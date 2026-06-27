"Anh không đòi quà" phiên bản không ai ngờ tới: Công an phường Thanh Xuân remix, nhắn gửi một điều cực gắt đến "hội cá độ" giữa mùa World Cup

Giữa mùa World Cup 2026, Công an phường Thanh Xuân (Hà Nội) gây chú ý khi sử dụng nhạc chế và video tình huống thực tế để tuyên truyền, cảnh báo người dân về hậu quả và chế tài nghiêm khắc đối với hành vi cá độ bóng đá.

Thời gian gần đây, nhiều video tuyên truyền của lực lượng công an các địa phương liên tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng nhờ cách thể hiện gần gũi, sáng tạo và bắt kịp xu hướng số. Thay vì những nội dung pháp luật khô khan, cứng nhắc, nhiều đơn vị đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ để truyền tải thông điệp một cách sinh động, dễ tiếp cận hơn với người dân, nhất là giới trẻ.

Không còn đơn thuần đăng tải các quy định pháp luật lên mạng xã hội, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã chủ động nghiên cứu các phần mềm dựng phim hiện đại, công cụ AI để xây dựng ý tưởng, hỗ trợ viết kịch bản, tạo hình ảnh và sản xuất những video ngắn có nội dung súc tích, dễ hiểu.





Điểm đáng chú ý là phần lớn các sản phẩm đều được ghi hình từ những tình huống thực tế như các ca tuần tra đêm, xử lý thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự, kiểm tra vi phạm giao thông hay giải quyết các vụ việc phát sinh tại địa bàn. Cách truyền tải trực quan giúp người xem dễ hình dung hậu quả của hành vi vi phạm, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Trong bối cảnh Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2026 đang diễn ra, Công an phường Thanh Xuân (Hà Nội) cũng gây chú ý khi đăng tải một video tuyên truyền phòng, chống cá độ bóng đá trên các nền tảng mạng xã hội.

Trên nền nhạc ca khúc "Anh không đòi quà", lời bài hát được biến tấu thành những thông điệp cảnh báo về tác hại của cờ bạc, cá độ với ca từ gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn truyền tải rõ nội dung pháp luật. Hình thức thể hiện trẻ trung giúp video nhanh chóng tiếp cận đông đảo người dùng mạng, đặc biệt là giới trẻ.

Thông qua video, Công an phường Thanh Xuân nhấn mạnh mọi hành vi tổ chức, môi giới hoặc tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người tham gia có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt lên đến 20 triệu đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc, với khung hình phạt cao nhất lên tới 10 năm tù.

Không chỉ đối mặt với chế tài của pháp luật, cá độ bóng đá còn được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến nợ nần, đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Thực tế cho thấy, nhiều người sau khi sa vào cờ bạc đã tìm đến các hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp, cướp giật để có tiền trả nợ, tự đánh mất tương lai của bản thân và gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội.

Việc đổi mới phương thức tuyên truyền, kết hợp công nghệ và các xu hướng truyền thông hiện đại đang góp phần giúp thông điệp pháp luật trở nên gần gũi, dễ lan tỏa hơn trong cộng đồng. Đây cũng được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh chuyển đổi số, khi mạng xã hội ngày càng trở thành kênh tiếp cận thông tin phổ biến của người dân.

Độc giả có thể xem toàn bộ video tuyên truyền cực hấp dẫn của Công an phường Thanh Xuân tại fanpage chính thức: https://www.facebook.com/reel/1686093089265198