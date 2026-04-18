ACB thông báo khách hàng không chuyển khoản, rút tiền trong thời gian sau

Vào những ngày cuối tuần, nhu cầu thanh toán và chuyển khoản qua ứng dụng ngân hàng luôn ở mức cao. Tuy nhiên, hàng triệu người dùng đang sử dụng dịch vụ của ngân hàng ACB cần đặc biệt lưu ý và chuẩn bị sẵn phương án tài chính, bởi hệ thống sẽ bước vào đợt gián đoạn dịch vụ quy mô lớn bắt đầu ngay từ đêm ngày mai, 19/04/2026.

Việc tạm ngưng giao dịch này không xuất phát từ lỗi ứng dụng mà nằm trong kế hoạch diễn tập chuyển đổi kỹ thuật hệ thống của Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas). Để tránh rơi vào tình huống bối rối khi đi ăn uống, mua sắm mà không thể quẹt thẻ hay chuyển khoản, khách hàng cần nắm rõ hai khung giờ "đóng băng" giao dịch dưới đây. Đầu tiên, quá trình nâng cấp hệ thống của Napas sẽ được chia làm hai giai đoạn tác động trực tiếp đến khách hàng ACB.

- Giai đoạn một dự kiến bắt đầu từ 22 giờ tối ngày 19/04 và kéo dài đến 0 giờ 50 phút rạng sáng ngày 20/04/2026.

- Giai đoạn hai sẽ lặp lại vào cùng khung giờ, từ 22 giờ tối ngày 23/04 đến 0 giờ 50 phút rạng sáng ngày 24/04/2026.

Mặc dù phía ngân hàng thông báo việc gián đoạn có thể chỉ diễn ra chớp nhoáng và không liên tục, nhưng trong khoảng thời gian này, hệ sinh thái ngân hàng số bao gồm ACB ONE, ACB ONE BIZ và ACB ONE PRO sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể. Khách hàng sẽ không thể thực hiện lệnh chuyển tiền nhanh NAPAS 24/7. Cùng với đó, hàng loạt dịch vụ tiện ích như nạp tiền điện thoại, thanh toán cước viễn thông trả sau, cước Internet, truyền hình hay mua vé máy bay, vé tàu cũng sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa.

Ngoài ra, với những người dùng có thói quen sử dụng thẻ nhựa hoặc thanh toán chạm cũng cần đặc biệt lưu tâm. Trong hai khung giờ nâng cấp kỹ thuật kể trên, các loại thẻ Napas, thẻ quốc tế Visa, MasterCard hay JCB do ACB phát hành sẽ tạm thời không thể dùng để giao dịch trực tuyến, quẹt tại máy POS của ngân hàng khác, thanh toán qua Samsung Pay hay thao tác rút tiền tại cây ATM ngoài hệ thống trong thời gian này.

Ở chiều ngược lại, hệ thống ATM và máy POS của chính ACB cũng sẽ từ chối phục vụ các loại thẻ do ngân hàng khác phát hành. Điều này đồng nghĩa với việc các thao tác quen thuộc như rút tiền bằng mã VietQR, kiểm tra số dư hay thanh toán chéo hệ thống tại cửa hàng đều sẽ bị tạm ngưng hoàn toàn.

Với thói quen phụ thuộc vào thanh toán không tiền mặt như hiện nay, việc hệ thống ngừng giao dịch dù chỉ vài tiếng đồng hồ vào đêm muộn chính là khung giờ được lựa chọn để giảm mức ảnh hưởng đến các giao dịch, chi tiêu ở mức thấp nhất. Dù vậy, người dùng cần nắm rõ khung giờ trên để tránh rơi vào các tình huống bất tiện không đáng có.

Lời khuyên thiết thực nhất dành cho người dùng lúc này là hãy chủ động thanh toán sớm các hóa đơn cần thiết, hoàn tất việc chuyển khoản hoặc chuẩn bị sẵn một ít tiền mặt phòng thân ngay trong hôm nay. Việc chủ động rà soát lại các giao dịch sẽ giúp bạn hoàn toàn an tâm tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần mà không phải loay hoay trước thông báo lỗi kết nối trên màn hình điện thoại.