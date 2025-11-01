Một đoạn video đang được chia sẻ lại trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc hiếm có trong sự nghiệp của đầu bếp danh tiếng Gordon Ramsay - người được mệnh danh là “ông hoàng bếp nóng” của thế giới ẩm thực. Trong đoạn clip, ông đang thưởng thức món ăn do một thí sinh chuẩn bị trong vòng tuyển chọn của chương trình MasterChef. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi thí sinh mỉm cười nói rằng món ăn của cô “có một nguyên liệu đặc biệt”. Khi Ramsay tò mò hỏi đó là gì, cô đáp: “Sữa mẹ.”

Cận cảnh món ăn khiến đầu bếp nổi tiếng phải ái ngại.

Khoảnh khắc ấy, vị giám khảo nổi tiếng gần như sững lại vài giây, rồi bất ngờ phun toàn bộ miếng mac and cheese trong miệng ra ngoài. Biểu cảm của ông vừa kinh ngạc, vừa hoang mang, còn cả ê-kíp lẫn những người chứng kiến đều không khỏi bật cười vì sự cố “có một không hai” này.

Phản ứng của vị đầu bếp.

Theo trang ẩm thực Eater, Gordon Ramsay sau đó từng kể lại trải nghiệm “ám ảnh” này khi xuất hiện trên chương trình The Late Late Show cùng người dẫn James Corden. Trong cuộc trò chuyện, Corden hỏi Ramsay về món tệ nhất mà ông từng phải ăn khi ghi hình các show ẩm thực. Vị đầu bếp tiết lộ rằng, dù đã trải qua vô số “thảm họa” trong bếp, nhưng không gì có thể so sánh được với món mac and cheese làm từ sữa mẹ mà ông từng nếm.

“Món đó có vị ngọt, tôi tưởng cô ấy dùng sữa hạnh nhân,” Ramsay kể lại. “Tôi còn khen phần phô mai bên trên khá ổn, rồi hỏi: ‘Cô làm món này bằng gì thế?’ Và cô ấy nói: ‘Là sữa mẹ của tôi.’”

Món mac and cheese làm từ sữa mẹ.

Khoảnh khắc vị đầu bếp nếm thử.

Câu trả lời khiến Ramsay và cả khán phòng chết lặng vài giây. Sau đó, ông phải thừa nhận đó là “món ăn tồi tệ nhất trong đời”. Dù vậy, với phong cách hài hước quen thuộc, Ramsay vẫn đùa rằng nếu món ăn đó “mặn hơn một chút thì có khi cũng tạm ổn”.

Biểu của của Gordon Ramsay.

Gordon Ramsay vốn nổi tiếng là người cầu toàn, nghiêm khắc và không ngại chỉ trích các món ăn dở tệ trong bếp. Tuy nhiên, việc đối mặt với một món ăn có nguyên liệu… “độc nhất vô nhị” như vậy rõ ràng cũng vượt ngoài sức tưởng tượng của ông. Dù sự việc đã xảy ra từ lâu nhưng đến nay, mỗi khi đoạn video được nhắc lại, cộng đồng mạng vẫn không giấu nổi sự ngỡ ngàng, vừa thương cảm vừa bật cười với phản ứng “chân thật đến từng giây” của vị đầu bếp huyền thoại này.