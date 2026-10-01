Ai là triệu phú trong Doraemon?

Từ cậu ấm Suneo đến người sở hữu cả tàu ngầm và lâu đài, thế giới Doraemon có không ít màn thể hiện độ giàu khiến người xem phải bất ngờ.

Trong bộ truyện Doraemon của tác giả Fujiko F. Fujio, Suneo gần như là gương mặt đại diện cho hội con nhà giàu. Cậu thường xuyên khoe đồ chơi mới, những chuyến du lịch đắt đỏ và các món đồ mà Nobita chỉ có thể đứng nhìn. Nhưng nếu đặt Suneo cạnh những nhân vật khác trong series, liệu gia đình cậu đã thực sự thuộc hàng giàu nhất?

Dưới đây là 3 trường hợp đáng chú ý, từ những gia đình có điều kiện đến màn đổi đời chóng vánh nhờ bảo bối thần kỳ.

1. Suneo

Suneo là một trong những nhân vật nổi bật nhất khi nhắc đến sự giàu có trong Doraemon. Gia đình cậu có điều kiện kinh tế tốt, thường xuyên đi du lịch và sẵn sàng mua những món đồ chơi đắt tiền, mới nhất trên thị trường.

Không ít lần, Suneo đem những món đồ mình sở hữu ra khoe với Nobita và các bạn. Có khi đó là một bộ mô hình mới, có khi là chuyến đi nghỉ dưỡng cùng gia đình. Cậu cũng thường kể về những trải nghiệm mà các bạn chưa có cơ hội thử qua.

Trang nhân vật chính thức của TV Asahi mô tả Suneo là cậu bé thường tự hào về gia cảnh giàu có của mình. Tuy nhiên, tác phẩm không công bố tổng tài sản của gia đình cậu hay đưa ra con số cụ thể để xác định họ giàu đến mức nào.

2. Bill Money

Nếu Suneo thường là người nổi bật nhất nhóm nhờ điều kiện gia đình, Bill Money lại xuất hiện như một đối thủ ở đẳng cấp khác. Trong tập phim Người Giàu Hơn Suneo Xuất Hiện, Bill chuyển đến lớp Nobita vì công việc của bố. Khi Suneo khoe chiếc máy bay mô hình đời mới, Bill cho biết gia đình mình có cả máy bay Cessna riêng.

Suneo tiếp tục kể về du thuyền và biệt thự nghỉ dưỡng, nhưng Bill còn khiến cậu bất ngờ hơn khi tiết lộ bố mình sở hữu cả tàu ngầm và lâu đài. Những món đồ vốn đủ để Suneo khiến bạn bè ngưỡng mộ bỗng trở nên kém ấn tượng trước những gì Bill kể.

Câu chuyện này được TV Asahi giới thiệu trong phần tóm tắt tập phim chính thức. Điều thú vị là Bill không cần liên tục khoe khoang để chứng minh mình giàu có, nhưng chỉ vài chi tiết về gia đình cũng đủ khiến Suneo phải tìm cách cạnh tranh.

Dù vậy, phim không tiết lộ giá trị tài sản của gia đình Bill. Có thể nói Bill sở hữu lợi thế gia đình vượt xa Suneo trong câu chuyện này, nhưng chưa thể xác định chính xác cậu giàu đến mức nào.

3. Nobita

Nobita vốn không thuộc nhóm nhân vật giàu có. Cậu thường xuyên xin tiền bố mẹ để mua truyện tranh, đồ chơi và đôi khi còn tìm Doraemon nhờ giúp đỡ.

Thế nhưng, trong tập Bút Ứng Tiền, Nobita có cơ hội trải nghiệm cảm giác muốn mua gì cũng được. Bảo bối hình cây bút chì này cho phép người dùng viết một số tiền lên giấy và biến tờ giấy đó thành tiền thật. Ban đầu, Nobita dùng bảo bối để mua cuốn truyện tranh mình yêu thích. Nhưng khi nhận ra có thể mua được nhiều thứ hơn, cậu bắt đầu ghé cửa hàng đồ chơi, sắm hàng loạt món đồ và thậm chí tặng quà cho bạn bè.

Nobita còn tìm cách dùng tiền để mua chuộc sự giúp đỡ của Jaian. Từ một cậu bé thường xuyên than hết tiền tiêu vặt, Nobita nhanh chóng có màn tiêu xài chẳng khác nào đại gia.

Tuy nhiên, đây chỉ là sự giàu có nhất thời nhờ bảo bối. Nobita không sở hữu một khối tài sản thực sự, còn việc sử dụng bảo bối cũng kéo theo những rắc rối riêng.

Vậy ai mới là triệu phú trong Doraemon?

Nếu xét những gì được thể hiện trong các câu chuyện, Suneo là cậu ấm giàu có quen thuộc nhất, Bill Money có gia đình sở hữu những tài sản vượt xa Suneo, còn Nobita từng trải nghiệm cảm giác tiêu tiền không cần nhìn giá nhờ bảo bối.

Nhưng để xác định ai thực sự là triệu phú hay người giàu nhất trong Doraemon, vẫn thiếu một dữ kiện quan trọng, đó là giá trị tài sản cụ thể của từng gia đình. Tác phẩm không công bố những con số này, nên mọi bảng xếp hạng tài sản đều chỉ có thể dừng ở mức so sánh những gì nhân vật sở hữu hoặc thể hiện trong phim.