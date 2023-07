An Lạc Truyện có lấy lại phong độ sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba?

An Lạc Truyện là một trong những bộ phim được chú ý nhất trong mùa hè này. Phim bất ngờ lên sóng mà không được báo trước, hoạt động quảng bá cũng không làm rầm rộ, đồng thời nhà sản xuất chỉ công bố nhỏ giọt lịch phát sóng. Phim cũng phải đối đầu với loạt đối thủ khó nhằn như Ngọc Cốt Dao, Trường Phong Độ, Vụng Trộm Không Thể Giấu...

Tuy nhiên, bất chấp những điều đó, sau một tuần ra mắt, dự án cũng có độ thu hút nhất định với công chúng. Nguyên nhân của điều này là nhờ phim sở hữu dàn diễn viên có ngoại hình đẹp. Trước đó, với hai cái tên nam - nữ chính là Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn, khán giả đã vô cùng mong đợi bộ phim này sớm ngày lên sóng.

An Lạc Truyện là bộ phim cổ trang Hoa ngữ tiếp theo của Nhiệt Ba. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tinh Linh. Nội dung xoay quanh cuộc đời Nhậm An Lạc, vì gặp biến cố gia tộc mà phải lưu lạc. Trong hành trình đi tìm lại sự thật để rửa oan cho gia tộc, cô đã được thái tử Hàn Diệp cưu mang và trở thành phụ tá của chàng.

Vốn đa mưu túc trí, Nhậm An Lạc đã giúp Hàn Diệp phá giải các vụ án trong kinh thành. Đến khi chiến tranh nổ ra, Nhậm An Lạc theo chân Hàn Diệp ra chiến trận và cùng nhau chiến đấu đem lại bình an cho bách tính. Về sau, Hàn Diệp giúp Nhậm An Lạc điều tra lại vụ án của cô, rửa sạch oan khuất cho gia tộc.

Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai Nhậm An Lạc, Cung Tuấn vai thái tử Hàn Diệp và Lưu Vũ Ninh vai Lạc Minh Tây. Bộ ba diễn viên sở hữu ngoại hình sáng và khả năng diễn xuất khá đồng đều.

Khi bộ phim lên sóng, tạo hình và diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba trong An Lạc Truyện tiếp tục được nhiều người quan tâm. Trước dự án này, bộ phim Công Tố Tinh Anh của nữ nghệ sĩ đã ra mắt không mấy thành công, các chỉ số trên mạng xã hội đều chưa nổi bật so với những dự án phim trước đây. Do đó, dễ hiểu khi người hâm mộ của cô rất trông đợi vào việc phát sóng An Lạc Truyện.

Tuy vậy, sự trở lại của Địch Lệ Nhiệt Ba lại chịu thua cả Trường Phong Độ và Ngọc Cốt Dao trên bảng xếp hạng chỉ số truyền thông Vlinkage, và trước mắt khó có thể vươn lên hạng 1. An Lạc Truyện bị chê bai về phần kỹ xảo cẩu thả, đến mức khán giả có thể nhìn rõ cảnh phông xanh phía sau. Ngoài ra, góc quay, màu phim bị chê không đẹp, dẫn đến việc hình ảnh diễn viên không ấn tượng. Phần lồng tiếng cũng không khớp với khẩu hình nhân vật.

Bên cạnh đó, diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê thiếu sự tự nhiên. Cô có nhiều biểu cảm khoa trương, màu mè, khiến người xem khó chịu. Người hâm mộ chờ đợi Địch Lệ Nhiệt Ba có thể chuyển mình, lấy lại phong độ sự nghiệp từ An Lạc Truyện, song điều này cho đến nay vẫn rất khó có thể chắc chắn thành công.