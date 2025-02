Hải Đăng Doo bị tố có dấu hiệu gian lận thi cử

Gần đây, Hải Đăng Doo - nam ca sĩ sinh năm 2000 được biết đến qua Anh Trai Say Hi vướng vào nghi vấn lộ bảng điểm GPA (điểm trung bình các môn học của mỗi học sinh sau khi hoàn thành một khóa học, kỳ học hoặc một bậc học) là 0.33 - mức thấp chấn động, khiến công chúng không khỏi kinh ngạc.

Đứng trước tranh cãi bủa vây, Hải Đăng Doo đáp trả bằng một bình luận đậm chất teencode: "À anh quên mất còn thí sinh này, xin lỗi em nhé vì lúc đó anh vào Hồ Chí Minh quay gameshow mất rồi. Nếu không có âm nhạc và anh theo học nghiêm túc ý thì có khi em là bị cáo của luật sư Đỗ rồi nè. Ngủ sớm mai dậy đi học nhé. Anh vẫn rất là quý bé mặc dù bé không thích anh".

Hải Đăng Doo - Anh Trai đang dính ồn ào học vấn dạo gần đây

Bình luận của Hải Đăng Doo khiến dân tình dậy sóng

Màn đáp trả của Hải Đăng Doo khiến dân mạng dậy sóng, nhiều bài đăng dùng từ ngữ nặng nề để chỉ trích. Hải Đăng Doo liên tục đáp trả gay gắt một số bình luận. Ồn ào càng bùng nổ, thậm chí còn kéo gia đình Hải Đăng Doo vào cuộc. Nhiều bài đăng bắt đầu "soi" lại kết quả thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2018 và ồn ào "nâng điểm" chấn động ở Hà Giang năm ấy, liên kết với Hải Đăng Doo.

Động thái mới nhất càng khiến sự việc đi xa

Tối 6/2, Hải Đăng Doo tiếp tục có động thái nhắc về lùm xùm của mình. Nam ca sĩ đăng bức ảnh selfie với thần sắc tươi tắn, đính kèm tin nhắn trấn an người hâm mộ: "Yên tâm ngủ ngon đi Bebe nhé, thực ra có đào sâu thêm nữa mấy anti sẽ biết thêm là hồi cấp 3 anh thi đại học gọi là cho thêm option chứ lúc anh thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt giải 3 là đã được nộp hồ sơ vào thẳng mấy trường đại học, không lo thất học rồi. Đầu năm yên tâm chill đi Bebe Sharks nhé...".

Song, chia sẻ này lại càng đổ thêm dầu vào lửa. Cư dân mạng vẫn đang "bới lông tìm vết", tấn công Hải Đăng Doo. Hiện chúng tôi đã liên hệ với phía Hải Đăng Doo, nhưng không nhận được phản hồi chính thức.

Fan bảo vệ nam ca sĩ, khẳng định Hải Đăng Doo có nền tảng học vấn, điểm GPA thấp là vì mải theo đuổi nghệ thuật. Nhưng với nhiều người, đây không phải lý do thuyết phục. Sự nghiệp nghệ thuật của Hải Đăng Doo vẫn chật vật những năm qua dù nam ca sĩ thử sức với rất nhiều chương trình thực tế.

Liên tục dính ồn ào

Trước khi vướng ồn ào gian lận thi cử, Hải Đăng Doo từng lọt tầm ngắm netizen vì tin đồn có bạn gái nhưng vẫn "xào couple", ghép đôi với các Anh Trai Say Hi. Tháng 11/2024, Hải Đăng Doo được cho là đang yêu đương một cô gái người Thái Lan, được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Hải Đăng Doo nghi vấn cùng bạn gái đi vẽ tranh, hôn nhau giữa thủy cung vô cùng ngọt ngào.

Hải Đăng Doo lộ ảnh hôn bạn gái tin đồn

Thời điểm ấy, Hải Đăng Doo đang được fan nhiệt tình "đẩy thuyền" với Hùng Huỳnh. Bộ đôi này sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu, soi từng khoảnh khắc tương tác thân thiết bên nhau. Việc Hải Đăng Doo có bạn gái tin đồn đã làm dấy lên làn sóng tẩy chay trong cộng đồng fan ship couple.



Hải Đăng Doo được fan nhiệt tình "đẩy thuyền" với Hùng Huỳnh

Ngoài đồn đoán bạn gái Thái Lan, Hải Đăng Doo còn từng vướng nghi vấn hẹn hò Pháo. Giữa năm 2024, bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện, thể hiện nhiều cử chỉ thân mật. Đặc biệt, khoảnh khắc Hải Đăng Doo tỉ mỉ thắt lại dây áo cho Pháo trước sự chứng kiến của nhiều người đã làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ đặc biệt.

Rộ tin hẹn hò rapper Pháo vào giữa năm 2024

Trước khi đến với Anh Trai Say Hi, Hải Đăng Doo tham gia Tỏ Tình Hoàn Mỹ năm 2022. Tại đây, anh được Ceri Thu Hà tỏ tình hoành tráng, thậm chí tổ chức luôn lễ ăn hỏi trên sân khấu. Nhưng đáp lại, Hải Đăng Doo từ chối lời tỏ tình của Ceri Thu Hà. Có thể thấy, dù chỉ mới tham gia showbiz không lâu, nhưng Hải Đăng Doo có tình trường khá "dày dặn", liên tục dính ồn ào, đồn đoán suốt thời gian qua.



Sự nghiệp âm nhạc mờ nhạt

Hải Đăng Doo xuất thân là một TikToker nổi tiếng với hơn 2.6 triệu người theo dõi. Anh chàng được khán giả biết đến thông qua các gameshow như Tỏ Tình Hoàn Mỹ, Trời Sinh Một Cặp... Sở hữu ngoại hình bắt mắt, khả năng ca hát được đánh giá cao, Hải Đăng Doo theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Nhưng đến hiện tại, Hải Đăng Doo vẫn chưa bật lên trong lứa nghệ sĩ Gen Z đa màu sắc.

Hải Đăng Doo vẫn chưa bật lên trong lứa nghệ sĩ Gen Z đa màu sắc

Anh Trai Say Hi là một cơ hội bứt phá của Hải Đăng Doo. Thông qua chương trình này, Hải Đăng Doo gây chú ý diện rộng và mở rộng tệp fan của mình. Nhưng hành trình của Hải Đăng Doo tại Anh Trai Say Hi cũng chưa mấy ấn tượng, dừng chân khá sớm ở tập 8. Trong cả 3 vòng thi, Hải Đăng Doo đều nằm trong đội thua cuộc, với các ca khúc không mấy viral như Hút, You Had Me At Hello, Người Tình Của Nắng.

Hải Đăng Doo chưa có nhiều cơ hội thể hiện tài năng và không mấy may mắn ngay từ tập 1. Ngay trước khi Anh Trai Say Hi phát sóng, Hải Đăng Doo gặp chấn thương gãy tay, khiến anh phải đứng một chỗ trên sân khấu và hạn chế cử động. Đây cũng là khoảnh khắc viral nhất của Hải Đăng Doo suốt chương trình.

Hải Đăng Doo gặp chấn thương gãy tay, khiến anh phải đứng một chỗ trên sân khấu và hạn chế cử động

Đây cũng là khoảnh khắc viral nhất của Hải Đăng Doo suốt Anh Trai Say Hi

Về dự án cá nhân, Hải Đăng Doo chưa có hit nào đáng kể. Nam ca sĩ từng hợp tác với nghệ sĩ Thái Lan, làm mới ca khúc Mong Nan Nan và đạt được thành công nhất định khi giai điệu viral trên các nền tảng MXH. Hậu Anh Trai Say Hi, Hải Đăng Doo mong muốn thử sức với nhiều sắc màu âm nhạc mới, đồng thời đi tìm một "tôi mới", khám phá những "nhân vật mới" của chính mình. Nhưng đến nay, thứ khiến Hải Đăng Doo trở thành tâm điểm bàn luận vẫn là thị phi. Người hâm mộ mong Hải Đăng Doo sẽ có nhiều cơ hội bứt phá hơn trong thời gian tới, tận dụng được sức hút sau chương trình.



Người hâm mộ mong Hải Đăng Doo sẽ có nhiều cơ hội bứt phá hơn trong thời gian tới, tận dụng được sức hút sau chương trình