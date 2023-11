ALDO khởi động chiến dịch tại Việt Nam với tháng đồng “điệu” hoành tráng

ALDO là thương hiệu thời trang về giày dép, túi xách cao cấp đến từ Canada nổi tiếng với các sản phẩm đa dạng về kiểu dáng, cũng như luôn thấu hiểu và đem đến sự đồng "điệu" về thời trang tương xứng với mọi phong cách cá nhân của khách hàng. Đặc biệt, các sản phẩm giày của ALDO sở hữu công nghệ Pillow Walk độc quyền, giúp cho đôi giày không chỉ đẹp về kiểu dáng mà còn êm ái, thoải mái, linh hoạt và vững chãi trên từng nhịp bước. Công nghệ Pillow Walk tiên tiến cũng là một cách để ALDO đồng "điệu" cùng các khách hàng của mình trên từng bước chân.

Ngoài ra, đối với ALDO, đồng "điệu" không chỉ là đáp ứng nhu cầu về thời trang, mà còn phải là một người bạn đồng hành cùng các chàng trai cô gái trong mọi hoàn cảnh, đó cũng là một cách cổ vũ hội đồng "điệu" luôn làm mới bản thân và nâng tầm phong cách. Thông qua chiến dịch OWN IT. HEART IT - "Có đồng ‘điệu’, lên đồ mãi yêu" lần này, ALDO mong muốn sự đồng "điệu" từ phong cách đến tinh thần, đem đến cho người yêu thời trang sự tự tin vào bản thân để luôn tỏa sáng.

Chị em đồng "điệu" lên đồ mãi yêu với loạt ưu đãi khủng từ ALDO.

Trong chiến dịch đặc biệt này, ALDO sẽ cùng đồng hành với fashionista Cô em Trendy để trở thành bộ đôi đồng hành cùng các đồng "điệu". ALDO và Cô em Trendy sẽ đóng vai trò là những người bạn thân thiết, giúp đưa ra những gợi ý và tip phối đồ thêm sành "điệu" cho mọi khách hàng. Không chỉ là "cố vấn thời trang" cực xịn, ALDO còn hứa hẹn đem đến rất nhiều sản phẩm thời trang đa sắc với mức giá bất ngờ cho khách hàng trong tháng 11.

Đồng "điệu" chỉ cần lên đồ, mọi phong cách đã có ALDO lo

ALDO và Cô Em Trendy là bestie giúp bạn thêm tự tin và thoải mái thể hiện phong cách

Thời trang không chỉ là ngôn ngữ của cá tính, mà còn là cách để mỗi người tự nói với bản thân những điều tích cực mỗi ngày. Những món đồ lấp lánh, vừa vặn, thanh lịch sẽ giúp người mặc luôn cảm thấy tự tin, toát lên vẻ ngoài đầy khí chất. Trên tinh thần đó, và nhân dịp khởi động chiến dịch lần này tại Việt Nam, ALDO đem đến hàng loạt chương trình ưu đãi đặc biệt, dành tặng các đồng "điệu" những món đồ thời trang cực đỉnh với mức giá hợp lý nhất.

Với hàng ngàn sản phẩm giày dép và phụ kiện đa phong cách từ giày cao gót, sandals, sneakers, túi xách, ví, balo, trang sức…cho cả nam và nữ, bạn - những đồng "điệu" của ALDO hoàn toàn có thể yên tâm biến hóa phong cách để luôn cảm thấy tự tin và mới mẻ mỗi ngày.

Không có sale đậm nhất chỉ có sale đậm hơn

Cửa hàng ALDO trên khắp cả nước, tung sale khủng trong tháng đồng "điệu"

Xuyên suốt tháng 11 các chương trình khuyến mãi của ALDO chính là một bữa tiệc thịnh soạn để "Hội đồng ‘điệu’, săn Sale cực yêu".

Các sản phẩm trong bộ sưu tập OWN IT. HEART IT - "Có đồng ‘điệu’, lên đồ mãi yêu" đã lên kệ, sẵn sàng đón hội đồng "điệu" đến trải nghiệm mua sắm cùng ALDO

Bạn là một đồng "điệu" chính hiệu? Hãy luôn theo dõi ALDO trên các nền tảng mạng xã hội để không bỏ lỡ các đợt sale khủng sắp tới và sắm cho mình những sản phẩm ưng ý, lên đồ mãi yêu nhé.