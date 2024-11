Ấn định thời gian thị xã Cửa Lò sáp nhập vào thành phố Vinh

Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 1243 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025, có hiệu lực từ ngày 1/12/2024. Trong đó sẽ tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò , huyện Nghi Lộc và các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc.

Như vậy, sau khi mở rộng, TP. Vinh sẽ đạt tiêu chí đô thị loại I là đô thị có biển, tạo động lực phát triển về kinh tế, xã hội cho tỉnh Nghệ An.

Theo thông tin trên báo Chính Phủ, Nghị quyết 1243 quyết nghị nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 29,09 km2, quy mô dân số là 77.813 người của thị xã Cửa Lò và toàn bộ diện tích tự nhiên là 6,17 km2, quy mô dân số là 11.884 người của xã Nghi Xuân; toàn bộ diện tích tự nhiên là 6,12 km2, quy mô dân số là 10.409 người của xã Phúc Thọ; toàn bộ diện tích tự nhiên là 9,50 km2, quy mô dân số là 11.006 người của xã Nghi Thái và toàn bộ diện tích tự nhiên là 10,35 km2, quy mô dân số là 11.831 người của xã Nghi Phong thuộc huyện Nghi Lộc vào thành phố Vinh.

Đồng thời, giải thể Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có trách nhiệm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An theo quy định của pháp luật.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Vinh như thế nào?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 1243/NQ-UBTVQH15 năm 2024, thì sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Vinh như sau:

Thành lập phường Hưng Đông trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 6,42 km2 và quy mô dân số là 17.784 người của xã Hưng Đông.

Thành lập phường Hưng Lộc trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 6,72 km2 và quy mô dân số là 26.321 người của xã Hưng Lộc.

Thành lập phường Nghi Phú trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 6,47 km2 và quy mô dân số là 25.032 người của xã Nghi Phú.

Thành lập phường Nghi Đức trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 5,69 km2 và quy mô dân số là 9.365 người của xã Nghi Đức.

Đồng thời, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 0,50 km2, quy mô dân số là 8.692 người của phường Hồng Sơn vào phường Vinh Tân; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 0,67 km2, quy mô dân số là 12.618 người của phường Đội Cung và toàn bộ diện tích tự nhiên là 0,87 km2, quy mô dân số là 13.713 người của phường Lê Mao vào phường Quang Trung.

Nguyên tắc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là gì?

Căn cứ theo Điều 2 Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15, thì nguyên tắc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã như sau:

- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

- Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phải tuân thủ Hiến pháp, thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị hoặc các quy hoạch khác có liên quan.

- Chú trọng, cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư, yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội.

- Chú trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ, thống nhất cao về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

- Gắn việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; giải quyết chế độ, chính sách hợp lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ đặc thù đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp.