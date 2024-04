Anne Hathaway không có lần slay nhất, chỉ có slay hơn!

Theo chủ đề "His And Hers" mà W Magazine đặt ra, Anne Hathaway đã biến hóa theo 2 concept nam tính lẫn nữ tính. Với tạo hình từ mỹ nữ bất cần, cô vẫn thể hiện được sự quyến rũ, nhẹ nhàng pha chút bí ẩn, khơi gợi sự chú ý của người xem còn với tạo hình nam tính cương nghị cô vẫn dễ dàng "cân" đẹp, hoàn toàn không tạo cảm giác lệch tông hay quá gồng.