Ai từng góp vốn với Giám đốc Chử Văn Chung đề nghị khẩn trương liên hệ SĐT 0983.290.333

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở thôn Chi Long, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Theo cơ quan điều tra, quá trình xác minh bước đầu xác định trong năm 2022, Chử Văn Chung (SN 1973, hộ khẩu thường trú tại khu phố Thanh Nhàn, phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Dịch vụ HTV (mã số thuế: 2301142925), đã nhận tiền của nhiều khách hàng dưới hình thức “Cam kết cho vay tiền để chuyển đổi quyền sử dụng đất ở hình thành trong tương lai”.

Đối tượng Chử Văn Chung

Các giao dịch này liên quan đến Dự án khu đất ở đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng cơ sở hạ tầng tại thôn Chi Long, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (nay là thôn Chi Long, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh). Sau khi nhận tiền, đối tượng bị xác định đã có hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời thông báo các tổ chức, cá nhân từng góp vốn với Chử Văn Chung hoặc Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Dịch vụ HTV để đầu tư liên quan đến dự án trên sớm liên hệ cơ quan công an để phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh (cơ sở 1), phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh.

Thông tin liên hệ điều tra viên Phạm Hoàng Tuấn: 0983.290.333.