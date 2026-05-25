Agency Day 2026: Kết nối đối tác, cập nhật xu hướng và hé mở cơ hội tăng trưởng mới

Kết nối đổi mới

Ngành truyền thông quảng cáo đang bước vào một giai đoạn thay đổi mạnh mẽ. Nếu vài năm trước, cuộc chơi chủ yếu xoay quanh inventory (vị trí quảng cáo có thể khai thác), traffic (lưu lượng người dùng) và khả năng tiếp cận khách hàng, thì hiện nay, nhu cầu của thương hiệu đã thay đổi rõ rệt.

Một chiến dịch giờ đây được nhìn vượt ra ngoài các chỉ số như "reach" (độ phủ) hay "CPM" (chi phí cho mỗi 1.000 lượt hiển thị), để đi sâu hơn vào khả năng tạo ra tác động thực chất đến kinh doanh. Vì vậy, thương hiệu còn quan tâm đến nhiều tiêu chí khác: creator (nhà sáng tạo nội dung) có phù hợp hay không, commerce integration (tích hợp thương mại) có đủ chặt chẽ, AI optimization (tối ưu bằng trí tuệ nhân tạo) có hiệu quả, sales uplift (mức tăng doanh số) có đo lường được, realtime reporting (báo cáo theo thời gian thực) có theo sát diễn biến chiến dịch, và cuối cùng là chiến dịch tạo ra business impact (tác động đến kết quả kinh doanh) ở mức độ nào.

Sự thay đổi này đang tạo áp lực lớn hơn lên agency và nhà phân phối. Đề xuất chiến dịch phải được chuẩn bị nhanh hơn, chiến dịch phải tích hợp nhiều điểm chạm hơn, chỉ số đo lường hiệu quả phải sát với mục tiêu kinh doanh hơn, trong khi nguồn lực vận hành ngày càng bị tối ưu chặt chẽ. Nói cách khác, thị trường không còn chỉ là cuộc chơi của độ phủ hay vị trí hiển thị, mà là cuộc chơi của tốc độ, hệ sinh thái và khả năng tạo tăng trưởng thực chất.

Trong bối cảnh đó, Agency Day 2026 sẽ là dịp đặc biệt để Admicro cùng nhìn lại hành trình 18 năm đồng hành và tôn vinh các agency, nhà phân phối hàng đầu miền Bắc - những người đã góp phần tạo nên nhiều dấu ấn tăng trưởng và đổi mới trong ngành truyền thông, quảng cáo. Đây cũng sẽ là một sự kiện mở ra các trao đổi mới về cách ngành Media Việt Nam đồng hành để vận hành nhanh hơn, kết nối hơn và hiệu quả hơn.

Với các nội dung như Media & Agency Outlook 2026 (triển vọng media và agency 2026), New Media Ecosystem (Hệ sinh thái Media Mới), AI & Future Business Opportunity (AI và cơ hội kinh doanh tương lai), Product & Solution Showcase (trưng bày sản phẩm và giải pháp), Strategic Partnership & Networking (hợp tác chiến lược và kết nối), Agency Day 2026 được kỳ vọng là điểm hẹn để các đối tác cùng cập nhật xu hướng, mở rộng kết nối và chuẩn bị cho một giai đoạn tăng trưởng mới.

Đồng hành kiến tạo tương lai

Tinh thần "đồng hành" của Admicro không chỉ là cùng bán hàng, mà là cùng agency và nhà phân phối xây dựng năng lực triển khai mới, giải pháp mới, mô hình tăng trưởng mới và cơ hội kinh doanh mới. Khi khách hàng ngày càng đòi hỏi truyền thông phải gắn với hiệu quả kinh doanh, agency cũng cần những đối tác có khả năng kết nối nguồn lực, chia sẻ góc nhìn thị trường, hỗ trợ vận hành và cùng tham gia giải bài toán khách hàng.

Tại Agency Day 2026, Admicro dự kiến giới thiệu nhiều nhóm giải pháp innovation (đổi mới) và sản phẩm mới từ hệ sinh thái VCCorp, theo định hướng dịch chuyển từ Vendor (nhà phân phối quảng cáo) sang Growth Partner (đơn vị Kiến tạo tăng trưởng bền vững).

Các nội dung nổi bật bao gồm: AI, New Media (media mới), Social Media (truyền thông mạng xã hội), Product Marketing (tiếp thị sản phẩm), Sponsorship Marketing (tiếp thị thông qua tài trợ), PR Star, Commerce Activation (kích hoạt thương mại), Engagement Solution (giải pháp tăng tương tác), cùng các mô hình giải pháp kết nối giữa nội dung, dữ liệu, nhà sáng tạo nội dung, thương mại và công nghệ. Đây là những lớp năng lực được kỳ vọng giúp đối tác agency triển khai chiến dịch, tạo ra tác động sâu hơn đến hành vi người dùng và kết quả kinh doanh của thương hiệu.

ADMICRO cũng sẽ chính thức ra mắt Vietnam Media OS (Hệ thống Vận hành Media Việt Nam), một hạ tầng vận hành mới cho ngành truyền thông, quảng cáo Việt Nam, giúp giải quyết bài toán kết nối inventory (vị trí quảng cáo có thể khai thác), dữ liệu, đo lường, báo cáo, quy trình vận hành, AI, nhà sáng tạo nội dung và chuyển đổi thương mại trên cùng một logic vận hành thống nhất hơn. Mục tiêu là giúp agency linh hoạt hơn, đội ngũ kinh doanh chốt cơ hội nhanh hơn, đối tác phối hợp dễ hơn và khách hàng có thể nhìn thấy tác động đến kết quả kinh doanh theo thời gian thực rõ hơn.

Được biết, trong một bước đi cụ thể của chiến lược mới, Admicro đã ký kết hợp tác với BBK! Media nhằm cập nhật thêm các mô hình growth ecosystem (hệ sinh thái tăng trưởng) từ thị trường Trung Quốc cho agency Việt Nam. Đây là thị trường phát triển nhanh về thương mại trên nền tảng xã hội, bán hàng qua livestream và các mô hình kết hợp giữa media, creator, data và commerce.

Toàn bộ các định hướng, giải pháp và chiến lược mới nói trên sẽ được Admicro chia sẻ tại Agency Day 2026 . Chương trình dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra tại TP.HCM trong năm nay, mở rộng không gian kết nối với các agency, nhà phân phối và đối tác trong ngành. Focus Media và GreenSM đồng hành tham gia sự kiện với vai trò là đơn vị phối hợp tổ chức cùng với các đối tác đồng hành: Goldsun, Viettel, Ascott.