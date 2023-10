Ảnh cưới của tài tử Hạ Cánh Nơi Anh gây sốt, thân hình cô dâu ca sĩ chiếm spotlight

Trưa 13/10, nữ ca sĩ Amin đã khiến netizen Hàn phát sốt khi đăng tải lên trang Instagram cá nhân bộ ảnh cưới chụp cùng nam tài tử Ko Kyu Pil (Hạ Cánh Nơi Anh) kèm dòng chú thích: “Thật khó tin là chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là tới hôn lễ của tôi”. Được biết, cặp đôi chênh nhau 9 tuổi sẽ chính thức về chung 1 nhà vào ngày 12/11 tới đây.

Trong bộ hình mới, Amin nhận được nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút ở tuổi 32. Diện bộ váy cưới đuôi cá lộng lẫy, cô dâu gây ấn tượng mạnh nhờ thân hình đồng hồ cát với những đường cong cơ thể quyến rũ. Trên các diễn đàn mạng xã hội xứ kim chi, vóc dáng nuột nà của nữ ca sĩ Amin thậm chí còn trở thành chủ đề nóng, khiến netizen không khỏi xuýt xoa.

Amin vừa chia sẻ tới người hâm mộ bộ hình cưới chụp cùng chồng sắp cưới Ko Kyu Pil, ngay lập tức nhận về bão like từ khán giả

Trước ống kính, Amin khoe trọn vóc dáng nuột nà, thon gọn đáng ngưỡng mộ trong bộ váy cưới đuôi cá lộng lẫy. Chỉ sau vài giờ đăng tải, hình ảnh này đã nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội Hàn Quốc, được netizen chia sẻ rần rần

Bên cạnh thân hình quyến rũ, nhan sắc xinh đẹp, mặn mà của nữ ca sĩ sinh năm 1991 cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Trong hình ảnh được chụp từ góc nghiêng, người đẹp chinh phục fan nhờ ngũ quan hài hòa cùng thần thái cuốn hút

Bên cạnh đó, khoảnh khắc đầy cảm xúc của cặp đôi cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Trên nền ảnh đen trắng mộc mạc nhưng không kém phần lãng mạn, nhiều khán giả liên tưởng khung hình của Amin - Ko Kyu Pil tới 1 tấm poster phim tình cảm

Nam tài tử Hạ Cánh Nơi Anh còn tạo dáng nhắng nhít trước ống kính, khiến vợ sắp cưới không khỏi bật cười thích thú

Cặp đôi không giấu nổi niềm hạnh phúc trong suốt buổi chụp hình, tạo nên nhiều khoảnh khắc thú vị, đáng nhớ. Chứng kiến loạt khung hình ngọt ngào của 2 nghệ sĩ, người hâm mộ đã đồng loạt gửi lời chúc phúc tới cặp đôi

Theo kế hoạch, đám cưới của Ko Kyu Pil - Amin dự kiến được tổ chức riêng tư, chỉ có gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết của 2 nghệ sĩ tới tham dự. Tờ Osen đưa tin tài tử Kim Nam Gil sẽ xuất hiện trong đám cưới với vai trò người chủ trì hôn lễ.

Ko Kyu Pil sinh năm 1982, ra mắt làng giải trí khi mới 11 tuổi qua tác phẩm điện ảnh Kid cop . Sau đó, anh tạm dừng hoạt động trong khoảng 9 năm để tập trung cho việc học trước khi trở lại công việc diễn xuất vào năm 2003. Từ đó đến nay, nam diễn viên góp mặt trong hàng loạt tác phẩm như The Fiery Priest, Partners For Justice, Hạ Cánh Nơi Anh …

Còn Amin (tên thật là Min Soo Yeon) kém chồng sắp cưới 9 tuổi, chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 2018 bằng việc phát hành ca khúc Hide And Seek . Trong những năm qua, mỹ nhân 9X tiếp tục ra mắt loạt sản phẩm như Pit A Pat, See You …

Kim Nam Gil là vị khách mời đặc biệt đầu tiên xác nhận sẽ tham dự hôn lễ của tài tử Hạ Cánh Nơi Anh

Ko Kyu Pil xuất thân là diễn viên nhí, có thâm niên nhiều năm trong nghề còn Amin mới hoạt động ở Kbiz được khoảng 5 năm

Nguồn: Soompi