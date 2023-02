Anh Tú diễn nét “ngầu” cùng Tú Hảo, Thuận Nguyễn hội ngộ bạn diễn Đồng Ánh Quỳnh tại sự kiện Be Your Own BOSS

Sau khi được tái thiết lại hình ảnh thương hiệu cùng định hướng sáng tạo mới, thương hiệu BOSS đã không ngừng mở rộng các hoạt động quảng bá trên khắp mọi nền tảng online và offline. Để đảm bảo bộ nhận diện mới của thương hiệu tiếp cận được đông đảo mọi người, các chiến dịch của BOSS đã được "yểm trợ" bởi những ngôi sao đình đám đẳng cấp thế giới trên mọi lĩnh vực như các siêu mẫu Naomi Campbell và Gigi Hadid, ca sĩ gốc Colombia Maluma, nam diễn viên Hàn Quốc Lee Min Ho,…

Anh Tú xuất hiện tại sự kiện trong trang phục suit lịch lãm từ BOSS

Với BOSS, suit không có nghĩa là gò bó mà được "giải phóng" bởi những sáng tạo đột phá, vượt qua mọi giới hạn bởi những người thợ

Anh Tú diễn nét "ngầu" cùng Tú Hảo tại sự kiện của BOSS

Tú Hảo cũng là một trong ba nhân vật đến từ Việt Nam tham gia hoạt động quảng bá của BOSS trên mạng xã hội trong thời gian qua

Bên cạnh đó, thông điệp "Be Your Own BOSS" mà BOSS gửi gắm trong các chiến dịch quảng bá đã có sức lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo mọi người. Vừa qua, tại Tp. Hồ Chí Minh, BOSS đã mang đến một không gian pop-up đặc sắc giữa TTTM Saigon Centre. Mọi sự chú ý hướng về BST Xuân Hè 2023 mới của thương hiệu Đức thể hiện rõ ràng những định hướng sáng tạo mới, cũng như thông điệp "làm chủ chính mình" mà BOSS muốn truyền tải.

Các fashionista Việt quy tụ tại sự kiện của BOSS ra mắt BST Xuân Hè 2023: Hoàng Trung, Vũ Dino, Monsimi và Lý Thành Cơ

Họa tiết monogram mới của BOSS cùng những gam màu tiêu biểu như camel – đen – trắng "phủ kín" diện mạo của các khách mời đặc biệt tham gia sự kiện

Đôi bạn diễn trong "Thanh Sói" Thuận Nguyễn và Đồng Ánh Quỳnh hội ngộ tại sự kiện của BOSS với hai phong cách có phần đối lập nhưng vẫn có sự đồng điệu nhất định, nhờ những gam màu trung tính thanh lịch từ BOSS

Xuất hiện tại sự kiện của BOSS ở Saigon Centre có ca sĩ – diễn viên Anh Tú cùng Thuận Nguyễn và Tú Hảo, Đồng Ánh Quỳnh, Monsimi, Lý Thành Cơ,… Tất cả khoác lên mình những thiết kế mới và tiêu biểu nhất từ BOSS để thể hiện cá tính riêng, thu hút mọi ánh nhìn bằng sức hấp dẫn khó cưỡng.

Dương Minh Đăng và Thuận Nguyễn chọn những bộ trang phục "ton sur ton" khi xuất hiện tại sự kiện của BOSS ở Saigon Centre

Hoàng Trung khẳng định thiết kế suit ngực đúp trên nền màu xám không hề "quá sức" với phong cách của những chàng trai trẻ

Loạt thiết kế mang họa tiết monogram mới của BOSS đã nhen nhóm "gây bão" kể từ khi được ra mắt vào năm 2022 và cho tới giờ, "sức nóng" của hình ảnh này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bên cạnh đó những bộ suit thế hệ mới của BOSS cũng được chú trọng đến sự thoải mái của người mặc, đập tan định kiến cho rằng suit là trang phục cứng nhắc. Bộ sưu tập Xuân Hè 2023 của BOSS tiếp tục mang tới tủ đồ hoàn hảo, được xây dựng từ bí quyết riêng kết hợp cùng với sự nhạy bén với thời đại, ứng dụng kỹ thuật hiện đại để mang đến những sản phẩm tối ưu nhất cho người mặc.

Không gian pop-up của BOSS tại Saigon Centre sẽ mở cửa đón khách tham quan trải nghiệm đến ngày 02/03/2023. Trong thời gian này, khách mua hàng với hóa đơn từ 10 triệu đồng trở lên sẽ nhận một phần quà là bình giữ nhiệt của BOSS có khắc tên theo yêu cầu.

Tại Việt Nam, thương hiệu Hugo BOSS được phân phối chính hãng bởi Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn.

Địa chỉ cửa hàng

BOSS Lý Thái Tổ:

60 Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giờ mở cửa: 9:00 – 20:00

Điện thoại: +84 24 3937 8131

Email: hugoboss.hn@tamsonfashion.com

BOSS Green Lotte Department Store:

Tầng 4, F4-C19 Lotte Department Store, Số 54 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội

Giờ mở cửa: 9:30 – 22:00

Điện thoại: +84 24 3845 9269

Email: bossgolf.lds@tamsonfashion.com

BOSS SHERATON:

Sheraton Saigon Hotel,

88 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giờ mở cửa: 9:00 – 21:00

Điện thoại: +84 28 3520 2021

Email: bosssheraton.hcm@tamsonfashion.com

BOSS Saigon Centre:

Tầng 1 – L1-07, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giờ mở cửa: T2 – T6: 9:30 – 21:30; T7 – CN: 9:30 – 22:00

Điện thoại: +84 28 3915 1737

Email: hugoboss.sgc@tamsonfashion.com

BOSS Green Takashimaya:

Tầng 2 – Gian 210, Takashimaya, 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giờ mở cửa: 11:00 – 19:00

Điện thoại: +84 28 3821 0877

Email: bossgolf.hcm@tamsonfashion.com

BOSS Green Diamond Plaza:

Tầng 3 – Gian XA-32225, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Giờ mở cửa: 9:30 – 22:00

Tel: +84 28 3535 6980

Mobile: +84 931 850 378

Email: bossgolf.dpz@tamsonfashion.com