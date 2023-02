Ant-Man 3 nhận “cơn mưa” lời khen từ báo chí: Phần phim hay nhất về Người Kiến, phản diện đỉnh không kém gì Thanos

The Hollywood Reporter đưa tin bom tấn siêu anh hùng Ant-Man and the Wasp: Quantumania đã có buổi công chiếu toàn cầu tại nhà hát Regency Westwood, Los Angeles (Mỹ) hồi đầu tuần. Đây là tác phẩm điện ảnh thứ 31 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel và phần phim thứ ba trong chùm phim riêng về nhân vật Người Kiến/Scott Lang (Paul Rudd). Không những vậy, Ant-Man and the Wasp: Quantum còn giữ vị trí quan trọng là phim "mở bát" cho Kỷ nguyên V của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Sau sự kiện công chiếu của Ant-Man and the Wasp: Quantumania, trên mạng xã hội, nhiều cây bút phê bình và nhà báo đã đưa ra những đánh giá đầu tiên về tác phẩm. Không hẹn mà gặp, các khán giả đầu tiên của Ant-Man 3 đều dành nhiều lời khen cho nhân vật phản diện Kang (Jonathan Majors). Kang được giới thiệu là đại phản diện tiếp theo sau Thanos, được kỳ vọng sẽ thao túng Kỷ nguyên V của MCU.

Các ngôi sao và ê-kíp sản xuất Ant-Man and the Wasp: Quantumania xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện ra mắt phim (Ảnh: Getty Images)

Bộ ba nhân vật chính của phim: Kathryn Newton trong vai Cassandra Lang, Paul Rudd thủ vai Scott Lang/Ant-Man và Evangeline Lily vai Hope Van Dyne/Wasp (Ảnh: Getty Images)

Steven Weintraub, tổng biên tập của trang Collider đánh giá Ant-Man 3 là khởi đầu hứa hẹn của Kỷ nguyên V, gọi Kang là điểm sáng của bộ phim. "Ant-Man and the Wasp: Quantumania là bước khởi đầu mạnh mẽ cho Kỷ nguyên V. Giờ tôi đã hiểu vì sao nó được gọi là 'Quantumania'. Jonathan Majors quá xuất sắc khi thủ vai Kang, tôi mong đợi những bước tiến tiếp theo của nhân vật này. Hai cảnh hậu danh đề đều rất hay".

Trên Twitter cá nhân, Erik Davis - cây bút phê bình của Fandago và Rotten Tomatoes viết: "Kỷ nguyên V đã bắt đầu! Bộ phim Ant-Man mới giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc vào thế giới ảo diệu đầy những ảo giác kỳ lạ, rùng rợn nhưng vui nhộn, không quên cộng thêm một phản diện Kang vô cùng đáng sợ. Một phong cách rất Star Wars, nhưng theo kiểu MCU với tất cả những gì kỳ dị và thú vị nhất. Modok là kẻ nổi loạn, nhưng Jonathan Majors cân được tất cả. Yêu bộ phim này quá đi!".

Lối ví von của Erik Davis cũng là nhận xét của Germain Lussier - biên tập viên của Gizmodo và io9. Trên trang cá nhân, Lussier viết: "Bộ phim Star Wars hay nhất kể từ 2018 chính là Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Phim là chuyến phiêu lưu khoa học viễn tưởng vĩ đại với một thế giới tuyệt đẹp được xây dựng công phu - khá là khác biệt với phong cách thường thấy trong phim Marvel. Phim hài, cảm động, Kang chiếm sóng và Michelle Pfeiffer thu hút mọi ánh nhìn".

Phản diện Kang the Conqueror nhận được nhiều lời ngợi khen từ các cây bút phê bình (Ảnh: Marvel Studios)

Jazz Tangcay, biên tập viên của Variety phát biểu cảm nghĩ: "Tôi vừa có một trải nghiệm tuyệt vời khi xem Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Đầy sáng tạo, giàu năng lượng và tràn ngập các cảnh hành động hoành tráng. Chào mừng Jonathan Majors và phản diện mới của MCU".

"Để nói về Ant-Man and the Wasp: Quantumania thì… Hãy tưởng tượng một tay mơ Marvel, mua một vé xem phim duy nhất, rồi trải qua hai giờ đồng hồ chu du giữa thế giới lượng tử, nghe đủ thứ lý thuyết về các biến thể và đa vũ trụ. Jonathan Majors quá hợp vai Kang, và phần lớn thời lượng phim, Michelle Pfeiffer mới là nhân vật chính - điều này thực ra khá tuyệt", cây bút Mike Ryan từ Uproxx viết trên trang cá nhân.

Cây bút phê bình Fico Cangiano, thành viên của nhiều hiệp hồi điện ảnh, phê bình phim uy tín như Critics Choice hay Rotten Tomatoes, đánh giá Quantumania là phần phim hay nhất về siêu anh hùng Ant-Man. Anh viết: "Đây là phần phim hay nhất bộ ba. Liều lĩnh hơn, nguy hiểm hơn và dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn. Phim cũng có một trong những phản diện đỉnh nhất MCU là Kang. Ngay khi Jonathan Mayors xuất hiện, bộ phim đã thuộc về anh ấy. Kang là một gã phản diện đa vũ trụ to lớn và đáng sợ. Đừng quên phim có hai cảnh hậu danh đề rất ấn tượng nhé".

Brian Davids, cây bút phê bình của The Hollywood Reporter nhận xét ngắn gọn: "Sẽ đến một thời điểm mà mọi thương hiệu phim ảnh phải trở nên ảo diệu - khác thường và khó đoán. Đó cũng là điều MCU vừa làm với Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Giống như mọi vai diễn trước đây, Jonathan Majors vẫn vô cùng hấp dẫn".

Nhà báo Daniel Howat từ HCA Critics viết: "Quantumania chắc chắn là bộ phim dị nhất mà Marvel từng sản xuất. Nhưng sự kỳ dị ấy là điều tốt! Nó nghiêng về khía cạnh khoa học viễn tưởng của MCU, với nhiều ngã rẽ khó tưởng. Không phải mọi mảng miếng trong phim đều đắt, nhưng tổng thể là vui, đầy sáng tạo và xứng đáng bỏ thời gian ra rạp. Một cuộc phiêu lưu thú vị, khác thường vào cõi lượng tử".

Ant-Man 3 đánh dấu chuyến phiên lưu đầu tiên hai cha con Scott Lang trên màn ảnh rộng (Ảnh: Marvel Studios)

Cassie Lang là gương mặt tiêu biểu cho thế hệ siêu anh hùng tiếp theo của MCU (Ảnh: Marvel Studios)

Bên cạnh cơn mưa những lời ngợi khen, tác phẩm mới của Marvel Studios cũng nhận về một số phản hồi tiêu cực về cách xây dựng cốt truyện và kết nối cảm xúc với khán giả. Sean Keane từ trang CNET nhận xét: "Có quá nhiều thứ xảy ra trong Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Khá là khó để đồng cảm với những gì phim đang kể. Kang của Jonathan Majors cuốn hút, độc địa và cuốn hút về phần nhìn, nhưng mối đe dọa anh ta mang đến cho MCU vẫn quá trừu tượng".

Courtney Howard - cây bút quen thuộc của Variety, The AV Club… - nhận xét: "Sau hồi I mệt mỏi, Ant-Man and the Wasp: Quantumania cuối cùng cũng phát triển, chỉ để kết lại ở chỗ mà đáng lẽ ra nó nên bắt đầu. Phim đẹp, hành động hoành tráng, diễn biến rõ ràng nhưng khía cạnh cảm xúc lại yếu. Đúng là xem cả phim chỉ nhớ Jonathan Majors".

Trong Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Scott Lang và Hope Van Dyne (Evangeline Lily), cùng với Hank Pym (Michael Douglas) và Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), đã khám phá cõi lượng tử. Tại đây, họ đã tương tác với nhiều sinh vật kỳ dị và bị kéo vào một cuộc phiêu lưu vượt qua giới hạn của những điều khả thi. Phim do Peyton Reed đạo diễn, được ấn định ngày phát hành 17/2.