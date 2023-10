Những khoảnh khắc xúc động đến nghẹn ngào ở phim Hàn hot Cuộc Chiến Sinh Tồn

Thời điểm hiện tại, bom tấn Cuộc Chiến Sinh Tồn đang gây sốt màn ảnh Hàn ngữ. Sức hút của tác phẩm này đến từ loạt tình tiết hết sức kịch tính, khốc liệt. Thế nhưng bên cạnh đó, bộ phim cũng cài cắm những chi tiết, những câu thoại khiến người xem vô cùng cảm động.

Nhà bố mẹ nuôi nghèo, nhưng cháu chưa bao giờ cảm thấy túng thiếu

Như đã biết, Bang Da Mi vì muốn trả nợ cho cha mẹ nuôi nên mới quyết định quay trở về sống với Geum Ra Hee (Hwang Jung Eum), người mẹ ruột từng bỏ rơi cô bé một cách tàn nhẫn. Geum Ra Hee dĩ nhiên rất xem thường họ. Không chỉ vậy, cô ta còn dựng lên một màn kịch khiến ông Bang Chil Sung buộc cháu gái mình phải cắt đứt quan hệ với cha mẹ nuôi.

Đối với Bang Da Mi, cha mẹ nuôi là những người thương cô nhất trên đời. Họ nghèo khó về vật chất nhưng luôn giàu tình thương.

Dĩ nhiên, cô bé rất buồn và đã nói với ông nội rằng:

"Nhà bố mẹ nuôi tuy nghèo nhưng cháu chưa bao giờ cảm thấy túng thiếu. Bố mẹ cho cháu đi học thêm, đồ cho cháu ăn họ cũng lựa những thứ ngon nhất. Mẹ còn làm cả đồ lót dạ cho cháu. Không có nhiều bố mẹ làm được như vậy đâu ạ".

Qua những lời kể của Bang Da Mi, có thể thấy tình thương mà ông Lee Hwi So và bà Park Nan Young dành cho cô con gái nuôi lớn đến nhường nào. Dù không có tài sản bạc tỷ như gia đình ruột của cô bé, nhưng họ lại dư thừa tình thương và luôn cố gắng nuôi nấng cô bé bằng cả trái tim.

Cũng chính bởi thế, Bang Da Mi cực kỳ ngoan ngoãn, sống tình cảm và không bao giờ thấy bản thân thua thiệt so với bạn bè cùng trang lứa. Đáng tiếc rằng một cô gái tốt như vậy lại bị hành hạ đến sống dở chết dở bởi những kẻ tàn ác, đánh mất nhân tính vì lòng tham.

Nếu bố con không làm mà. Bố mà không biết thì còn ai biết nữa

Bị chính mẹ ruột lợi dụng đã là một điều kinh khủng. Thế nhưng, bi kịch lớn nhất trong cuộc đời Bang Da Mi là việc cô bé bị Han Mo Ne (Lee Yoo Bi) hãm hại, để rồi bỗng dưng trở thành đứa con gái hư hỏng quan hệ bừa bãi với đàn ông và mang thai khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Dù cả thế giới có quay lưng với Da Mi, ông Lee vẫn luôn sẵn lòng tin tưởng con gái vô điều kiện.

Bạn bè, thầy cô và người dân khắp cả nước, tất chỉ biết chì chiết, miệt thị, đổ lỗi cho cô bé. Đến cả ông nội của Bang Da Mi cũng hiểu nhầm cô bé vì quá tin vào mụ già độc ác Cha Joo Ran (Shin Eun Kyung).

May mắn thay, dù cả thế giới có quay lưng lại với Bang Da Mi, người bố nuôi Lee Hwi So vẫn luôn tin tưởng con gái vô điều kiện. Giây phút nhìn thấy bố, biết bao sự tủi thân, uất ức dâng lên trong lòng Bang Da Mi khiến cô không thể kìm nổi những giọt nước mắt.

Bang Da Mi đã ôm chầm lấy bố, ông cũng ôm con vào lòng để an ủi. Thế nhưng, cảnh tượng xúc động này lại bị những tên tay sai đáng ghê tởm của Yang Jin Mo cùng đám đông ngu dốt biến thành "bằng chứng thép" cho mối quan hệ vụng trộm giữa hai người họ.

Sao bố mẹ không bỏ mặc con? Sao lại đưa con về nuôi làm gì?

Ở tập 3, sau khi trở mặt với người mẹ ruột độc ác Geum Ra Hee, Bang Da Mi đã quay trở về với gia đình đích thực của mình. Cô nói với mẹ nuôi những gì mình cất chứa trong lòng bấy lâu nay.

Bang Da Mi luôn cảm thấy có lỗi với bố mẹ nuôi, bởi họ đã tốn quá nhiều tiền vì cô mắc bệnh tim.

Suốt nhiều năm, Bang Da Mi đã phải sống với căn bệnh tim quái ác. Cũng vì bệnh tình của cô bé, bố nuôi không thể trở thành giáo sư ở trường đại học, mẹ nuôi thì phải nghỉ làm, gia đình phải bán nhà và lâm vào cảnh nợ nần. Bang Da Mi cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là lỗi của mình. Cô bé nghĩ rằng nếu năm xưa bố mẹ nuôi không mang mình về chăm sóc, nuôi nấng, cuộc sống của họ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.

Với bà Park, cô bé Da Mi giống như món quà trời cao ban tặng.

Nghe con gái nói vậy, cả ông Lee lẫn bà Park đều cảm thấy vô cùng xót xa. Bà Park đã ôm con gái vào lòng và bảo rằng cô bé chẳng những không làm hại mà còn cứu sống mình. Vốn dĩ trong quá khứ, bà Park từng nhiều lần sảy thai nên cực kỳ đau lòng. Thế nhưng nhờ có sự hiện diện của cô con gái Da Mi, bà mới có niềm vui và động lực để kiên cường sống tiếp. Với bà, cô bé giống như món quà quý giá mà ông trời đã ban tặng.

Mẹ khờ quá nên đời lúc nào cũng khổ

Câu thoại này không nằm trong câu chuyện về gia đình Bang Da Mi mà thuộc tuyến nội dung về nhân vật Min Do Hyuk. Đây là những lời anh ta đã nói với mẹ của mình. Thoạt nghe, nó có vẻ giống như lời chê bai. Tuy vậy, thực ra tất cả những gì Min Do Hyuk muốn là mẹ của anh hãy sống cho bản thân nhiều hơn thay vì cứ bận tâm tới đứa con trai kém cỏi như mình.

Min Do Hyuk đã lấy đi số tiền tiết kiệm của mẹ mình, nhưng bà vẫn yêu thương anh và không một lời oán thán.

Min Do Hyuk là một tên côn đồ. Anh ta lấy trộm tiền đặt cọc tiệm làm tóc của mẹ rồi chạy trốn, khiến cho bà đến già rồi vẫn phải sống khổ sở, thậm chí phải mặc trên người chiếc tạp dề nhếch nhác lúc làm việc. Thế nhưng, mẹ của Min Do Hyuk chẳng hề than vãn nửa lời, cứ như thế số tiền khổng lồ đó chẳng quan trọng gì vậy. Bà ấy vẫn mừng quýnh lên khi nghe được giọng con trai, chỉ mong con sớm về nhà.

Min Do Hyuk đau xé ruột gan khi thấy mẹ và em trai chết trong biển lửa.

Trước tình thương bao la của mẹ, Min Do Hyuk vô cùng cảm động. Đối với anh, chẳng ai quan trọng bằng mẹ và em trai, nhưng anh ta lại làm chuyện có lỗi với họ. Min Do Hyuk bắt tay với Yang Jin Mo cũng chỉ vì muốn có tiền lo cho người thân. Dẫu vậy, anh ta chẳng biết rằng mình đã bắt tay với quỷ dữ.

Ở tập 4, chính Yang Jin Mo là người ra lệnh sát hại mẹ cùng với em trai của Min Do Hyuk một cách tàn nhẫn. Và thế là, có biết bao điều Min Do Hyuk muốn làm cho mẹ và em trai, nhưng anh ta đã không còn cơ hội để thực hiện nữa.