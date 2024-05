Ấn Độ ban hành cảnh báo đỏ khi nhiệt độ tăng lên gần 50 độ C

Một người Ấn Độ đạp xe ở New Delhi, ngày 27/5. (Ảnh: Reuters)

Cảnh báo đỏ nghĩa là con người có khả năng cao bị sốc nhiệt, nhất là các nhóm có sức khỏe yếu như người già.

Ấn Độ quay cuồng với thời tiết nắng nóng bất thường trong mùa hè năm nay. Cơ quan khí tượng cho biết, điều kiện nắng nóng nghiêm trọng diễn ra ở nhiều khu vực của đất nước, bao gồm thủ đô New Delhi.

Trạm khí tượng tại các khu phố Mungeshpur và Narela của New Delhi ghi nhận nhiệt độ 49,9 độ C trong ngày 28/5, xác lập kỷ lục mới và cao hơn 9 độ C so với mức trung bình ở đây.

Chính quyền địa phương Delhi cũng hạn chế cung cấp nước vì nắng nóng, khi mực nước sông Yamuna, nguồn nước chính của thành phố, đang ở mức thấp. Quan chức phụ trách nước của thủ đô kêu gọi người dân hạn chế sử dụng nước.

Hàng tỷ người trên khắp châu Á, bao gồm nước láng giềng Pakistan của Ấn Độ, trải qua một mùa hè nóng hơn trong năm nay, xu hướng mà các nhà khoa học quốc tế cho rằng ngày càng tồi tệ hơn do biến đổi khí hậu.

Báo chí Ấn Độ đưa tin về 3 trường hợp tử vong do say nắng hôm 28/5 tại thành phố Jaipur, bang Rajasthan, nâng số người thiệt mạng ở bang này vì thời tiết lên ít nhất 13 người.

Trời nắng nóng khiến cơ quan bầu cử Ấn Độ phải triển khai biện pháp bổ sung khi New Delhi tổ chức bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc gia vào tuần trước, bao gồm điều thêm nhân viên y tế đến các điểm bầu cử, trang bị máy phun sương, đặt khu vực chờ ở chỗ có bóng râm và máy nước lạnh.

Cuộc bầu cử kết thúc ngày 1/6 và việc kiểm phiếu sẽ diễn ra vào ngày 4/6.

Theo Reuters