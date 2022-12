Ai giàu nhất trong dàn sao Avatar 2?

6. Sam Worthington

Đối với Sam Worthington, vai nam chính Jake Sully trong Avatar năm 2009 là bước đột phá lớn trong sự nghiệp diễn xuất, đưa anh lên hàng sao hạng A của Hollywood. Sau đó, anh được “chọn mặt gửi vàng” vào những tác phẩm ăn khách khác như The Clash of Titans, Everest, Hacksaw Ridge ...

Trước khi thành danh, Sam có cuộc sống khá chật vật. Anh tiết lộ với Variety phải bán mọi thứ và sống trong ôtô. Nhưng mọi thứ thay đổi chỉ sau một vai diễn, anh từ người vô gia cư thành tài tử sống trong biệt thự triệu USD.

Theo Celebrity Net Worth, nam diễn viên sinh năm 1976 sở hữu khối tài sản ước tính 30 triệu USD. Năm 2018, Sam và vợ, người mẫu Lara Bingle, mua biệt thự trị giá 8 triệu USD ở Los Angeles. Ngôi nhà được rao bán 3 năm sau đó. Bingle từng khoe trên Instagram về chiếc Porsche màu đen trị giá 200.000 USD do chồng tặng vào dịp Giáng sinh.

5. Zoe Saldaña

Zoe Saldaña là một trong những cái tên bảo chứng phòng vé của Hollywood. Đa phần phim có sự tham gia của cô đều thuộc hàng bom tấn như Colombiana, Guardians of the Galaxy, Pirates of the Caribbean, hai phần Avatar (nữ chính Neytiri).

Cùng với danh tiếng, Zoe tích lũy được khối tài sản ròng đáng kể trong nhiều năm qua, ước tính 35 triệu USD. Ngoài cát-xê, cô kiếm tiền bằng cách nhận lời quảng cáo cho các nhãn hàng trên Instagram cá nhân, làm đại sứ cho các thương hiệu lớn như L'Oreal... Vào năm 2018, cô tạo ra Bese, nền tảng truyền thông kỹ thuật số giúp lan tỏa những câu chuyện từ các cộng đồng ít được quan tâm trên các phương tiện truyền thông chính thống.

Sở thích của Saldaña là đi nghỉ dưỡng cùng chồng và ba con. Nữ diễn viên 44 tuổi còn sở hữu bộ sưu tập ôtô ấn tượng, trong đó có ba chiếc Audi đắt đỏ. Gia đình cô đang sống trong biệt thự sáu phòng ngủ trị giá 8,7 triệu USD ở Beverly Hills, Los Angeles.

Trước khi gia nhập dàn sao Avatar (thủ vai Dr. Karina Mogue, tiến sĩ khoa học loài người), Dương Tử Quỳnh là một trong những diễn viên gốc Hoa nổi tiếng nhất Hollywood. Bà tham gia nhiều phim ăn khách như James Bond: Tomorrow Never Dies, Ngọa hổ tàng long, Crazy Rich Asians, Everything Everywhere All at Once...

Celebrity Net Worth ước tính mỹ nhân 50 tuổi sở hữu khối tài sản ròng trị giá 40 triệu USD. Bà hiện đang sống trong biệt thự xa hoa từ thế kỷ 18 ở Geneva, Thụy Sĩ, cùng chồng Jean Todt. Bà thích những món đồ trang sức cao cấp như kim cương, ngọc bích, ngọc lục bảo đến từ các thương hiệu xa xỉ như Chopard, Tasaki Atelier...

Ngoài ra, Dương Tử Quỳnh chi rất nhiều tiền cho các hoạt động từ thiện, tập trung vào bảo tồn động vật hoang dã, hoạt động vì môi trường, cứu trợ những người gặp khó khăn vì thiên tai.

3. Sigourney Weaver

Sigourney Weaver là bất ngờ lớn trong Avatar 2 khi vào vai cô bé 14 tuổi Kiri, con gái nuôi của Jake và Neytiri, dù sinh năm 1949.

Vào nghề từ năm 1976 đến nay, được biết đến là một trong những nữ anh hùng hành động đầu tiên của Hollywood, minh tinh 73 tuổi tích lũy được khối tài sản ròng trị giá 60 triệu USD. Theo Animated Times , bà Weaver được trả khoảng 11 triệu USD cho vai diễn trong Avatar , nhiều hơn so với hai diễn viên chính là Worthington và Saldaña.

Dù có nhiều tiền, Weaver kín tiếng trong cuộc sống, không có những sở thích xa hoa. Thay vào đó, bà đóng góp nhiều cho các hoạt động từ thiện vì môi trường.

Kate Winslet vào vai vợ của một thủ lĩnh người Na'avi trong Avatar: The Way of the Water . Cô hiện là ngôi sao giàu nhất trong số dàn diễn viên từng xuất hiện trên Avatar, với giá trị tài sản ròng khoảng 65 triệu USD.

Hiện tại, minh tinh thắng giải Oscar sống trong biệt thự cổ từ thế kỷ 17 trị giá 4,8 triệu USD ở Surrey, Anh, có tầm nhìn ra bãi biển. Cô còn sở hữu bộ sưu tập xe hơi sang trọng, bao gồm BMW, Cadillac Escalade và Lexus RX400H. Mỹ nhân Titanic còn thích sưu tập đồng hồ của hãng thời trang xa xỉ Thụy Sĩ Longines – thương hiệu mà cô là đại sứ trong hơn một thập kỷ.

Kate Winslet nổi tiếng hào phóng. Cô quyên góp nhiều tiền cho các tổ chức từ thiện, thậm chí chủ động tiếp cận những người lạ cần giúp đỡ. Cô từng vận động Leonardo DiCaprio giúp gây quỹ 366.000 USD, gần đây nhất là 20.000 USD cho một phụ nữ gặp khó khăn trong việc chi trả hóa đơn điện để vận hành thiết bị hỗ trợ sự sống cho con gái tàn tật.

1. Vin Diesel – 225 triệu USD

Vin Diesel từng xác nhận là một thành viên của đoàn phim Avatar. Tuy nhiên, nhân vật do tài tử Fast and Furious chưa lộ diện trong Avatar: The Way of the Water. Truyền thông quốc tế dự đoán Vin Diesel có mặt trong Avatar 3.

Vin Diesel hiện sở hữu khối tài sản ròng khổng lồ trị giá 225 triệu USD Mỹ. Không chỉ là diễn viên hành động đình đám, Diesel còn là nhà sản xuất “mát tay”. Anh có công ty riêng One Race Products, đứng sau thành công của loạt phim ăn khách như Fast and Furious và Riddick.

Kiếm tiền giỏi, Vin Diesel cũng mạnh tay chi tiền cho các thú vui xa xỉ. Theo The Richest, bộ sưu tập xe bao gồm những cái tên đáng mơ ước như Pontiac Bonneville 1966, Toyota Supra 1994, Chevrolet Corvette Stingray 1963... Anh thường xuyên tổ chức những bữa tiệc xa hoa và đi du lịch bằng chuyên cơ riêng. Nhưng khoản phung phí lớn nhất của Diesel được cho là để chiếc xe kéo hai tầng trị giá 1,1 triệu USD mà anh sử dụng tại các địa điểm quay phim trên toàn thế giới.

Như các bạn diễn khác, Diesel tích cực đóng góp cho công tác thiện nguyện, tài trợ học bổng cho sinh viên nghèo.

