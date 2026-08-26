An Tây xin cơ hội sửa sai, Trúc Phương bật khóc, Chi Dân mong được giảm án tại phiên tòa VN10

Trong lời nói sau cùng trước khi HĐXX nghị án, các bị cáo bày tỏ sự ăn năn, gửi lời xin lỗi và mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho cơ hội sửa sai.

Ngày 26/8, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10 – đại án ma túy được tách thành 20 vụ án, với nhiều bị cáo bị truy tố về các tội danh liên quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Phiên xét xử chiều ngày 26/8

An Tây xin tòa cơ hội sửa sai, lấy bài học của mình cảnh tỉnh giới trẻ

Trong chiều cùng ngày, khi được nói lời sau cùng, bị cáo Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây) đã gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình, những người luôn theo dõi, tin tưởng và yêu mến mình, đặc biệt là các bạn trẻ.

Bị cáo cho biết, là một người con, người chị và công dân, những việc mình đã làm là vô cùng đáng trách. Đặc biệt, với vai trò là người của công chúng, người có trách nhiệm lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng và làm gương cho giới trẻ, bị cáo cho rằng hành động của bản thân càng đáng trách hơn.





Theo An Tây, thời gian qua, bị cáo đã nghiêm túc suy nghĩ, kiểm điểm bản thân và nhận thức được những hậu quả từ hành vi của mình, cũng như sự nguy hiểm của ma túy đối với mỗi con người.

Bị cáo mong câu chuyện và những sai lầm của bản thân sẽ trở thành lời cảnh tỉnh đối với những người trẻ từng hoặc đang có ý định tìm đến ma túy vì những cám dỗ, vui thú nhất thời.

“Bị cáo đã nhận thức được ma túy có thể hủy hoại một con người. Bị cáo cũng biết rằng ngoài kia có nhiều bạn trẻ trong một khoảnh khắc dại dột, có thể bị lôi kéo bởi những sự vui thú, cám dỗ nhất thời. Bị cáo rất mong câu chuyện của mình là một lời cảnh tỉnh cho những ai đã từng có ý định tìm đến ma túy, dù với bất kỳ lý do gì.

Bị cáo cũng kính mong HĐXX cho một cơ hội để sửa sai, lấy chính bài học đau xót của bản thân làm thông điệp góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng và trở thành "người có ích cho xã hội", bị cáo An Tây trình bày trước tòa.

Kết thúc lời nói sau cùng, An Tây hứa với pháp luật, cộng đồng, gia đình và chính bản thân sẽ không bao giờ tái phạm những sai lầm trong quá khứ.

Trúc Phương bật khóc, xin tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm về chăm con, làm lại cuộc đời

Cùng trong buổi chiều cùng ngày, khi được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương đã bật khóc nức nở và nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án.





Trước tòa, Trúc Phương gửi lời xin lỗi đến cha mẹ, các mạnh thường quân và những người luôn yêu thương, giúp đỡ mình. Bị cáo cho rằng vì sự ham chơi, thiếu hiểu biết nên đã vi phạm pháp luật.

“Từ bé đến giờ, bị cáo chưa từng hại ai, chưa từng lôi kéo, rủ rê hay có ý định vi phạm pháp luật Việt Nam”, bị cáo Trúc Phương trình bày.

Bị cáo cho biết, sau gần 2 năm bị tạm giam, bản thân rất đau khổ, ăn năn và ân hận về những việc đã xảy ra.

"Bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được nhận sự khoan hồng và nhân đạo của pháp luật để bị cáo sớm được trở về, đoàn tụ cùng gia đình, chăm sóc con nhỏ để làm lại cuộc đời và tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình", bị cáo Trúc Phương bật khóc nói.

Khép lại lời nói sau cùng, Trúc Phương một lần nữa gửi lời xin lỗi đến cha mẹ và tất cả những người đã yêu thương mình, đồng thời mong HĐXX xem xét, cho bị cáo cơ hội sửa sai.

Chi Dân mong được tha thứ, được giảm nhẹ hình phạt và sớm trở về làm lại cuộc đời

Trong lời nói sau cùng tại phiên tòa, ca sĩ Chi Dân gửi lời xin lỗi đến gia đình, khán giả, bạn bè, đồng nghiệp và những người đã luôn yêu mến, tin tưởng mình trong suốt thời gian qua.

"Chỉ vì thiếu nhận thức và một lần nông nổi, bị cáo đã làm mất đi sự tin yêu của tất cả mọi người dành cho mình", Chi Dân nói trước HĐXX, đồng thời mong những người từng yêu mến có thể tha thứ và chờ đợi ngày trở về để làm lại cuộc đời.





"Trong rất nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, bị cáo nhận ra những hành động của mình là sai trái với gia đình và xã hội. Trong thời gian tạm giam, bị cáo cảm thấy rất ăn năn và hối lỗi trước những hành vi và tội lỗi của mình gây ra. Bị cáo rất mong HĐXX và đại diện Viện Kiểm sát xem xét mức hình phạt thấp nhất có thể để bị cáo sớm trở về sửa chữa những lỗi lầm của mình và trở thành một con người mới, sống có ích cho gia đình và xã hội", bị cáo Chi Dân trình bày.

Do tính chất vụ án có đông bị cáo, nhiều tình tiết cần được xem xét, HĐXX cho biết cần thêm thời gian để nghị án. Phiên tòa sẽ tiếp tục với phần nghị án vào ngày 3/9.

Trước đó, trong phần luận tội, VKS đề nghị tòa phạt Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây) mức án 2-3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và 7-8 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt, mức án được đề nghị là 9-11 năm tù.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị đề nghị 6-7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và Nguyễn Trung Tín (anh trai Chi Dân) cùng bị đề nghị 7-8 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối với các bị cáo còn lại, đại diện VKS đề nghị mức án từ 18 tháng đến tử hình, trong đó có 9 án tử hình, khoảng 20 bị cáo bị đề nghị mức án chung thân.