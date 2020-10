Ấm ức bị chia tay, thanh niên mang súng đến nhà người yêu bắn trút giận

Ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt khẩn cấp Trần Văn Hậu (25 tuổi, ngụ phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên) để điều tra, làm rõ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 9/10, Hậu cùng với Võ Văn Khoa (25 tuổi, ngụ phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên) tổ chức nhậu tại nhà Hậu đến khoảng 19h15 phút thì nghỉ.

Sau đó, Hậu rủ Khoa đến nhà anh Huỳnh Thanh Luận (36 tuổi, ngụ cùng địa phương) để đòi tiền, Khoa đồng ý và chở Hậu đến nhà anh Luận nhưng anh này không có ở nhà.

Đối tượng Hậu.

Tức giận, Hậu chửi thề và lấy một khẩu súng tự chế cất giấu trong người ra bắn chỉ thiên 1 phát, rồi lên xe về nhà. Tiếp đó, y chợt nhớ lại chuyện bạn gái tên H. (20 tuổi) đã chia tay nên ấm ức, rồi mang theo súng đi bộ đến nhà người yêu cũ bắn chỉ thiên 2 phát rồi về.

Đến khoảng 19h40 phút cùng ngày, H. đến Công an phường Mỹ Thới trình báo. Tiếp nhận thông tin, các đội nghiệp vụ Công an TP Long Xuyên, phối hợp cùng Công an phường tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường thu giữ 2 vỏ đạn.

Chiều 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên tiến hành bắt giữ Hậu. Bước đầu, đối tượng này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.