Ảnh thời trẻ của "nữ hoàng cảnh nóng" xứ Hàn được đào lại, xinh đẹp thế này mà hiện tại lại bị chê bai nhan sắc

Thời gian gần đây, Jeon Do Yeon trở thành cái tên đình đám, thường xuyên đứng top đầu các bảng xếp hạng danh tiếng mỗi tuần với màn tái xuất đầy thành công nhưng cũng gây nhiều tranh cãi trong bộ phim Khóa Học Yêu Cấp Tốc. Tuy sở hữu cho mình một tác phẩm với rating ấn tượng, được khen ngợi hết lời về diễn xuất nhưng ở lần trở lại này, nhan sắc của nữ hoàng cảnh nóng một thời lại bị đem ra để bàn cãi. Nhiều bình luận tiêu cực cho rằng cô quá già so với nhân vật của mình và trông như... mẹ của nam chính.



Jeon Do Yeon và nam chính Jung Kyung Ho trong Khóa Học Yêu Cấp Tốc (Ảnh: tvN)

Bên cạnh những bình luận tiêu cực nhiều khán giả lại cho rằng tạo hình "bà thím" của Jeon Do Yeon hoàn toàn phù hợp với nhân vật. Những khán giả này cũng khẳng định Jeon Do Yeon vô cùng xinh đẹp và vẫn còn rất trẻ trung so với tuổi thật, chỉ là cô tự "dìm" nhan sắc để phù hợp với vai diễn một người phụ nữ tần tảo nuôi con, không có thời gian chăm sóc bản thân.

Cùng với độ hot xoay quanh những cuộc thảo luận về nhan sắc của Jeon Do Yeon, mới đây cư dân mạng Hàn Quốc đã tìm ra một loạt những bức ảnh của nữ diễn viên gạo cội thời còn trẻ, thậm chí có những bức hình còn chưa từng được công bố. Trong loạt hình ảnh này, nữ hoàng cảnh nóng khiến cư dân mạng bất ngờ với visual quá xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ vô cùng cuốn hút dù không hề trang điểm kỹ càng.

Những bức hình hiếm từ thời trẻ của Jeon Do Yeon (Ảnh: Koreaboo)

Jeon Do Yeon sinh năm 1973, bước chân vào giới giải trí từ năm 17 tuổi. Đóng nhiều vai phụ không được chú ý, đến tận năm 1997, Jeon Do Yeon mới vụt sáng thành sao nhờ bộ phim The Contact. Tác phẩm đã mang về cho Jeon Do Yeon giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Rồng Xanh và Daejong năm 1997.

Trong sự nghiệp vẻ vang của mình, Jeon Do Yeon từng được mệnh danh là nữ hoàng cảnh nóng của màn ảnh Hàn với hàng loạt những tác phẩm được gắn mác 18+ mang tính nghệ thuật cao. Bộ phim Nỗi Ô Nhục Nhà Họ Cho chính là tác phẩm khởi nguồn cho danh xưng này. Tuy từng gây tranh cãi bởi những cảnh giường chiếu nặng đô nhưng bộ phim vẫn thắng lớn ở phòng vé và đứng trong top 5 phim ăn khách nhất Hàn Quốc năm 2003.

(Ảnh: Naver)

Diễn xuất linh hoạt, có thể cân mọi dạng vai, Jeon Do Yeon chinh phục hàng loạt giải thưởng lớn, thậm chí là Cannes danh giá. Thời điểm năm 2007, Jeon Do Yeon là diễn viên châu Á hiếm hoi và đầu tiên của Hàn Quốc nhận giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP danh giá này. Cũng từ đó, công chúng luôn gọi Jeon Do Yeon là "Ảnh hậu Cannes". Đến năm 2014, cô thậm chí trở thành thành viên ban giám khảo của Cannes danh giá.

Ở tuổi 50, Jeon Do Yeon có cuộc sống viên mãn, đáng mơ ước. Dù Khóa Học Yêu Cấp Tốc gây tranh cãi về nhan sắc nhưng diễn xuất của Jeon Do Yeon vẫn luôn khiến khán giả hài lòng tuyệt đối.

(Ảnh: Naver)

Nguồn: Koreaboo