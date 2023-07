Nữ idol để mặt mộc vẫn đẹp rạng ngời, diễn quá hay giúp phim lập kỷ lục cho nhà đài

Sau Yoona, màn ảnh Hàn tiếp tục chào đón sự trở lại của một nữ idol SNSD là Sooyoung. Cô vừa tái xuất ở bộ phim Not Other (Người Xa Lạ), mới lên sóng 2 tập trên kênh ENA. Ngay tập đầu tiên, Not Other đã lập kỷ lục rating mới cho khung giờ phim đầu tuần trên đài ENA khi ghi nhận con số 1,3%, cao hơn cả thành tích trước đó của Khu Vườn Dối Trá.



Trong Not Other, Sooyoung vào vai một đội trưởng đội tuần tra của đồn cảnh sát, đã 29 tuổi, vẫn độc thân và sống cùng bà mẹ quái chiêu của mình. Cuộc sống của hai mẹ con đầy những khoảnh khắc cười ra nước mắt khi mẹ của cô - bà Eun Mi là một người phụ nữ vụng về, bất cần, thích những thú vui của người trẻ, như tiệc tùng, quán bar. Lý do là bởi ngày trẻ, bà có bầu quá sớm, quyết định làm mẹ đơn thân khi bản thân còn chưa kịp trưởng thành. Tính cách là vậy nhưng thực tế, bà Eun Mi lại là một bác sĩ vật lý trị liệu rất có trách nhiệm với công việc và cực kỳ yêu thương con gái. Sau hai tập đầu tiên, nhiều khán giả thậm chí còn khẳng định rằng Not Other chính là bộ phim truyền hình hài hước nhất trong sự nghiệp của Sooyoung lẫn màn ảnh Hàn năm nay.

Xem Not Other, khán giả không chỉ có những tràng cười thoải mái mà còn ấn tượng bởi màn lột xác của Sooyoung. Vào vai một nữ cảnh sát lạnh lùng, Sooyoung xuất hiện với giao diện cực kỳ đơn giản, gương mặt gần như không trang điểm trong mọi khoảnh khắc, ở một vài cảnh phim, khán giả còn có thể thấy cả cuồng thâm mắt của nữ idol. Dù để mặt mộc nhưng không thể phủ nhận việc Sooyoung trông vẫn rất xinh đẹp trong lần xuất hiện này.



Sooyoung để mặt mộc trong khá nhiều phân cảnh

Tạo hình của cô thậm chí còn đơn giản hơn nhân vật mẹ

Không chỉ ngoại hình, diễn xuất của Sooyoung cũng được đánh giá cao. Trên thực tế, cô vẫn luôn là một trong số những thành viên của SNSD được đánh giá cao nhất về khả năng diễn xuất, lần này cũng không phải ngoại lệ. Chỉ tiếc là ở vai trò diễn viên, danh tiếng của cô lại có phần kém cạnh so với những chị em cùng nhóm như Seohyun hay Yoona.

Nguồn ảnh: ENA