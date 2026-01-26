Án mạng lúc nửa đêm tại công viên Phan Thiết, một người tử vong

Sáng 26-1, sau khi công an hoàn tất các thủ tục, thi thể nam thanh niên 18 tuổi tử vong do bị đâm tại công viên ở Phan Thiết được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 25-1, anh H.C.M.D. (SN 2008, ngụ xã Hồng Sơn) cùng 3 người bạn ngồi chơi ở công viên Trưng Trắc, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng - cạnh chân cầu Trần Hưng Đạo.

Lúc này, có 2 người lạ đến hỏi chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn với nhóm của D.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: DT

Trong lúc tranh cãi, D. bị đâm và ngã gục xuống nền gạch tại công viên. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu nhưng đã tử vong.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các phòng nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Công an cũng đã làm việc với những người liên quan và truy xét hung thủ.