Acnes cùng Jollibee “Mở ra niềm vui” tại The Jolly School - Yah! 2026, lan tỏa kiến thức chăm da khoa học đến học sinh

Trường học không chỉ là nơi học hỏi mà còn là nơi Gen Z khám phá những trải nghiệm mới! Tại The Jolly School-Yah!, Acnes cùng Jollibee “Mở ra niềm vui” với những trải nghiệm vừa sôi động vừa giúp Gen Z hiểu hơn về làn da và cách chăm sóc da khoa học khi bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì.

Acnes "nhập học" cùng Jollibee tại The School-Yah! 2026

Acnes "nhập học" cùng Jollibee tại The Jolly School - Yah! 2026

Hiện nay các bạn học sinh có vô vàn cách để tìm hiểu về cách chăm sóc da, từ xem review của KOL/KOC trên mạng xã hội, học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè đến tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu. Nhưng giữa "ma trận" thông tin và vô vàn sản phẩm và bí quyết chăm da, điều quan trọng vẫn là hiểu làn da của mình cần gì để lựa chọn cách chăm sóc phù hợp.

Với mong muốn đưa kiến thức chăm sóc da khoa học đến gần hơn với các bạn học sinh, Acnes đồng hành cùng Jollibee trong chuỗi hoạt động The Jolly School - Yah 2026: Mở ra niềm vui, mang những trải nghiệm chăm sóc da đến gần hơn với học sinh tại 10 trường THPT thuộc 3 tỉnh thành: TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng & Vũng Tàu.

The Jolly School-Yah 2026 – THPT Hùng Vương (TP.HCM)

The Jolly School-Yah 2026 – THPT Nguyễn Trãi (TP.HCM)

Sự kết hợp giữa Acnes – thương hiệu chăm sóc da mụn hàng đầu Nhật Bản và Jollibee, thương hiệu gắn liền với những khoảnh khắc vui vẻ, năng động bên bạn bè, tạo nên một điểm chạm gần gũi với Gen Z. Tại đây, chăm sóc da khoa học không chỉ là câu chuyện về sản phẩm mà còn là cơ hội để các bạn chủ động tìm hiểu về làn da của mình theo cách trực quan và dễ tiếp cận hơn.

Vừa vui hết mình, vừa có thêm kiến thức chăm da

Một trong những điểm nhấn của Acnes tại The Jolly School - Yah! 2026 là Acnes Skin Check Corner – nơi các bạn học sinh được soi da và tư vấn trực tiếp bởi bác sĩ Da liễu. Không chỉ mang đến trải nghiệm mới mẻ, hoạt động còn giúp Gen Z hiểu hơn về tình trạng da của mình, từ đó có thêm kiến thức để lựa chọn cách chăm sóc phù hợp và khoa học.

Khám da & nhận tư vấn từ bác sĩ Da liễu – THPT Hùng Vương (TP.HCM)

Không dừng lại ở trải nghiệm khám da, các buổi chia sẻ cùng bác sĩ Da liễu trên sân khấu còn mang đến những kiến thức hữu ích về cách chăm sóc da mụn đúng cách, bắt đầu từ bước làm sạch hiệu quả. Qua những chia sẻ gần gũi, các bạn có thể hiểu thêm cách xây dựng thói quen chăm sóc da phù hợp với làn da.

Bác sĩ Da Liễu Hoàng Lan hướng dẫn cách làm sạch da hiệu quả

Khám phá "đảo niềm vui", kết nối cùng bạn bè

Song song với những trải nghiệm chăm da khoa học, The Jolly School - Yah! còn mang đến hành trình khám phá đầy niềm vui cùng Jollibee. Lấy cảm hứng từ tinh thần phiêu lưu, khuôn viên trường học được biến hóa thành không gian tương tác sôi động, nơi các bạn học sinh hóa thân thành những "nhà thám hiểm", cùng đồng đội chinh phục các thử thách vận động và trò chơi tại từng "đảo niềm vui". Mỗi thử thách là một cơ hội để các bạn kết nối, cùng nhau giải mã và khám phá "kho báu" với những nụ cười cùng phần quà hấp dẫn từ Jollibee và Acnes, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ bên bạn bè.

Trao học bổng, tiếp sức hành trình đến trường

Không chỉ mang đến những giờ phút vui chơi và kết nối đáng nhớ, The Jolly School - Yah! còn lan tỏa niềm vui theo một cách ý nghĩa hơn thông qua học bổng Tiếp sức Tương lai do Jollibee và Jollibee phối hợp thực hiện. Những suất học bổng là lời động viên thiết thực, tiếp thêm động lực để các bạn học sinh vững bước trên hành trình học tập, tự tin theo đuổi ước mơ và hướng đến tương lai.

Acnes và Jollibee trao học bổng tiếp sức các bạn học sinh tới trường

Tiếp nối hành trình đưa kiến thức chăm da đến gần hơn với Gen Z

Từ những trải nghiệm trực tiếp tại trường học, Acnes tiếp tục mở rộng hành trình chia sẻ kiến thức chăm sóc da khoa học thông qua Acnes Skin Station – nền tảng kiến thức chuyên sâu về chăm sóc làn da mụn hiệu quả.

Nếu School Tour tạo cơ hội để học sinh trực tiếp soi da, nhận tư vấn và tìm hiểu về các nguyên tắc chăm sóc da, Acnes Skin Station tiếp tục mang đến những nội dung hữu ích về đặc điểm làn da, cơ chế hình thành mụn và cách chăm sóc phù hợp. Qua đó, các bạn có thể chủ động tìm hiểu thêm và từng bước xây dựng thói quen chăm sóc da khoa học trong đời sống hằng ngày.

Từ những kiến thức chăm da hữu ích đến các trò chơi đầy năng lượng và những suất học bổng ý nghĩa tại The Jolly School - Yah 2026! Mở ra niềm vui, Acnes cùng Jollibee góp phần tạo nên một hành trình kết hợp giữa việc chăm sóc bản thân, kết nối bạn bè và lan tỏa những giá trị tích cực trong môi trường học đường. Bởi những năm tháng tại học đường đâu chỉ có bài vở và những cuộc vui, mà còn là lúc người trẻ dần hình thành những thói quen tích cực cho chính mình – bắt đầu từ việc hiểu và chăm sóc làn da đúng cách.