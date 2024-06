AI bắt đầu cướp việc: Hàng loạt công việc biến mất trên nhiều nền tảng tìm kiếm việc làm, lời cảnh tỉnh cho rất nhiều người

Theo Tờ WSJ, Jennifer Kelly, một người viết quảng cáo tự do ở thị trấn Walpole, N.H., New England cho biết, không lâu sau khi ChatGPT của OpenAI ra mắt, các cố vấn tài chính từng phụ thuộc vào 30 năm kinh nghiệm viết về quản lý tài sản của cô đã dừng đặt hàng của cô. Đáng chú ý, khách hàng mới không thể thay thế các đơn hàng ổn định trước đây. Do đó, thu nhập của cô gần như cạn kiệt hoàn toàn.

Khi cô hỏi những vị khách quen không còn đặt hàng mình, những khách hàng này đều khẳng định họ không sử dụng AI. Nhưng rồi, nhiều tháng sau, một số người quay lại và ngượng ngùng thừa nhận với cô rằng, thực ra họ đã sử dụng AI nhưng bài viết do AI tạo ra không tốt lắm và liệu cô ấy có thể làm nó tốt hơn không?

Câu chuyện của Kelly thể hiện rõ những gì đang xảy ra với những người làm việc tự do trên khắp nước Mỹ và trên thế giới. Có lẽ đây cũng là dấu hiệu ban đầu về việc AI thay thế dần các lao động đang làm các công việc lặp đi lặp lại, đòi hỏi kỹ năng thấp.

Kelly Monahan, Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu cho biết, các công việc tự do yêu cầu viết, mã hóa hoặc dịch thuật cơ bản đang biến mất trên các bài đăng trên nền tảng tìm kiếm việc làm nổi tiếng của Mỹ - Upwork.

Phát hiện này tương đồng với kết quả của hàng chục nhà nghiên cứu khác tại các tổ chức như Trường Kinh doanh Harvard, Đại học Washington ở St. Louis và Đại học Hồng Kông (Trung Quốc). Họ phát hiện ra rằng, kể từ khi ChatGPT và các mô hình AI sáng tạo khác ra mắt, số lượng công việc tự do được đăng trên Upwork, Fiverr và các nền tảng liên quan, trong các lĩnh vực mà AI sáng tạo vượt trội, đã giảm tới 21%.

Trong khi đó, những người làm nghề tự do trong lực lượng lao động ngày càng tăng. Một nghiên cứu của Upwork cho thấy 38% người Mỹ làm việc tự do vào năm 2022. Đối với loại công việc này, trong tương lai, việc bị AI thay thế sẽ khiến toàn bộ kế sinh nhai của họ gặp nhiều rủi ro.