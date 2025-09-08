AirAsia khai thác đường bay thẳng “Hà Nội – Luang Prabang” với Thương Quyền Năm

Tuyến bay này sẽ đáp ứng nhu cầu kết nối ngày càng gia tăng giữa hai điểm đến du lịch nổi tiếng là Luang Prabang và Hà Nội, đồng thời mở ra cơ hội thuận tiện cho du khách Việt Nam trải nghiệm vẻ đẹp cổ kính của Luang Prabang – Di sản thế giới được UNESCO công nhận – với dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế và mức giá cạnh tranh của AirAsia.

Đường bay thẳng Hà Nội – Luang Prabang sẽ được Thai AirAsia chính thức khai thác từ ngày 1/12/2025 với tần suất hằng ngày. Nhân dịp ra mắt, hãng triển khai mức giá khuyến mãi từ 1.699.000 VND/chiều, áp dụng cho vé mua đến hết ngày 7/9/2025 và thời gian bay từ 1/12/2025 đến 28/3/2026. Vé hiện được mở bán trên ứng dụng AirAsia MOVE, website chính thức cùng các kênh phân phối được ủy quyền.

Thai AirAsia công bố khai thác đường bay thẳng Hà Nội – Luang Prabang từ ngày 1/12/2025, mở bán vé ưu đãi từ 1.699.000 VND/chiều.

Ông Santisuk Klongchaiya, Tổng Giám đốc Thai AirAsia, chia sẻ:

"Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu đường bay mới theo Thương Quyền Năm, với Luang Prabang là điểm dừng chân đầu tiên. Điều này cho phép chúng tôi khai thác chuyến bay thẳng hằng ngày giữa Hà Nội và Luang Prabang, với tần suất 1 chuyến/ngày. Chúng tôi tin tưởng rằng đường bay sẽ thu hút đông đảo du khách quốc tế mong muốn trải nghiệm hai điểm đến di sản này. Cả Hà Nội và Luang Prabang đều là những điểm nhấn tiềm năng với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, và việc khai trương đường bay diễn ra đúng vào mùa cao điểm cuối năm – thời điểm lý tưởng để khám phá."

"Với du khách từ Hà Nội và các tỉnh lân cận, đường bay mới mang đến giải pháp thuận tiện, tiết kiệm để trải nghiệm Luang Prabang với chuyến bay thẳng mỗi ngày. Đồng thời, tuyến bay cũng mở rộng khả năng kết nối cho du khách từ Luang Prabang đến Hà Nội. Điều này tiếp tục khẳng định vị thế của AirAsia là hãng hàng không đích thực của ASEAN, sở hữu mạng lưới rộng khắp cùng dịch vụ đạt chuẩn quốc tế."

Thai AirAsia tiếp tục củng cố vị thế hàng đầu, khi được vinh danh "Hãng Hàng Không Giá Rẻ Tốt Nhất Thế Giới" 16 năm liên tiếp bởi Skytrax, đồng thời nằm trong Top 5 Hãng Hàng Không Đúng Giờ Nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương theo đánh giá của Cirium năm vừa qua.

Đường bay Hà Nội – Luang Prabang sẽ chính thức được khai thác từ ngày 1/12/2025, bằng tàu bay Airbus A320 với 180 ghế.

FD1038: cất cánh từ Luang Prabang (LPQ) lúc 16:05, hạ cánh tại Hà Nội (HAN) lúc 17:15

FD1039: cất cánh từ Hà Nội (HAN) lúc 17:45, hạ cánh tại Luang Prabang (LPQ) lúc 18:55

Tuyến bay được khai thác hằng ngày, mang đến sự tiện lợi và lựa chọn chi phí hợp lý cho hành khách. Vé hiện đã mở bán trên AirAsia MOVE cùng các kênh phân phối chính thức.