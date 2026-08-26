A-Racer: Hành trình từ runner tiềm năng đến gần hơn với sân chơi chuyên nghiệp

Từ những runner nghiêm túc với mục tiêu cải thiện thành tích đến những gương mặt có cơ hội thi đấu trên đường chạy khu vực, A-Racer đang mở ra một hành trình mới cho những runner muốn tiến xa hơn với bộ môn chạy bộ chuyên nghiệp (performance running).

Tại ASICS META : Time : Trials Thailand 2026, 7 A-Racer Việt Nam lần đầu tiên của ASICS cùng hội tụ, trải nghiệm môi trường thi đấu quốc tế và có thêm những bài học để tiếp tục chinh phục giới hạn của chính mình.

A-Racer – nơi những runner tiềm năng có thêm cơ hội tiến xa

Chạy bộ ngày nay không còn chỉ là câu chuyện về những buổi chạy để rèn luyện sức khỏe. Với nhiều runner, mỗi kilomet trở thành một mục tiêu để chinh phục: một pace nhanh hơn, một thành tích cá nhân (Personal Best) mới hay đơn giản là trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Khi bắt đầu nghiêm túc với performance running, runner cũng quan tâm nhiều hơn đến phương pháp tập luyện, chiến thuật thi đấu, dinh dưỡng và phục hồi.

Đó cũng là tinh thần phía sau A-Racer, chương trình của ASICS dành cho những runner có tiềm năng và mong muốn nghiêm túc hơn với hành trình performance running. Thông qua chương trình, các runner có cơ hội được ASICS đồng hành trong tập luyện và thi đấu, kết nối với những runner cùng đam mê và tích lũy thêm kinh nghiệm để hướng đến những sân chơi lớn hơn.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ của hành trình này là ASICS META : Time : Trials Thailand 2026 – giải chạy 10KM quy mô khu vực diễn ra tại Bangkok, quy tụ hơn 5.000 runner cùng 84 vận động viên ASICS và A-Racers đến từ nhiều khu vực.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên đội hình 7 A-Racer Việt Nam gồm: Nguyễn Hồng Công, Hà Nhím, Lê Thị Kha Ly, CV Thanh Anh Minh, Lý Văn Xuân, Trần Hồ Hữu Tài và Lý Phi Hải cùng góp mặt tại giải đấu. Việc được đứng chung vạch xuất phát với các runner đến từ nhiều quốc gia không chỉ là cơ hội thử sức, mà còn giúp các A-Racer trực tiếp quan sát cách những runner giàu kinh nghiệm chuẩn bị, thi đấu và kiểm soát từng kilomet.

Các gương mặt trong đội hình A-Racer Việt Nam thế hệ đầu tiên

Với Lê Thị Kha Ly - một trong số các thành viên trong đội hình A-Racer Việt Nam thế hệ đầu tiên, trải nghiệm này giúp cô nhìn rõ hơn thế nào là một cuộc đua performance running thực thụ: "Đây không chỉ là một cuộc đua, mà là một trải nghiệm performance running đúng nghĩa. Tôi cảm nhận rõ hơn tính chuyên nghiệp trong thi đấu, từ khâu chuẩn bị, khởi động, chiến thuật trên đường chạy cho đến cách mỗi vận động viên kiểm soát nhịp độ để đạt được mục tiêu của mình. Quan trọng hơn, trải nghiệm này giúp tôi nhận ra bản thân vẫn còn nhiều giới hạn cần vượt qua."

Lê Thị Kha Ly cán đích ở vị trí thứ 16 nhóm nữ với thành tích 40 phút 27 giây tại META : Time : Trials Thailand 2026. Nguồn: Runrio Inc. Thailand

Không chỉ chạy nhanh hơn, mà còn có thêm một cộng đồng để cùng tiến về phía trước

Có lẽ một trong những giá trị lớn nhất của A-Racer nằm ở việc runner không phải phát triển một mình. Bên cạnh cơ hội thi đấu, họ được đặt vào một cộng đồng gồm những người có cùng đam mê, cùng mục tiêu và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trên hành trình chạy bộ.

Với Lý Phi Hải - thành viên trong đội hình A-Racer Việt Nam, điều đáng giá nhất khi trở thành A-Racer không chỉ là cơ hội sử dụng những sản phẩm performance của ASICS hay được tham gia một giải đấu lớn, mà còn là tinh thần tập thể và những kết nối được hình thành trong quá trình đồng hành. "Trong hành trình trở thành một A-Racer, điều giá trị nhất mà mình nhận được không chỉ là những sản phẩm cao cấp từ ASICS hay được thi đấu ở sân chơi lớn mà còn là tinh thần của một tập thể luôn luôn chuẩn chỉ trong từng hoạt động, kế hoạch và một cộng đồng yêu thể thao với những nụ cười rạng ngời và những tinh thần năng lượng, tích cực."

Lý Phi Hải hoàn thành đường chạy ở vị trí thứ 49 nhóm nam với thời gian 36 phút 15 giây, ghi dấu một màn thể hiện đáng nhớ tại đấu trường khu vực. Nguồn: Runrio Inc. Thailand

Sau giải đấu, cả hai đều không xem đây là điểm kết thúc. Với Kha Ly, những kiến thức và kinh nghiệm mới sẽ tiếp tục được đưa vào quá trình tập luyện, đồng thời chia sẻ lại với những runner mà cô đang coaching. Còn Phi Hải sẽ trở lại với guồng tập luyện để hướng tới những cột mốc mới. "Mục tiêu lớn nhất của mình không chỉ là chạy nhanh hơn, mà là trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình." Đó cũng có thể là cách đơn giản nhất để nhìn về hành trình của một A-Racer. Thành tích vẫn quan trọng, nhưng phía sau một PB là rất nhiều điều cần được xây dựng: sự kiên trì, tính kỷ luật, kiến thức, khả năng lắng nghe cơ thể và cả một cộng đồng đủ tích cực để tiếp thêm động lực.

Hành trình của 7 A-Racer Việt Nam tại META : Time : Trials Thailand 2026 vì vậy không chỉ là câu chuyện về một lần tham gia đường chạy quốc tế. Đó là một bước tiến trong quá trình những runner tiềm năng tìm hiểu giới hạn của bản thân, học hỏi từ môi trường khu vực và có thêm động lực để tiến xa hơn.

Với những runner đang nghiêm túc theo đuổi performance running, hành trình của các A-Racer Việt Nam tại META : Time : Trials Thailand 2026 có thể là nguồn cảm hứng để mỗi người bắt đầu đặt ra những mục tiêu mới cho chính mình. Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội được thử sức ở những sân chơi lớn hơn, hãy tiếp tục theo dõi ASICS và các thông tin về chương trình A-Racer để không bỏ lỡ cơ hội đồng hành cùng ASICS trong mùa tuyển chọn tiếp theo.

Chương trình A-Racer 2027 hứa hẹn sẽ tiếp tục là cột mốc bứt phá mới dành cho những ai sẵn sàng nâng tầm bản thân. Đã đến lúc các runner bắt đầu chuẩn bị từ hôm nay, bằng một kỷ luật thép, sự tập luyện khoa học và một mục tiêu rõ ràng để sẵn sàng nắm bắt cơ hội ghi tên mình vào thế hệ A-Racer tiếp theo!