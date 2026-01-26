Án mạng lúc nửa đêm tại công viên Phan Thiết, một người tử vong

Châu Tỉnh, Theo nld.com.vn 12:04 26/01/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Ngồi chơi cùng bạn tại công viên ở Phan Thiết, một nam thanh niên bị đâm sau khi mâu thuẫn với người lạ, dù được cấp cứu nhưng không qua khỏi

Sáng 26-1, sau khi công an hoàn tất các thủ tục, thi thể nam thanh niên 18 tuổi tử vong do bị đâm tại công viên ở Phan Thiết được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 25-1, anh H.C.M.D. (SN 2008, ngụ xã Hồng Sơn) cùng 3 người bạn ngồi chơi ở công viên Trưng Trắc,  phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng - cạnh chân cầu Trần Hưng Đạo.

Lúc này, có 2 người lạ đến hỏi chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn với nhóm của D.

Án mạng lúc nửa đêm tại công viên Phan Thiết, một người tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: DT

Trong lúc tranh cãi, D. bị đâm và ngã gục xuống nền gạch tại công viên. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu nhưng đã tử vong.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các phòng nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. 

Công an cũng đã làm việc với những người liên quan và truy xét hung thủ.

Ghen tuông mù quáng, công nhân đâm chết bạn gái tại quán karaoke ở Bắc Ninh
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày