Ác nữ đình đám nhất nhì màn ảnh Hàn tái xuất, thần thái "điên" mà "chất" làm ai cũng thích thú

Ở tập 10 phim Cuộc Chiến Sinh Tồn, khán giả được chứng kiến màn tái xuất của nàng ác nữ đình đám Kim So Yeon. Trong phim, cô vào vai Ryu Hong Joo, người đã nổi điên và có màn uy hiếp cực kỳ "chất" với nhân vật phản diện Yang Jin Mo (Yoon Jong Hoon).

Dù chỉ xuất hiện thoáng qua, thế nhưng Kim So Yeon vẫn gây ấn tượng mạnh cho khán giả. Nhân vật Ryu Hong Joo của cô như thể có máu điên trong người, không hề e ngại kẻ đứng đầu Cherry Entertainment. Cô thẳng thừng tuyên bố nếu Yang Jin Mo không trả lại số tiền đã ăn chặn, vậy thì cô sẽ bắt hắn ta phải trả giá đắt.

Dưới sự thúc ép của Ryu Hong Joo, Yang Jin Mo đã rơi vào cái bẫy do Lee Hwi So, Min Do Hyuk và Kang Ki Tak bày ra. Anh ta nhờ Min Do Hyuk tìm chỗ vay nóng và thế chấp bằng tòa nhà trụ sở công ty.

Yang Jin Mo dự tính khi nào lấy được tiền từ Matthew Lee thì sẽ trả nợ. Dẫu vậy, dĩ nhiên hắn không biết Matthew Lee chính là Lee Hwi So, còn chủ nợ thực sự là Kang Ki Tak. Đến lúc Yang Jin Mo hiểu ra, mọi chuyện đã quá muộn màng.

Nói thêm về Kim So Yeon, cho những ai chưa biết thì cô là một nữ diễn viên nổi tiếng tại Hàn Quốc. Ở Việt Nam, cô được yêu mến gọi bằng biệt danh "dì Trinh" sau vai diễn trong bộ phim đình đám Cuộc Chiến Thượng Lưu.

Sau khi mùa 3 của Cuộc Chiến Thượng Lưu kết thúc vào năm 2021, đến năm nay, khán giả mới lại được thấy Kim So Yeon trên màn ảnh nhỏ. Ngoài Cuộc Chiến Sinh Tồn, Kim So Yeon còn đóng vai khách mời trong mùa 2 của Tài Xế Ẩn Danh và vai nữ chính trong phim Tale of the Nine Tailed 1938.

Bộ phim Cuộc Chiến Sinh Tồn có sự tham gia của Kim So Yeon phát sóng vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên SBS.