Á hậu Vbiz cầu cứu: "Xin đừng hại em nữa!"

Mới đây, Lương Mỹ Kỳ bất ngờ trở thành cái tên được cư dân mạng bàn tán xôn xao. Nguyên do vì người đẹp sinh năm 1999 xuất hiện trên livestream giữa đêm với tình trạng đáng lo, liên tục khóc nức nở. Trước nhiều netizen, Lương Mỹ Kỳ bày tỏ sự chán nản, tuyệt vọng với cuộc sống hiện tại.



Vào chiều 20/9, người đẹp sinh năm 1999 đã có động thái mới trên trang cá nhân. Cô lên tiếng cầu xin khi bị kẻ xấu lợi dụng tên tuổi để lừa đảo. Trong bức hình được Lương Mỹ Kỳ chia sẻ, 1 netizen đã để lại bình luận một số tài khoản và cho biết mới gửi số tiền 200.000 đồng để giúp đỡ cô. Người đẹp 9x lập tức lên tiếng phủ nhận và khẳng định đây là dựng chuyện.

"Hiện tại bản thân Mỹ Kỳ đã tuyệt vọng lắm rồi. Em mong những ai thương em đừng dựng chuyện số tài khoản quyên góp gì cả để tránh bị lừa đảo lừa gạt gì mọi người. Em van xin mọi người luôn, đừng hại em nữa", Lương Mỹ Kỳ viết trên story.

Lương Mỹ Kỳ lên tiếng van xin khi bị kẻ xấu lợi dụng để nhằm mục đích lừa đảo

Người đẹp 9x mới đây gây xôn xao khi khóc nức nở trên sóng livestream

Trên livestream, Lương Mỹ Kỳ chia sẻ: "Mỹ Kỳ trải qua nhiều đau khổ quá. Tôi không biết tôi phải sống vì cái gì nữa rồi. Tất cả mọi thứ đã quá cố gắng. Muốn đánh giá sao thì đánh giá, ai muốn thương yêu sao thì thương yêu. Ai muốn chửi sao thì chửi. Tôi đã quá mệt mỏi".



Netizen cho rằng cô đã bán page của mình. Hình ảnh gần nhất của người đẹp sinh năm 1999 trên fanpage này là vào ngày 30/7. Thậm chí, kênh TikTok hơn 400.000 người theo dõi của cô cũng bị netizen phát hiện ra đã đổi tên.

Lương Mỹ Kỳ liên tục bày tỏ sự chán nản, tuyệt vọng trên sóng livestream

Netizen còn cho rằng cô đã bán page của mình, hình ảnh gần nhất của người đẹp sinh năm 1999 trên fanpage này là vào ngày 30/7

Vào cuối năm 2019, Lương Mỹ Kỳ đã công khai quá trình chuyển giới. Người đẹp từng đăng quang Á quân 1 Đại sứ hoàn mỹ 2020 và hoạt động ở vai trò người mẫu. Bên cạnh đó, cô còn tham gia diễn xuất trong MV của một số ca sĩ.



Trong một buổi phỏng vấn với chúng tôi trước khi lên đường thi Miss Fabulous International 2023, Lương Mỹ Kỳ từng chia sẻ: "Khi có thông tin không còn được đại diện cho Việt Nam thi Miss International Queen nữa, bản thân tôi rất buồn và tuyệt vọng về bản thân cũng như cả cuộc thi. Tôi tiếc cho sự chuẩn bị của mình, tôi đã bỏ ra kinh phí học tiếng Anh, tiếng Thái, múa lửa, còn chuẩn bị cả quốc phục nhưng cuối cùng không được thể hiện. Có lẽ do tôi thiếu may mắn, bên ban tổ chức cuộc thi thay đổi lịch trình nên tôi cũng không còn cơ hội. Nhưng tôi nghĩ biết đâu ở Miss Fabulous International lần này, may mắn sẽ mỉm cười với mình.

Sau khi mất suất thi Miss International Queen, tôi không còn niềm tin nào với showbiz, cũng không máu lửa về những cuộc hành trình của mình nên quyết định tập trung vào công việc kinh doanh, kiếm tiền. Không chỉ riêng show của chị Hương Giang, tôi cũng không xuất hiện trên bất kỳ chương trình của ai, ngoại trừ một số anh chị thân thiết". Cuối cùng, Mỹ Kỳ giành ngôi Á hậu 2 Miss Fabulous International.