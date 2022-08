Angelina Jolie nhận xét gì về Pax Thiên?

Angelina Jolie là đạo diễn của phim Without Blood - tác phẩm có nội dung dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Alessandro Barrico xuất bản năm 2002.

Cô thuê hai con trai nuôi của mình là Pax Thiên, 18 tuổi và Maddox, 21 tuổi cùng tham gia thành viên đoàn phim. Cả hai làm việc trong bộ phận trợ lý đạo diễn, nghĩa là làm việc bên cạnh cô, giữ vai trò đầu mối liên lạc giữa cô và các bộ phận khác trong quá trình sản xuất phim.

Angelina Jolie thuê con trai nuôi Pax Thiên

"Chúng tôi làm việc rất ăn ý với nhau. Đoàn phim chúng tôi như một đại gia đình, mọi thứ đều tự nhiên. Pax Thiên làm việc rất chăm chỉ" - Angelina Jolie nói với truyền thông.

Đây không phải lần đầu Pax Thiên và Maddox làm việc cho Angelina Jolie. Năm 2017, Pax Thiên từng đảm nhận công việc nhiếp ảnh gia hậu trường với phim First They Killed My Father quay ở Campuchia.

Thời gian qua, Angelina Jolie chủ yếu tham gia vai trò diễn xuất vì muốn dành thời gian chăm con. Gần đây, cuộc chiến pháp lý của Angelina Jolie và Brad Pitt giành quyền nuôi con vẫn chưa đến hồi kết.

Tuần vừa rồi, Angelina Jolie được xác định là người nặc danh, sử dụng tên Jane Doe để gửi đơn kiện Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) vì không truy tố Brad Pitt tội bạo hành sau cuộc điều tra nam diễn viên hành hung con trai Maddox trên chuyến bay riêng vào năm 2016. Angelina Jolie không đồng ý kết luận từ FBI cho rằng thiếu minh bạch trong điều tra. Vụ việc gây ồn ào với quan điểm trái chiều.

Angelina Jolie trở lại vai trò đạo diễn sau thời gian dài chỉ tham gia diễn xuất

Theo Daily Mail, People