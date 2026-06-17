Ai đó hãy cứu lấy Vương Sở Nhiên!

Các fan của Vương Sở Nhiên để lại nhiều bình luận đòi lại công bằng cho thần tượng trên MXH.

Sở hữu nhan sắc thuộc hàng top với khí chất đầy cuốn hút, thế nhưng Vương Sở Nhiên lại đang khiến người hâm mộ không khỏi ngán ngẩm khi phải liên tục “gánh còng lưng” những tạo hình khó hiểu trong dự án phim mới Phù Sinh.

Dự án truyền hình Phù Sinh, chuyển thể từ tiểu thuyết đình đám Phù Sinh Vật Ngữ của tác giả Sa La Song Thụ ngay từ khi công bố đã thu hút sự chú ý lớn của truyền thông và khán giả. Bộ phim hứa hẹn một thế giới kỳ ảo hoành tráng khi trải dài qua nhiều dòng thời gian, từ thời hiện đại, dân quốc cho đến các triều đại cổ đại như nhà Đường, nhà Tống và thời Chiến Quốc. Trong phim, Vương Sở Nhiên vào vai nữ chính Sa La bà chủ tiệm đồ ngọt Bất Đình, người có khả năng dùng trà phù sinh để lắng nghe tâm sự của vạn vật nhân gian. Sánh đôi cùng cô là Trần Triết Viễn trong vai Ngao Sí, hậu duệ của Đông Hải Long Vương.

Thế nhưng, trái với kỳ vọng về một bữa tiệc thị giác mãn nhãn, loạt ảnh hậu trường lộ ra mới đây của Vương Sở Nhiên lại vấp phải làn sóng chê bai dữ dội từ công chúng. Câu hỏi lớn nhất được đặt ra lúc này là: Vì sao một đại mỹ nữ như Vương Sở Nhiên lại bị dìm sắc một cách đáng tiếc đến vậy?

"Không thể vì cô ấy có gương mặt xinh đẹp mà muốn cho mặc gì thì mặc được chứ! ", một khán giả bức xúc lên tiếng. Tâm điểm của sự chỉ trích hiện đang đổ dồn về phía stylist Dịch Tiểu Nhã. Nhiều cư dân mạng và người hâm mộ thẳng thắn nhận định vị stylist này đang sáng tạo một cách vô lý. Thiết kế áo choàng của nữ chính bị đánh giá là khó hiểu, thậm chí có ý kiến mỉa mai rằng ê-kíp quá tập trung vào việc đặt tên hoa mỹ cho trang phục mà bỏ quên mất hiệu quả thẩm mỹ thực tế.

Nhìn bộ đồ bị chê không khác gì loại vải bông Đông Bắc dịp Tết mà ngán ngẩm, đúng là phải dựa vào gương mặt và vóc dáng của cô nàng mới gánh còng lưng được cái gu thẩm mỹ độc lạ này. Không chỉ dừng lại ở phom dáng quần áo, lỗi hóa trang cũng là một điểm trừ lớn. Lớp má hồng bị đánh quá đậm và phô trương đã vô tình che lấp đi gương mặt vốn rất thanh tú và nổi bật của Vương Sở Nhiên.

Dù trước đó, đoàn phim từng nhận về một số phản hồi tích cực nhờ tạo hình váy voan trắng kiểu bánh kem hay phong cách tiểu thư Thượng Hải xưa đầy đài các, nhìn chung dư luận vẫn nghiêng về cảm giác thất vọng. Công chúng cho rằng đoàn phim Phù Sinh chưa mang lại cho nữ chính một chất lượng phục trang xứng đáng với vị thế của cô.

Chứng kiến thần tượng bị "bắt nạt" bởi những tạo hình kém chất lượng, cộng đồng người hâm mộ của Vương Sở Nhiên đã không thể ngồi yên. Làn sóng phẫn nộ đẩy lên đỉnh điểm khi các fan liên tục tấn công và gọi tên tài khoản chính thức của bộ phim cùng phòng làm việc (studio) của nữ diễn viên để đòi lại công bằng.

Nhiều bình luận bất mãn được để lại: “Không ai nói cho các bạn biết rằng phục trang hóa trang đạo cụ cũng là một phần của bộ phim à? Người phụ trách mau ra đây, tự mặc bộ này rồi đi vài vòng xem sao. Xin hỏi rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Giờ để cô ấy bị đối xử như thế này sao? ”.

Nhan sắc ngoài đời xinh đẹp của Vương Sở Nhiên bị lãng phí vì những bộ đồ khó hiểu.

Rõ ràng, Vương Sở Nhiên sở hữu vóc dáng chuẩn cùng khí chất mỹ nhân phương Đông, "mặt đẹp hơn trăng, da trắng hơn tuyết" đến mức khán giả phải cảm thán “có là yêu quái cũng yêu”. Ngay từ lễ khai máy, cô đã chứng minh được tài sắc vẹn toàn của mình để xứng đáng đứng cạnh một nam chính được khen ngợi là “công tử như ngọc, mọi đường nét đều tuyệt mỹ”. Thế nhưng, việc đoàn phim quá ỷ lại vào nhan sắc của diễn viên để tùy tiện trong khâu tạo hình đang khiến các fan cảm thấy bất mãn.

Một bộ phim thành công không thể chỉ dựa vào việc diễn viên gánh tạo hình bằng nhan sắc tự có. Người hâm mộ đang khẩn thiết mong mỏi phòng làm việc của Vương Sở Nhiên và đoàn phim Phù Sinh có những điều chỉnh kịp thời, trả lại cho "bà chủ tiệm Sa La" một diện mạo đúng tầm đại mỹ nữ.

Phản hồi của netizen: - Tức quá rồi, là có ý gì vậy, không thể vì có gương mặt của Sở Nhiên mà muốn mặc gì thì mặc cho cô ấy được chứ. - Hãy cứu lấy Vương Sở Nhiên! Ai đã hại cô ấy vậy? - Sở Nhiên xinh mà mỹ nhân khí chất phương Đông mặc gì cũng đẹp - Đúng là một đại mỹ nữ, chỉ dựa vào gương mặt và vóc dáng để gánh hết thôi - Bộ đồ xấu xấu quê quê. May người đẹp kéo lại. - Ai phụ trách mà để ra thế này. Có thể tự mặc bộ này rồi đi vài vòng xem sao không? - Stylist dám phối, diễn viên dám mặc. Biến thân hình đồng hồ cát thành tam giác ngược cũng là 1 dạng tài năng. - Cái đoàn này thuê stylist kiểu gì thế. Hôm trước là màu xanh đậm vải bóng, hôm nay tím đậm vải bóng. Toàn kiểu hại diễn viên.



