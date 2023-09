Hôn lễ mỹ nhân To The Beautiful You gây sốt: Song Joong Ki đọ sắc Park Seo Joon, Lee Hyori chấp cam thường

Chiều 24/9, nữ diễn viên Ahn Hye Kyung (To The Beautiful You) đã tổ chức hôn lễ với đạo diễn hình ảnh Song Yo Hun ở 1 trung tâm tiệc cưới thuộc quận Gangnam (Seoul). Được biết, ông xã Ahn Hye Kyung từng đóng góp vào thành công của nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng tại xứ sở kim chi. Trong khoảnh khắc đẹp nhất, đạo diễn họ Song đã quỳ gối trao nhẫn cho mỹ nhân To The Beautiful You trong sự hò reo không ngớt của dàn khách mời. Trước sự chứng kiến của quan khách, cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn đính ước ngọt ngào hệt như 1 cảnh phim.

Đặc biệt hơn cả, đám cưới của nữ diễn viên họ Ahn quy tụ dàn khách mời quá quyền lực bao gồm Song Joong Ki, Park Seo Joon, Lee Hyori… Nam thần họ Song đảm nhận vai trò người chủ trì hôn lễ xuất phát từ mối quan hệ thân thiết với chú rể. Màn đọ sắc giữa 2 nam thần màn ảnh Hàn 2 thế hệ Song Joong Ki và Park Seo Joon trở thành tâm điểm chú ý.

Hôn lễ lãng mạn với nhiều khung cảnh hệt như phim

Bố đẻ dắt tay cô dâu Ahn Hye Kyung vào lễ đường trao cho nam đạo diễn họ Song. Trong hôn lễ, Cô dâu chú rể khoác tay nhau hạnh phúc, nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ dàn khách mời

Nữ diễn viên được đạo diễn Song Yo Hun quỳ gối trao nhẫn cưới trước sự chứng kiến của quan khách. Hình ảnh này đã nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội xứ kim chi

Sau khi trao lời thề nguyện, cô dâu chú rể dành cho nhau nụ hôn đính ước nồng nàn như cảnh phim ngôn tình

Trước đó, bộ ảnh cưới của nữ diễn viên sinh năm 1979 cũng đã trở nên viral trên mạng xã hội xứ củ sâm

Hôn lễ quy tụ dàn sao đình đám xứ Hàn

Park Seo Joon, Lee Hyori, Hong Soo Ah đã tề tựu trong đám cưới nữ diễn viên họ Ahn. Song Joong Ki cũng tham dự hôn lễ nhưng anh không xuất hiện trong khung hình lưu niệm cùng dàn khách mời

Màn đọ sắc "bất phân thắng bại" của 2 nam thần hạng A Song Joong Ki - Park Seo Joon đã trở thành tâm điểm. Song Joong Ki "hack tuổi" đỉnh cao dù vẫn lộ đôi chút dấu hiệu lão hoá, trong khi đó Park Seo Joon ngũ quan sắc nét nổi bật trong khung hình chụp vội

Trong dàn khách mời nữ, Lee Hyori là gương mặt gây chú ý hơn cả. Qua camera thường, nhan sắc nữ ca sĩ đình đám lộ dấu hiệu lão hoá nhưng visual vẫn sắc nét, nổi bần bật với dáng vẻ rạng rỡ bừng sáng khung hình

Bên cạnh đó, "Phạm Băng Băng Hàn Quốc" Hong Soo Ah (ngoài cùng bên trái) cũng được nhận xét là thay đổi rõ rệt, không còn lung linh như thời hoàng kim nhan sắc

Stylist nổi tiếng Rothy xúc động rơi lệ khi chứng kiến hạnh phúc của cô dâu chú rể trong hôn lễ vừa qua

Nguồn: Twitter, Naver