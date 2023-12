Ảnh áo tắm hiếm hoi của những mỹ nhân thời vàng son

Ông Klaus Moeller, Giám đốc điều hành của Globe Entertainment and Media, cho biết đã mua lại khoảng 25 triệu kho lưu trữ ảnh từ những năm 1930. Số lượng nhiều đến mức đến nay ông vẫn chưa xem hết. Ông đặc biệt thích loạt ảnh về bãi biển vì chúng thể hiện khía cạnh vui vẻ và thoải mái nhất của những người nổi tiếng được yêu thích một thời.

“Tôi đã nghĩ thầm, ‘Thật thú vị’, khi tìm thấy tất cả hình ảnh về những nghệ sĩ giải trí mang tính biểu tượng này đang tắm nắng. Bạn không thể không mỉm cười khi nhìn họ. Những bức ảnh này tồn tại vượt thời gian và thật ý nghĩa khi được chia sẻ chúng với thế giới – mang lại niềm vui cho những người yêu nghệ thuật ở khắp mọi nơi”, ông nói.

Nhiều bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia nổi tiếng Frank Worth, người có mối quan hệ thân thiết với Marilyn Monroe , Raquel Welch, Elizabeth Taylor và James Dean. Tình bạn khăng khít giúp ông có cơ hội ghé thăm trường quay những bộ phim kinh điển như A Rebel Without A Cause hay The Seven Year Itch … và chụp được nhiều khoảnh khắc đáng giá.

Hầu hết ảnh do Worth chụp chưa bao giờ được công khai trước công chúng. Ngay cả trong thời kỳ khó khăn nhất, nhiếp ảnh gia vẫn từ chối bán tác phẩm vì lòng trung thành với những người bạn nổi tiếng. Mãi đến khi Worth qua đời vào năm 2000, người anh họ mới phát hiện ra 10.000 tấm phim âm bản trong căn hộ của ông.

Ngoài ra, nhiếp ảnh gia Bruno Bernard đã chụp bức ảnh Marilyn Monroe ngồi bên bể bơi tại khu nghỉ dưỡng Palm Springs Racquet Club. Trong khoảng thời gian này, bà được biết đến với cái tên Norma Jean. Hai người là bạn bè lâu năm. Bức ảnh khác có sự góp mặt của Marilyn Monroe và Tony Curtis tại khách sạn Casa del Coronado (tiểu bang Arizona, Mỹ) khi đang quay Some Like It Hot .

Marilyn Monroe khoe vóc dáng tròn đầy trong bộ bikini táo bạo trên bãi biển.

Raquel Welch là một trong những nàng thơ yêu thích của nhiếp ảnh gia Frank Worth

Elizabeth Taylor gợi cảm và sành điệu trên phim trường Giant .

Elvis Presley và bạn diễn Joan Blackman tay trong tay chạy trên bãi biển nằm trong trường quay vở nhạc kịch Blue Hawaii năm 1963. Nam danh ca yêu Hawaii đến mức quay 3 bộ phim về hòn đảo nhiệt đới này.

Marilyn Monroe rạng ngời dưới ống kính của Bruno Bernard

Sophia Loren tạo dáng với bóng hơi trên bãi biển. Bà giành được Giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc trong Two Women năm 1962.

Một trong những bức ảnh được yêu thích nhất của Frank Worth là khoảnh khắc Marilyn Monroe mặc bộ đồ bơi màu đen tựa lưng vào ghế và giơ cao chân trong khi buộc dây sandal.

Marilyn Monroe mang vẻ rạng ngời đầy sức sống.

Taylor gây xôn xao với vẻ ngoài gợi cảm trong bộ phim Suddenly, Last Summer năm 1959. Bộ đồ bơi màu trắng bị cho là quá phản cảm và suýt khiến bộ phim không thể ra mắt.

Rita Hayworth, khi đó 20 tuổi, đang đứng bên cạnh tên mình và năm viết trên cát. Nữ diễn viên sau này trở thành một trong những tên tuổi lớn nhất của Hollywood và đóng cặp với Marilyn Monroe trong phim Gentlemen Prefer Blondes

Marilyn Monroe với Tony Curtis quay Some Like It Hot tại khách sạn Casa del Coronado nổi tiếng

Ca sĩ Santa Baby Eartha Kitt khoe cơ thể mềm dẻo vào năm 1957. Kitt còn được biết đến với vai diễn Catwoman trong loạt phim truyền hình Batman

Sean Connery trông rắn rỏi khi ngồi trên bãi cát ở Bahamas trên phim trường Thunderball năm 1965 trong vai điệp viên 007 James Bond

Frank Worth chụp ngôi sao Playboy Jayne Mansfield dưới nước

Rita Hayworth mỉm cười khi nằm trên ghế dài ở hồ bơi. Bà là bạn thân của Marilyn, còn tin vào giả thiết huyền thoại tóc vàng bị giết

Nữ hoàng phim màu Rhonda Fleming thư giãn trong bộ áo tắm liền thân kẻ caro

Trong bộ áo tắm màu trắng, minh tinh Carol Lombard vẫn toát lên vẻ kiêu kỳ, cuốn hút.

Elizabeth Taylor thực sự thả lỏng trong chuyến đi chơi biển

Một cảnh nổi tiếng trong bộ phim From Here To Eternity với sự tham gia của Burt Lancaster và Deborah Kerr trong vai cặp tình nhân, lấy bối cảnh ở Hawaii vào năm 1953

Bo Derek quyến rũ và cá tính trong mái tóc tết nhỏ kiểu Pháp.

Bridget Bardot đang thư giãn trên chiếc thuyền buồm ở Saint Tropez (Pháp) năm 1968

Nữ diễn viên Jane Russell trông thật xinh đẹp dưới ánh mặt trời. Bà là một trong những biểu tượng sex hàng đầu của Hollywood trong thập niên 1940 và 1950