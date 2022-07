An An, gấu trúc đực già nhất thế giới, qua đời ở tuổi 35

An An đã sống phần lớn cuộc đời của mình tại Công viên Đại dương, một công viên giải trí ở Hong Kong (Trung Quốc), sau khi chính quyền Trung Quốc đại lục tặng An An và một con gấu trúc cái cho đặc khu hành chính này vào năm 1999.

Con gấu trúc cái, Jia Jia, đã chết vào năm 2016 ở tuổi 38, khiến nó trở thành gấu trúc cái già nhất từng sống trong điều kiện nuôi nhốt.

Công viên giải trí Đại dương thương tiếc An An như một thành viên trong gia đình.

"An An đã mang lại cho chúng tôi những kỷ niệm đẹp với vô số khoảnh khắc ấm áp. Sự thông minh và vui tươi của An An sẽ luôn được mọi người yêu mến và ghi nhớ", Paulo Pong, Chủ tịch Ocean Park Corporation, cho biết.

An An bị cao huyết áp, một tình trạng sức khỏe phổ biến ở gấu trúc già. Trong hơn ba tuần qua, An An không để ý đến những du khách đến thăm công viên vì sức khỏe của nó ngày càng xấu đi.

Chú gấu trúc này đã ngừng ăn các loại đồ ăn dạng rắn và ít hoạt động hơn đáng kể trong những ngày gần đây.

Gấu trúc An An tại Công viên giải trí Đại dương. (Ảnh: CNN)

Tuần trước, đã có hàng trăm lượt bình luận đối với một bài đăng trên mạng xã hội về tình trạng sức khỏe của An An, chúc chú mau chóng bình phục.

An An đã được cấp phép chết nhân đạo để ngăn chặn sự đau khổ thêm vào sáng 21/7, sau khi những bác sĩ thú y tại Công viên Đại dương và các cơ quan chính phủ tham khảo ý kiến ​​của Trung tâm Bảo tồn và nghiên cứu gấu trúc Trung Quốc.

"An An đã sống một cuộc đời trọn vẹn, kết thúc ở tuổi 35 đáng kính, tương đương với 105 tuổi của con người", đại diện Công viên Đại dương nói.

Hong Kong đã được tặng một cặp gấu trúc khác - Ying Ying, một con cái và con đực Le Le - vào năm 2007 để kỷ niệm 10 năm ngày thành phố này được trao trả lại cho Trung Quốc.