Ác nữ The Escape Of The Seven gây choáng với tuổi thật, style ngoài đời thì sao?

The Escape Of The Seven (Cuộc Chiến Sinh Tồn) đang là một trong những tác phẩm truyền hình thu hút lượng lớn khán giả theo dõi. Chỉ riêng việc được chắp bút bởi biên kịch Kim Soon Ok - “mẹ đẻ" của series Penthouse đình đám một thời đã giúp bộ phim này nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Bên cạnh kịch bản, tình tiết đầy drama, hấp dẫn, tên tuổi dàn diễn viên của phim cũng nhanh chóng trở nên vụt sáng. Một trong số đó phải nhắc đến Lee Yu Bi - đảm nhiệm vai nữ sinh Han Mo Ne.

Lee Yu Bi gây ấn tượng với vai nữ sinh Han Mo Ne

Không những ghi điểm với lối diễn xuất đa dạng, linh hoạt mà Lee Yu Bi còn khiến dân tình trầm trồ với nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung. Đáng chú ý, cô nàng sinh năm 1990 (ngoài đời đã 32 tuổi) nhưng vẫn hoá thân thành nữ sinh trung học cực mượt mà không tạo cho người xem cảm giác chênh lệch tuổi tác. Làn da mịn màng, tươi tắn kết hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng đã giúp Lee Yu Bi “lão hoá ngược" trông thấy.

Nhìn những hình ảnh này, không ai nghĩ Lee Yu Bi đã ngoài 30 tuổi

Ngoài đời, Lee Yu Bi cũng gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung như gái đôi mươi, như chưa hề có dấu ấn của thời gian. Đặc biệt, phong cách thời trang của nữ diễn viên cũng nhận được nhiều lời khen có cánh từ cộng đồng mạng.

“Chị vợ" Lee Seung Gi sở hữu style thời trang khá đa dạng, từ trẻ trung, cá tính đến điệu đà, bánh bèo đều đủ cả. Đáng chú ý, với làn da trắng sáng, cô nàng cũng không ngại thử những trang phục có màu sắc sặc sỡ, kén người mặc để phong cách không bị nhàm chán, một màu.

Lee Yu Bi thường xuyên diện những bộ cánh nổi bật, màu sắc



Trong những khoảnh khắc đời thường, Lee Yu Bi thường xuyên diện outfit tôn lên vóc dáng thon gọn cùng vòng eo “con kiến". Bên cạnh đó, cô nàng cũng mê những item rộng rãi, trendy, thoải mái như áo phông, crop top kết hợp cùng quần ống rộng, quần jeans để diện mạo thêm phần tươi trẻ, hack tuổi.