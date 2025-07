Anh Trai Say Hi đình đám công khai vợ bí mật sau khi bị bắt gặp có con chung?

Quân A.P là một trong những nam ca sĩ kín tiếng trong chuyện đời tư. Tháng 10/2024, thông tin nam ca sĩ sinh năm 1997 đã bí mật kết hôn, có con đầu lòng với bà xã Lê Khanh gây bão mạng xã hội. Dù không lên tiếng xác nhận nhưng cặp đôi cũng không hề phủ nhận. Thám tử mạng cũng soi ra hàng loạt bằng chứng cả hai thường đồng hành bên nhau trong mọi hoạt động.

Vào ngày 27-28/7 vừa qua, concert Anh trai say hi được tổ chức tại nhà hát Hollywood Planet, Las Vegas (Mỹ). Trên mạng xã hội, Lê Khanh mới đây đăng tải hàng loạt hình ảnh mới chụp chung với dàn Anh trai đình đám và check-in tại các địa điểm ở Las Vegas. Trong bài đăng, cô còn bị soi sử dụng ca khúc Falling with you của Quân A.P kết hợp với Pháp Kiều.

Không khó để nhận ra Lê Khanh đã đi cùng để hộ tống và ủng hộ Quân A.P biểu diễn concert ở Mỹ. Hành động cô công khai chia sẻ ảnh ở Las Vegas và đính kèm ca khúc của nam ca sĩ 9x được cho là ngầm khẳng định chủ quyền. Khi Anh trai say hi tổ chức ở Việt Nam, Lê Khanh cũng luôn tham gia để cổ vũ nửa kia.

Lê Khanh chia sẻ loạt hình ảnh bên các Anh trai tại concert diễn ra ở Las Vegas, Mỹ. Trong bài đăng, cô còn sử dụng bài hát của Quân A.P

Netizen cho rằng cô đi cùng để hộ tống và cổ vũ cho ca sĩ sinh năm 1997

Trước đó, Lê Khanh cũng tham gia các buổi concert của Anh trai say hi ở Việt Nam

Vào tháng 6/2025, Quân A.P từng chia sẻ trong bài phỏng vấn với chúng tôi: "Tôi nghĩ đàn ông thời đại này phải có trách nhiệm với gia đình, kiểu gì thì kiểu. Tất nhiên công việc nghệ sĩ đôi khi cũng hơi đặc thù, không có nhiều thời gian ổn định nhưng trách nhiệm với vợ con, là đàn ông phải có. Chỉ cần đủ tình yêu với gia đình là sẽ làm được".

Nam ca sĩ cho biết sẽ không trực tiếp lên tiếng nói về đời tư của mình mà sẽ đưa vào sản phẩm âm nhạc. Trong MV Thiên mệnh, netizen phát hiện ra nữ chính đóng cặp với Quân A.P chính là Lê Khanh. "Mỗi cặp đôi sẽ yêu nhau, gìn giữ tình cảm theo cách riêng. Trong nghề này, tôi công nhận là rất khó trong việc cân đối tình cảm, cuộc sống riêng tư với sự nổi tiếng. Nhưng với ai toàn tâm toàn ý thì sẽ có cách thôi.

Với tôi, tôi chỉ muốn trả lời khán giả bằng âm nhạc. Nếu có thông tin gì đó về đời tư hay chuyện cá nhân quan trọng, tôi cũng không nói thực tiếp mà tìm cách đưa vào sản phẩm. Vì dù sao, âm nhạc cũng là cầu nối gần nhất giữa nghệ sĩ với khán giả. Không phải ai cũng muốn nghe mình kể chuyện đời tư, nói ra chưa chắc là hay. Nếu có thì tôi sẽ chọn cách khéo léo, âm nhạc là tốt nhất", anh cho hay.

Trong MV mới, Lê Khanh xuất hiện và đóng cặp với Quân A.P

Cả hai bị netizen tóm nhiều bằng chứng yêu đương trong thời gian qua nhưng vẫn quyết giữ im lặng

Lê Khanh là mối tình đầu của Quân A.P, từng được nam ca sĩ đăng ảnh công khai trên mạng xã hội vào năm 2012 (khi đó cả hai đang là học sinh lớp 9). Tuy nhiên, khi bắt đầu vào showbiz, nổi tiếng thì Quân A.P hạn chế chia sẻ chuyện tình cảm riêng tư.

Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi vào tháng 2/2012, nam ca sĩ sinh năm 1997 từng khẳng định sẽ giấu kín vì không muốn tạo áp lực cho nửa kia. "Tình yêu là chuyện của hai người nên việc chia sẻ nó với quá nhiều người sẽ tạo ra những áp lực vô hình. Tôi đã từng chứng kiến nhiều cặp đôi vì công khai nên mới chia tay khiến cả hai người đều phải chịu nhiều tổn thương. Vì thế nếu một vài tháng hay một vài năm nữa có người yêu, tôi chắc chắn sẽ giấu đi danh tính của cô ấy trước truyền thông để tránh gây phức tạp cho cả hai bên", anh cho hay.

Quân A.P từng chia sẻ quan điểm sẽ giấu kín chuyện riêng tư vì không muốn nửa kia bị áp lực