩ là không quá muộn đâu. Thực ra, con đường tôi đến với nghệ thuật, cụ thể là ca hát cũng không quá sớm. Xuất phát điểm của tôi là một cô gái ở vùng quê, cũng không có cơ hội để va chạm thực tế hay điều kiện được học tập bài bản hơn. Nhưng tôi nghĩ thế này, chậm mà chắc, vì tôi chậm nên ý thức được phải cố gắng và nỗ lực gấp nhiều lần, điều này khiến tôi có thể chạm tay vào một thành tích nhất định. Hiện tại, tôi cảm thực sự rất vui và tự hào về bản thân mình.

Thu Hiền tham gia một cuộc thi hát trước khi đến với đấu trường nhan sắc, đường như định hướng nghệ thuật ban đầu của bạn là chinh phục công chúng bằng con đường âm nhạc?

Khi tôi thi Vietnam Idol có rất nhiều người hâm mộ, anh chị nhà báo, anh chị em trong nghề… khuyên tôi nên đi thi Hoa hậu, họ bảo nhìn tôi rất hợp với Miss Grand Vietnam. Ban đầu, tôi nghĩ chắc mình sẽ không đi thi đâu vì thật sự tôi chỉ muốn phát triển con đường làm ca sĩ thôi. Nhưng khi Miss Grand Vietnam bắt đầu sơ tuyển, mọi người lại hối thúc tôi nhiều hơn, thậm chí có nhiều bạn không quen biết cũng nhắn tin khuyên tôi ghi danh, nắm bắt cơ hội. Khi đó, tôi thay đổi suy nghĩ, việc thi Hoa hậu và ca hát biết đâu sẽ bổ trợ nhau. Và hiện tại, tôi nghĩ việc trở thành Á hậu phần nào khiến đam mê ca hát của tôi phát triển thuận lợi hơn trong thời gian tới.

Từ những tiếp xúc trong cuộc thi lẫn những ngày vừa qua làm việc cùng nhau, Thu Hiền cảm nhận Hoa hậu Quế Anh là người như thế nào?

Quế Anh là một em bé mà ngay từ khi vào nhà chung tôi đã cảm giác em ấy rất đáng yêu, thân thiện và hòa hợp. Trong phần thi Grand Voice, 2 chị em cùng tập luyện hát hò, sửa lỗi cho nhau, em hay hỏi tôi: "Chị ơi, em hát thế này được chưa?".

Trong công ty, có một số nàng hậu được công chúng nhận xét là có màu sắc hao hao Thu Hiền như Lona Kiều Loan, Hera Ngọc Hằng… Bạn có sợ chuyện bị so sánh với nhau không?

Tôi có nghe qua thông tin về nhóm nhạc nữ của công ty, nhưng tôi mong muốn phát triển thành một nghệ sĩ solo. Khi được so sánh với Ngọc Hằng hay Kiều Loan, tôi thấy rất vui đó chứ. Bởi vì sao? Bởi vì mình được so sánh với những người đang trên đà thành công, mình có thể lấy họ làm động lực để cố gắng nhiều hơn. Thậm chí, biết đâu tôi, Lona Kiều Loan và Hera Ngọc Hằng có thể hỗ trợ nhau trong vai trò những nàng hậu lẫn ca sĩ.

Khi đảm nhận một cương vị mới thì ngoài những điều tích cực sẽ có cảm xúc tiêu cực, tranh cãi bất thình lình xảy đến, Thu Hiền chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đối mặt chưa?

Thật ra mà nói thì con đường nghệ thuật của tôi từ trước đến nay đều rất gian nan. Khi đã là người của công chúng thì phải chịu áp lực giỏi, tôi luôn nghĩ trong đầu rằng hãy cố gắng là chính mình, nhìn nhận mọi thứ xung quanh theo hướng tích cực, mình cứ tin vào những điều tốt đẹp thì điều tốt đẹp sẽ đến.

Chắc chắn, nếu lỡ không may điều tiêu cực đến với mình thì nói không buồn là nói dối. Nhưng tôi sẽ lấy nỗi buồn đó chuyển hóa thành sự cố gắng thay đổi, hoàn thiện bản thân để mọi người yêu thương hơn. Tôi nghĩ thế này, khi khán giả còn nhắc đến tên mình là lúc đó mình còn giá trị. Chỉ sợ đến một ngày họ không quan tâm, không nhắc về mình nữa là khi đó tôi thấy mình đã thất bại.

Để được ngồi ở đây, với cương vị là Á hậu 2 Miss Grand Vietnam, thử thách lớn nhất mà Thu Hiền vượt qua là gì?

Tôi nghĩ giai đoạn khó khăn nhất chính là thuyết phục bố mẹ cho đi theo con đường thể thao. Khi đó, tôi phải tự đi làm để kiếm tiền theo học ngôi trường mình yêu thích vừa phải cân bằng cuộc sống gia đình. Khi đó tôi tủi thân, nhiều lúc phải tự khóc một mình. Tôi vốn là người không thích chia sẻ hay than vãn quá nhiều với người khác, tự bản thân mình sẽ vượt qua thôi. Tôi cảm ơn bản thân mình vì không bỏ cuộc, cố gắng theo đuổi và đấu tranh vì ước mơ của mình. Đến khi bố mẹ nhìn thấy những cố gắng của tôi ở trường đại học thì phần nào thông cảm và ủng hộ hơn. Tại Miss Grand Vietnam, bố mẹ có đến để ủng hộ tinh thần tôi, điều này khiến tôi cảm nhận được gia đình đã dần thấu hiểu, mở lòng hơn.

Bây giờ nhìn lại thời gian đó, tôi thấy biết ơn nhiều hơn trách móc. Mọi chuyện đã xảy ra khiến tôi mạnh mẽ hơn. Trong Chung kết, tôi nhìn xuống sân khấu thấy bố mẹ khóc, tôi nghĩ có lẽ phần nào lý do khiến họ xúc động là ngày xưa chưa thấy, chưa hiểu ước mơ của con. Hiện tại, dù bố mẹ không nói ra nhưng tôi biết họ rất tự hào về tôi cũng như phần nào yên tâm vì con gái mình cũng có một thành tích, kết quả nhất định. Trong hành trình sắp tới, tôi hứa mình cố gắng để họ không phải bận tâm, lo lắng.

Hoa hậu Quế Anh sẽ đại diện Việt Nam chinh chiến Miss Grand vào tháng 10 này, Thu Hiền có mong chờ một cơ hội được "xuất khẩu" hay có ý định tham gia thêm một đấu trường khác sau khi hết nhiệm kỳ không?

Hiện tại, tôi chưa nghĩ đến những việc này mà chỉ mong mình hoàn thiện hơn, thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm trong nhiệm kỳ. Trong thời gian này, tôi sẽ nắm bắt cơ hội để phát triển sự nghiệp ca hát song song với vai trò một Á hậu. Tôi sẽ lan tỏa năng lượng tích cực, làm những sản phẩm chất lượng để phục vụ công chúng. Tôi nghĩ, mình chỉ cần đạt những điều này là rất tốt, rất thành công rồi chứ không nhất thiết phải thi thêm cuộc thi nào nữa.

Chuyện tình cảm của Thu Hiền thế nào, bạn có thuộc tuýp người thích công khai trên mạng xã hội không?

Tôi nghĩ là không, chuyện tình cảm nên giữ cho riêng mình. Không biết có ích kỷ không nhưng hiện tại tôi chỉ quan tâm đến công việc, những dự án cá nhân… Tôi muốn mình có thể lo được cho bản thân, gia đình, những người thân rồi mới nghĩ đến cuộc sống riêng. Hiện tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng và gắn bó với một ai đó.

Thu Hiền có đặt ra tiêu chuẩn để chọn người bạn đời đồng hành cùng mình sau này không?

Tôi không đặt ra một tiêu chuẩn nhất định nào cả. Nhưng nếu nói là mong muốn thì tôi mong có một người đàn ông có thể thấu hiểu, đồng hành cùng mình. Bởi mọi người cũng biết, showbiz sẽ có nhiều khía cạnh, một người thật sự biết thông cảm, san sẻ thì mới có thể ở bên cạnh mình được.

Thu Hiền có thần tượng hay theo đuổi hình mẫu nghệ sĩ nào không, và trong 5 năm tới Thu Hiền sẽ là ai trong showbiz này?

Tôi nghĩ Thu Hiền vẫn là Thu Hiền thôi, nhưng phải là phiên bản tốt hơn bây giờ. Tôi mong mình có thể trở thành một người phụ nữ thành công, một ca sĩ nổi tiếng, một Á hậu làm tốt vai trò.

Khi tiếp xúc với nghệ thuật, làm việc với các anh chị nổi tiếng đã cho tôi rất nhiều động lực. Tôi là người rất thích đi xem liveshow, tôi ngưỡng mộ và cũng đặt câu hỏi rằng tại sao họ có thể làm được như vậy. Mỗi nghệ sĩ đều khiến tôi yêu thích, học hỏi 1 điều khác nhau.

Nhưng để hỏi là về thần tượng, muốn được theo đuổi hình mẫu thì tôi mong mình có thể trở thành thế hệ nối tiếp của chị Hồ Ngọc Hà. Chị Hồ Ngọc Hà là một người phụ nữ rất nghị lực, tôi ngưỡng mộ hành trình xây dựng sự nghiệp của chị. Tôi hơi tham lam nhưng ngoài ra tôi còn yêu thích anh Sơn Tùng M-TP, chị Mỹ Tâm… Chị Tâm là nghệ sĩ tử tế, ở chị tôi cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực, lửa nghề và luôn phấn đấu để cống hiến cho công chúng.

Cảm xúc của Bích Tuyền thế nào trước sự thay đổi nhanh chóng về cuộc sống và công việc?

Tôi khá bồi hồi, bỡ ngỡ trong những ngày đầu tiên ở cương vị là Á hậu. Trước đây tôi chỉ nghĩ làm Hoa hậu hay Á hậu chỉ cần đẹp và được nhiều người săn đón, nhưng hiện tại mọi chuyện khác xa so với tưởng tượng của mình. Tôi bận rộn hơn, nhiều trách nhiệm hơn nhưng đi kèm theo đó là niềm vui bởi vì mình được xuất hiện trước nhiều người, được chia sẻ suy nghĩ của bản thân.

Nổi tiếng chỉ sau 1 đêm liệu có khiến Bích Tuyền trở nên áp lực?

Hồi trước mình là một người bình thường, có thể thoải mái chia sẻ với bạn bè trên mạng xã hội. Nhưng bây giờ tôi ý thức được mình cần phải chú trọng về lời ăn tiếng nói cũng như cả về hình thức khi xuất hiện trước công chúng. Có thể bây giờ mình sẽ không thoải mái như hồi xưa nhưng tôi nghĩ mình sẽ sớm quen thôi.

Sự quan tâm luôn có 2 mặt, tích cực có - tiêu cực có. Vậy Bích Tuyền có bị phiền lòng bởi những bình luận thái quá của ai đó về mình sau đăng quang?

Trước đây tôi cũng đã từng tham gia vài cuộc thi nhan sắc và nhận nhiều lời bình luận về mình. Hồi trước ai khen thì mình sẽ rất tự hào, rất vui nhưng khi có người chê thì tôi dễ bức xúc. Cho đến gần đây, tôi cảm thấy những ý kiến trái chiều khá bình thường vì tôi hiểu được mỗi người sẽ có góc nhìn và quan điểm riêng. Có người sẽ nhận xét tôi đẹp, có người lại đánh giá theo tiêu chuẩn khác và chê tôi xấu. Tôi không buồn vì những điều đó, tôi quan điểm rằng mình chỉ nên lắng nghe và hoàn thiện bản thân bởi những lời góp ý chân thành.

Nhiều người đẹp đăng quang sẽ sợ quá khứ của bản thân bị "đào" lại. Bích Tuyền thì sao?

Mình là con người nên không thể hoàn hảo được, sẽ đôi lúc mình không được hoàn chỉnh trong mắt mọi người. Nếu nói về những khoảnh khắc khác lạ so với bây giờ thì tôi nghĩ chắc là khoảng thời gian mình ngây ngô với bạn bè, có rất nhiều hình ảnh lầy lội của Bích Tuyền và đó cũng là thời thanh xuân đẹp đẽ. Còn về quá khứ có như thế nào thì tôi cũng không sợ, mình chỉ biết bản thân chưa làm gì quá đáng, và cái quan trọng hiện tại hoan hỉ đón nhận, dù có ra sao mình cũng sẽ lắng nghe những ý kiến muốn tốt cho mình.

Ngôi vị Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2024 là thành tích lớn nhất trong 5 năm kể từ tham gia cuộc thi nhan sắc của Bích Tuyền. Trong suốt hành trình vừa qua, đâu là điều khó khăn nhất với bạn?

Thời điểm khó khăn nhất đối với tôi chính là sự ra đi của ba vào giữa năm 2022. Khi đó tôi đã dành khoảng thời gian để về quê ở với mẹ. Đó là biến cố làm cho cuộc sống, công việc và suy nghĩ trong tôi thay đổi rất nhiều. Tôi là người hướng nội và ít khi nào chia sẻ nhiều với gia đình. Nhưng khoảng thời gian ở bên mẹ, tôi nhận ra nhiều điều, hiểu sự cô đơn và nỗi mất mát của mẹ là gì. Khi tâm sự nhiều thì hai mẹ con gần gũi hơn và từ sự kết nối đó tôi như được quay vào bên trong, tôi bình tâm hơn, mạnh mẽ hơn và vạch rõ định hướng trong tương lai. Gần cuối năm 2023 tôi trở lại TP.HCM và bắt đầu lại với công việc người mẫu. Sau đó tôi có quyết định lớn là tham gia Miss Grand Vietnam 2024.

Tại sao Bích Tuyền lại chọn thi Miss Grand Vietnam thay vì cuộc thi khác?

Miss Grand Vietnam là cuộc thi hot và nhiều người biết đến. Trước đây tôi tham gia vài cuộc thi và vào top không sâu lắm, nên bản thân cũng lưỡng lự là mình có hợp để thi Hoa hậu nữa không. Đến khi bản thân tôi cảm thấy đủ kinh nghiệm và mọi người xung quanh đều cổ vũ rất nhiều nên tôi quyết định trở lại thi tiếp. Tôi cũng thấy Miss Grand Vietnam có những tiêu chí phù hợp với mình. May mắn là Tổ thương và cho mình vị trí xứng đáng.

Trong những thời điểm quyết định thi Hoa hậu, có khi Bích Tuyền nghĩ nhờ những cuộc thi này sẽ giúp bạn đổi đời?

Mỗi người sẽ có nhận định riêng, với tôi Hoa hậu không phải là nghề kiếm tiền. Đương nhiên khi đăng ký tham gia, tôi luôn đặt mục tiêu sẽ trở thành Hoa hậu. Và tôi xác định, nếu là một Hoa hậu thì mình sẽ được nhiều người biết đến, có vị trí và tiếng nói nhất định trong lĩnh vực này và từ đó cánh cửa công việc sẽ mở rộng ra với mình. Cho nên ngôi vị Hoa hậu sẽ giúp mình một phần nào đó trong công việc. Ngoài công việc, mình còn có thể làm nhiều điều mới mẻ khác, và khi giúp được bản thân thì mình mới có thể giúp cho nhiều người khác.

Được biết trong đêm Chung kết, gia đình của Bích Tuyền cũng đến và cổ vũ bạn. Khi nhìn thấy con gái đội vương miện thì mẹ của bạn chia sẻ gì?

Trước đây khi tôi quyết định thi Hoa hậu thì ba mẹ chỉ khen con gái nhà mình xinh xinh nên đi thi sẽ nở mày nở mặt lắm. Nhưng khi tôi không được thành tích cao thì ba mẹ cũng động viên nhưng tôi biết ba mẹ rất lo cho tôi, sợ tôi bị ảnh hưởng tâm lý. Nên khi đó ba mẹ động viên không thi nữa thì mình học giỏi rồi làm nghề gì đó ổn định là được. Nhưng đến với Miss Grand Vietnam, mẹ có hỏi tôi nhắm chừng được top mấy, khi đó tôi nói mình rất tự tin mà nếu không vào top sâu cũng vui vẻ. Vậy nên mẹ tôi mới thoải mái, luôn cổ vũ tôi trong lúc cuộc thi diễn ra. Và hết chung kết, câu đầu tiên mà mẹ nói với tôi là "con gái của mẹ giỏi quá". Từ trước đến nay gia đình tôi rất khó trong việc bộc lộ cảm xúc với nhau, nên khi nghe được câu đó từ mẹ, tôi hiểu mẹ đang rất vỡ òa và tự hào về tôi. Chỉ một câu nói đơn giản thôi nhưng với tôi nó bao hàm nhiều điều ý nghĩa.

Bích Tuyền từng chia sẻ bạn từng mâu thuẫn với gia đình trong việc lập gia đình. Câu chuyện đó như thế nào?

Vì gia đình tôi sống ở nông thôn, suy nghĩ của ba mẹ lúc nào cũng muốn con gái sẽ sớm yên bề gia thất, không cần phải học cao. Nên sau khi vừa tốt nghiệp lớp 12 thì ba mẹ muốn tôi lấy chồng, có người để chăm lo về sau. Nhưng tôi lại có khát vọng, hoài bão riêng và chưa bao giờ suy nghĩ hạnh phúc của mình sẽ phải nhờ một ai đó mang đến. Cho nên lúc đó tôi không đồng ý với ba mẹ và nhờ một người thân ở TP.HCM thuyết phục ba mẹ cho tôi lên TP.HCM để đi học. Cũng một vài lần sau đó ba mẹ có khuyên là nếu không có gì ở TP.HCM thì về quê ở với ba mẹ. Nhưng tôi cũng không chịu bản thân mình đang ở độ tuổi rất muốn khám phá, thế là tôi và ba mẹ cũng có những bất đồng và đến bây giờ tôi rất hối hận vì những lời nói gây tổn thương cho ba mẹ.

Tôi thấy bản thân mình có hơi ương bướng, gấp gáp và chưa đủ hiểu tâm lý phụ huynh. Ba mẹ tôi chỉ mong con gái sẽ có hạnh phúc mà thôi. Nếu được quay lại, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn và giải thích với ba mẹ một cách rõ ràng nhất, tránh những mâu thuẫn không đáng có. Còn bây giờ thì mọi chuyện đã qua, người trong nhà cũng đã hiểu nhau nhiều hơn rồi.

Vậy hiện tại, Bích Tuyền nghĩ mình sẽ dễ bị thu hút bởi người như thế nào?

Trước đây tôi đặt mục tiêu người yêu của mình phải cao, đẹp trai, học giỏi, tử tế. Nhưng khoảng thời gian gần đây tôi chỉ nghĩ một người phù hợp với mình, có thể lắng nghe và hiểu, chấp nhận con người mình là đủ. Cho nên bây giờ tôi không có tiêu chí gì cả, mà lỡ như gặp đúng người thì có tiêu chí như thế nào cũng bằng 0 thôi.

Việc học tập và cuộc sống của Ánh Vương có bị ảnh hưởng gì sau đảm nhận cương vị mới không?

Việc học tập của tôi đã hoàn thành xong rồi và chỉ chờ ngày tốt nghiệp thôi. Còn về cuộc sống thì hiện tại có một chút đảo lộn. Tuy nhiên tôi là người bắt nhịp nhanh nên những ngày qua tôi cố gắng giữ năng lượng thoải mái, tự tin để gặp gỡ mọi người.

Bạn từng chia sẻ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đông con, vậy bạn có gặp khó khăn gì trong quá trình thi Miss Grand Vietnam không?

Ba mẹ của tôi hiện cũng đã khá lớn tuổi. Còn anh chị em trong nhà hiện đã trưởng thành, có công việc ổn định. Tôi may mắn là con út trong nhà nên khi đi thi Hoa hậu thì tôi có mượn chút tiền của anh chị để lo cho hình ảnh mình trở nên chỉn chu nhất. Ngoài ra trong suốt quá trình thi tôi được các nhà tài trợ hỗ trợ nên mình cũng giảm được một phần chi phí. Qua đây Ánh Vương cũng xin gửi lời cảm ơn đến mọi người đã giúp đỡ em trong hành trình vừa rồi.

Ánh Vương từng chia sẻ mong thành công sớm để báo hiếu ba mẹ, việc ghi danh thi Hoa hậu có phải là một trong những lý do khiến bạn rút ngắn quá trình chạm đến thành công, có thể kiếm tiền sớm không?

Với tôi tiền rất quan trọng, tôi mong bản thân sẽ sớm ổn định kinh tế để chăm lo cho những người yêu thương. Tuy nhiên, kiếm tiền không là mục tiêu của tôi khi đăng ký tham gia thi Hoa hậu. Việc tham gia Miss Grand Vietnam 2024 vì tôi muốn được làm nhiều điều ý nghĩa, lan tỏa những dự án cộng đồng đến với mọi người.

Là thí sinh "chủ nhà" Bình Thuận, Ánh Vương có nghĩ mình có lợi thế và được ưu ái hơn các đối thủ khác ở Miss Grand Vietnam 2024 không?

Tôi nghĩ được thi ở quê nhà là một điều may mắn, mình được nhiều người biết và ủng hộ. Lần trước ở Miss Grand Vietnam 2023, ở phần hô tên tôi cảm giác hơi e dè và không thể hiện hết mình. Nhưng khi được thi trên quê hương thì tôi tự tin hơn, hô tên cũng khí thế hơn vì được rất đông khán giả Bình Thuận cổ vũ. Tuy nhiên đó chỉ là lợi thế đến từ tâm lý thôi, tôi chắc chắn mình không có gì được ưu ái nhiều hơn so với các bạn chỉ vì lý do chung kết được tổ chức ở Bình Thuận. Tôi nghĩ những nỗ lực, cố gắng của bản thân được nhìn nhận xứng đáng và tôi tôn trọng quyết định của BGK.

Gia đình đã ủng hộ tinh thần cho Ánh Vương ra sao khi bạn đến với Miss Grand Vietnam 2024?

Dù ở cuộc thi nào ba mẹ luôn quan tâm và ủng hộ Ánh Vương. Dù ở xa hay như nào thì ba mẹ cũng gọi điện động viên, kêu tôi phải giữ gìn sức khỏe. Từ trước tới giờ tôi luôn cố gắng để ba mẹ không phải lo lắng cho mình. Nên khi tôi quyết tâm thi Hoa hậu, ba mẹ luôn là người phía sau ủng hộ vì ba mẹ biết mong muốn của tôi là gì. Việc được ba mẹ cổ vũ chính là động lực lớn giúp tôi có thêm sự mạnh mẽ trong hành trình của mình.

Khi có một cột mốc con người sẽ hay đặt ra những cột mốc mới, vậy 5 năm tới, Ánh Vương sẽ là ai trong showbiz Việt?

Tôi nghĩ 5 năm tới Ánh Vương vẫn sẽ là Ánh Vương thôi. Tôi hy vọng trong hành trình tới bản thân sẽ làm được nhiều điều ý nghĩa, lan tỏa sự tích cực tới mọi người.

Ánh Vương đặt ra tiêu chuẩn bạn trai như thế nào?

Tôi nghĩ đó là người không quá cao nhưng không quá thấp, là một người ấm áp, biết chia sẻ và phải kính trên nhường dưới - điều bắt buộc.

Cảm ơn những chia sẻ của Top 5 Miss Grand Vietnam 2024!