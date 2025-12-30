Another Saigon by LG sau hai năm: Từ không gian trưng bày công nghệ đến điểm hẹn trải nghiệm

Sài Gòn không thiếu những không gian dành cho người trẻ, nhưng để trở thành điểm hẹn quen thuộc thì không phải nơi nào cũng làm được. Sau hai năm vận hành, không gian trải nghiệm sản phẩm Another Saigon by LG đã trở thành một không gian nơi công nghệ và sáng tạo gắn liền với những khoảnh khắc đời thường, đủ gần gũi để người trẻ muốn quay trở lại.

Khi không gian công nghệ "đổi mùa" theo nhịp sống

Một trong những yếu tố giúp Another Saigon by LG duy trì sức hút lâu dài nằm ở việc không gian này luôn được làm mới theo nhịp sống của người trẻ. Thay vì giữ một concept cố định, ASG được thiết kế để "đổi mùa" với các chủ đề lớn trong năm. Mỗi giai đoạn mang một sắc thái riêng, đủ khác biệt để tạo cảm hứng - giúp ASG không rơi vào cảm giác "đến một lần là đủ". Điều đó cũng phần nào lý giải việc trong năm 2025, Another Saigon by LG ghi nhận hơn 40.000 lượt ghé thăm, trong đó, phần lớn là thế hệ Gen Z..

ASG được thiết kế "đổi mùa" với các chủ đề lớn trong năm

Song song với việc làm mới không gian, các hoạt động trải nghiệm cũng được duy trì đều đặn. Riêng trong năm 2025, ASG tổ chức hơn 40 workshop diễn ra gần như mỗi tuần, từ các hoạt động thủ công, sáng tạo đến trải nghiệm mang yếu tố văn hoá Việt Nam cũng như Hàn Quốc.

Các workshop trải nghiệm liên tục diễn ra tại ASG

Cùng local brands khơi dậy tinh thần sáng tạo

Năm 2025, Another Saigon by LG tiếp tục khẳng định vai trò như một nền tảng kết nối sáng tạo, nơi LG đồng hành cùng các local brand để mở rộng trải nghiệm cho người trẻ. Những cái tên như Tòhe, Phin Ơi hay JamLos mang đến màu sắc khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần sáng tạo gắn với văn hoá bản địa đương đại.

LG đồng hành cùng các local brand để mở rộng trải nghiệm cho người trẻ.

Với Tòhe, concept "Vùng Đất Diệu Kỳ" biến không gian thành một thế giới giàu trí tưởng tượng, nơi người tham gia trực tiếp nặn tò he, săn quà và khám phá các vật phẩm minh hoạ sinh động. Phin Ơi mang đến "Thành Phố Hoan Hỷ", với các hoạt động nhẹ nhàng khuyến khích người tham gia chậm lại, kết nối với cảm xúc và tinh thần tích cực.

Concept "Vùng Đất Diệu Kỳ" biến không gian thành một thế giới giàu trí tưởng tượng

Trong khi đó, JamLos với concept "Kho Báu Tick Cực" mang không khí vui tươi, gần gũi với nhịp sống Gen Z, thông qua các hoạt động trải nghiệm kết hợp workshop và săn quà. Xuyên suốt các chặng trải nghiệm, LG giữ vai trò người kiến tạo không gian, để công nghệ trở thành "điểm chạm" tinh tế.

Trải nghiệm công nghệ LG qua những "điểm chạm" đời sống

Từ các workshop thủ công và hoạt động sáng tạo cùng local brand, Another Saigon by LG cho thấy một tâm lý chung: người trẻ muốn được tham gia, được "chạm" và cảm nhận trực tiếp. Tinh thần đó cũng được áp dụng xuyên suốt trong cách không gian này mang trải nghiệm công nghệ đến với người ghé thăm.

Toàn bộ không gian ASG là những mảnh ghép công nghệ mới nhất được LG giới thiệu đến người dùng

Đó cũng chính là một trong những lý do Another Saigon by LG ra đời và toàn bộ không gian là những mảnh ghép công nghệ mới nhất được LG giới thiệu đến người dùng. Bên cạnh đó, những sản phẩm và thiết bị mới cũng liên tục được cập nhật, mang cơ hội công nghệ tiếp cận công nghệ dẫn đầu đến với người dùng Việt. Từ trải nghiệm chăm sóc quần áo và giày dép trong tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler và LG Shoecare đến trải nghiệm màn hình gaming LG UltraGear đỉnh cao, Another Saigon by LG còn mang đến người trẻ hình dung về một không gian sống lý tưởng của tương lai

Sau hai năm hoạt động, ASG cho thấy cách LG theo đuổi công nghệ thấu cảm một cách nhất quán – để người trẻ không chỉ hiểu công nghệ, mà cảm nhận được giá trị của công nghệ trong những khoảnh khắc quen thuộc hàng ngày.