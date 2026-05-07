"Anh ấy nghĩ chúng tôi sẽ già đi cùng nhau" - Bài đăng cuối đầy ám ảnh của chủ nhà hàng gốc Việt trước khi cô và hai con bị chính gã chồng ra tay sát hại

Thy Mitchell (39 tuổi), chồng là Matthew Mitchell (52 tuổi) cùng hai con nhỏ được phát hiện tử vong bên trong căn biệt thự trị giá 1,2 triệu USD tại khu River Oaks, thành phố Houston, bang Texas hôm 4/5. Cảnh sát nghi đây là vụ án mạng rồi tự sát.

Sau khi Thy Mitchell và các con qua đời, nhiều người đã tìm lại các bài đăng trên mạng xã hội gần nhất của cô. Theo đó, Thy Mitchell, từng xuất hiện rạng rỡ bên chồng là Matthew Mitchell, trong một video đăng trên Instagram ngày 24/4, chỉ 10 ngày trước khi người đàn ông này bị nghi sát hại cô cùng hai con nhỏ tại nhà riêng. Trong đó, cô đứng cạnh chồng với dòng chữ: "Anh ấy nghĩ chúng tôi sẽ cùng nhau già đi...". Camera sau đó chuyển cận mặt Thy kèm dòng tiếp theo: "Anh ấy sẽ già đi, còn tôi là người châu Á".

Bài đăng cuối của Thy Mitchell trước khi bị sát hại khiến nhiều người thấy rợn người

Thoạt nhìn, đoạn clip chỉ giống một câu đùa vô hại về việc Thy có thể sống lâu hơn chồng. Tuy nhiên, sau bi kịch xảy ra, nhiều người xem cho rằng những lời xuất hiện trong video trở nên ám ảnh đến rợn người.

“Những điềm báo trước thật sự quá đáng sợ”, một người bình luận.

“Giờ xem lại mới thấy mọi thứ rùng rợn thế nào”, một tài khoản khác viết.

Gia đình Mitchell được biết đến là chủ sở hữu của hai nhà hàng ăn khách tại Houston và từng xuất hiện trên chương trình truyền hình Diners, Drive-Ins & Dives của Guy Fieri vào tháng 8/2024.

Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng với tư cách một cặp đôi vào tháng 10/2024 trên podcast What’s Eric Eating, cả hai từng chia sẻ về áp lực cân bằng giữa việc điều hành “gia đình nhà hàng” và chăm lo cuộc sống riêng.

Thy - người lớn lên tại Houston trong một gia đình nhập cư gốc Việt cũng từng nói về áp lực vận hành hai nhà hàng cùng nỗi lo thất bại trong cuộc phỏng vấn với Morning Honey hồi tháng 12/2024.

Trên Instagram, Matthew thường xuyên xuất hiện trong các bài đăng của vợ, khắc họa hình ảnh một gia đình hạnh phúc, viên mãn.

Hiện vẫn chưa rõ động cơ dẫn đến cái chết của cặp vợ chồng này. Cảnh sát đã phát hiện thi thể của cặp vợ chồng và hai con của họ với nhiều vết thương do đạn bắn sau khi nhận được yêu cầu kiểm tra tình trạng sức khỏe tại nhà của họ ở khu phố River Oaks vào khoảng 5:30 chiều thứ Hai.

"Bằng chứng tại hiện trường cho thấy đây là một vụ giết người tự sát, trong đó người đàn ông đã bắn ba nạn nhân rồi tự sát", cảnh sát cho biết trong một tuyên bố.

Theo tiểu sử trên trang web của mình, Matthew, một cựu nhà báo, từng sống ở London, Paris và New York trước khi trở về Texas và từ bỏ công việc lương cao trong ngành dược phẩm để bước chân vào ngành nhà hàng. Trong khi đó, Thy lớn lên làm việc tại nhà hàng Việt Nam của bà và mẹ, và làm việc trong ngành dịch vụ nhà hàng khách sạn suốt thời gian học đại học.

Theo mô tả trên trang web của họ, cặp đôi này quen nhau nhờ cùng yêu thích ẩm thực và du lịch.

Theo New York Post