Á hậu Việt vừa tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa 1 đang hút 2 triệu lượt xem là ai?

Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2025 trở thành tâm điểm trên mạng xã hội với đoạn video catwalk nhanh chóng hút hơn 2 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày đăng tải.

Á hậu Đinh Y Quyên đang gây bão mạng xã hội khi xuất hiện tại show thời trang VBFF thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2026 .

Trên sàn diễn, nàng hậu diện thiết kế mang cảm hứng chiến binh với phần áo đính kết ánh kim, kết hợp chân váy xuyên thấu màu đen xẻ hông và găng tay lưới dài. Thiết kế giúp cô khoe vòng eo săn chắc cùng cơ bụng số 11 rõ nét.

Video ghi lại màn catwalk của Đinh Y Quyên nhanh chóng thu hút hơn 2,2 triệu lượt xem trên TikTok. So với thời điểm mới đăng quang, Đinh Y Quyên được nhiều khán giả nhận xét ngày càng thăng hạng cả về nhan sắc lẫn thần thái. Sắc vóc của Á hậu sinh năm 1997 được đánh giá ngày càng sắc sảo và cuốn hút hơn.

Đoạn clip gây sốt của Á hậu Đinh Y Quyên.

Chỉ trước đó vài ngày, Đinh Y Quyên đã hoàn thành chương trình đào tạo và nhận bằng Bác sĩ Chuyên khoa I Da liễu của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Nàng hậu xuất hiện trong bộ lễ phục tốt nghiệp, rạng rỡ nhận bằng cùng gia đình và bạn bè. Á hậu Miss Grand Vietnam 2025 được khán giả nhận xét toát vẻ đẹp tri thức, khác biệt diện mạo sắc sảo thường thấy khi tham gia các hoạt động giải trí.

Tại lễ tốt nghiệp, Đinh Y Quyên tâm sự hành trình trở thành bác sĩ Chuyên khoa I là cột mốc đáng nhớ, khởi đầu chặng đường mới. Cô luôn nỗ lực học hỏi, rèn luyện và cống hiến để xứng đáng với tình yêu thương, sự tin tưởng và kỳ vọng của khán giả.

Đinh Y Quyên nhận bằng Chuyên khoa cấp 1 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Đinh Y Quyên sinh năm 1997 tại Gia Lai, là người đồng bào H’rê. Cô được chú ý nhờ gương mặt sắc sảo, làn da trắng cùng chiều cao 1m72, số đo ba vòng 85-60-92 cm và học vấn ấn tượng.

Cô đã tốt nghiệp ngành y đa khoa thuộc trường Đại học Y Tây Nguyên vào năm 2021, từng công tác tại bệnh viện tỉnh Gia Lai một thời gian.

Năm 2025, Đinh Y Quyên giành ngôi vị Á hậu 3 Miss Grand Vietnam. Trong bài thuyết trình đêm chung kết, nàng hậu nói là một bác sĩ trẻ khao khát góp phần cải thiện sức khỏe cho trẻ em. Cô mang tới dự án “Trẻ em tự kỷ - Bệnh da tự tạo”, giúp đỡ các bé có vấn đề về da liễu, trong nhiệm kỳ Á hậu.

Đinh Y Quyên là Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2025.

Sau khi nhận danh hiệu Á hậu, người đẹp Gia Lai tiếp tục tập trung vào con đường học vấn. Ít ai biết, cả ba chị em trong gia đình Đinh Y Quyên đều theo học ngành y.

Chị gái cô là Đinh Thị Thuỳ Trang từng lọt top 10 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013 và cũng tốt nghiệp Trường trung cấp y tế Gia Lai, sau đó học liên thông lên bậc đại học ngành Y đa khoa Trường ĐH Tây Nguyên và tốt nghiệp vào năm 2017. Hiện tại chị gái Đinh Y Quyên đang làm việc tại một phòng khám da liễu ở Gia Lai.

Em trai cô là Đinh Ta Bi - Á vương 2 Mr World Vietnam 2024, hiện cũng đang trên đường trở thành bác sĩ.